Леонид Слуцкий потерял работу в Англии. Он уволен. По соглашению сторон. Без гула с трибун в свой адрес на последнем матче с «Шеффилд Уэнсдей» (2:2), без претензий со стороны футболистов и без явных замечаний противоречивого египетского руководства. И о последних, кто, в общем-то, и ответственен в клубе чуть ли не за все, мы поговорим в первую очередь.

Ассем Аллам, вместе с сыном Эхабом, попутал берега весьма давно. Сначала местный миллионер пенсионного возраста, насмотревшись на прогрессивные спортивные решения в США, чуть не впаял в название, я уточню, британского клуба приписку «Тайгерз», и едва не устроил в небольшом рабочем городишке революцию. Затем, и это сейчас, в 2017-м, не так важно, стал ассоциироваться у всех с худшими в истории клуба временами. Слуцкий, чудом оказавшийся во всем этом вертепе самоуправства, попал под раздачу по объективным причинам.

На выжженной земле построить работу быстро не получается ни у кого: даже топовым тренерам почти всегда нужен сезон на адаптацию. И команду, с которой им придется работать, как правило, не распродают.

«Халл» перед стартом в чемпионшипе-2017/18 потерял, внимание, 20 футболистов! В первую очередь стоит сказать об ушедших Якуповиче («Лестер»), Хаддлстоуне («Дерби»), Эльмохамади («Астон Вилла»), Н’Диайе (вернулся в «Вильярреал»), Раноккия (вернулся в «Интер») и Эльабделауи (вернулся в «Олимпиакос»). И это без перспективной молодежи, разъехавшейся по «Ливерпулям» и «Стокам» за отличные деньги.

В итоге клуб перед стартом сезона продал игроков на 45 с лишним миллионов евро, а купил, опять-таки внимание, всего-то на 19. И это при компенсации за вылет из АПЛ в 40 миллионов фунтов! На фоне грезящих возвращением в премьер-лигу «Вулверхэмптона» и «Кардиффа», а также выпавшего оттуда год назад «Мидлсбро», состав у «Халла» самый что ни есть средний. Не только по именам, но и по сыгранности.

Вот и получилось, что Слуцкий, при всем желании тренировать в Англии, пошел на дикую авантюру. Он ввязался в один из сложнейших турниров, согласился выстраивать команду заново и, видимо, пообещал результат. Не борьбу за прямое возвращение наверх, а хотя бы попадание в шестерку. Но уже на экваторе сезона задача оказалась тупо невыполнимой: вряд ли квалификация тренера способна повлиять на результат в условиях кадровой разрухи и дичайшей экономии.

И можно много и долго хвалить российского тренера за шанс, который он сам для себя выбил. Так же долго можно его ругать, что вылетел из РФПЛ-кого гнезда и провалился. А можно адекватно расставить все по полочкам. Желание Слуцкого попробовать себя в Англии как можно скорее сыграло с ним злую шутку. Работать помощником в клубе АПЛ он не захотел, быть главным в чемпионшипе – напротив. И поди знай теперь, стоила ли игра свеч.

Важно другое. Слуцкий второй раз за полтора года оказался крайним. Он снова стал заложником ситуации. Вспомните отбор к Евро-2016: его вынужденный приход к разбитому корыту сборной России, шикарную концовку квалификации, улыбку Дзюбы и остальных, положительные высказывания Виталия Мутко, радость болельщиков в конце концов. И вспомните, чем это все закончилось. Перебранную на коленке команду Слуцкий не вывел из группы. Тактически рискнул в матче со Словакией и сильно получил. Хотел реабилитироваться в игре с Уэльсом, и получил еще больше.

После второго подряд неудачного для сборной России чемпионата Европы тренер потом в культовом интервью признался:

«В ночь с 20 на 21 июня ко мне в номер постучала группа игроков. До девяти утра мы обсуждали то, что произошло… Те, кто там был, то есть футболисты и я, четко осознавали свой уровень. Мы все в один голос произнесли фразу: «Мы говно». Эту данность надо принять, потому что это важная точка отсчета…К сожалению, не у всех игроков сборной случилось такое признание. Хотя признание важное – мне кажется, оно может позволить двигаться, пусть не очень быстро, но вперед».

Вряд ли после ничьей с «Шеффилд Уэнсдей» Слуцкий собрал всех в раздевалке, или к нему в кабинет зашла группа игроков и в унисон пробубнила: All of us are piece of shit.

Но так или иначе, а Слуцкий, по доброте душевной или ввиду абсолютно понятных, но очень импульсивных решений, оказался крайним во второй раз. Принял тонущую сборную – провалился, принял тонущий "Халл" – не спас.

Один раз – случайность. Два – совпадение. Три – закономерность. Надеюсь, последнего мы не увидим.