Бывший форвард московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о предстоящей гостевой встрече армейцев с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов

НИЧЕГО ХОРОШЕГО НА «ОЛД ТРАФФОРД» Я НЕ ЖДУ

- Какие у вас ожидания от предстоящего матча?

- Я думаю, будет очень тяжело. У армейцев и так короткая лавочка, плюс Натхо с Вернблумом пропустят встречу. Соответственно, придется выпускать необкатанную молодежь. Поэтому ничего хорошего на «Олд Траффорд» я не жду.

Конечно, в футболе все бывает, и чудеса в том числе. Никто ведь не ожидал, что мы обыграем «Бенфику» в гостях. Несмотря на самые мрачные прогнозы, фортуна нам улыбнулась.

Парадокс будет вот в чем: если мы каким-то чудом обыграем МЮ, а «Базель» победит в Лиссабоне, то при равенстве очков со швейцарцами мы все равно не попадаем в плей-офф.

- На ваш взгляд, Моуриньо может выставить второй состав против ЦСКА?

- Вполне возможно. У «Манчестера» тоже плотный график, как и у нашей команды. Но дело в том, что у англичан длинная скамейка запасных в отличие от нашей. Вдобавок у них высокая конкуренция почти на каждой позиции. Это дает им дополнительное преимущество. Поэтому объективно – шансов на успех у армейцев нет.

- Гончаренко может преподнести сюрпризы сопернику?

- На протяжении полутора лет мы видим одну и ту же схему, по которой работает Виктор. За исключением каких-то косметических изменений, он придерживается тактики 5-3-2. Уверен, что Гончаренко не станет рисковать, будет действовать от обороны, а впереди уж как получится. Главное – не пропустить. Если это случится, тогда пиши пропало. В этой игре результат будет определен первым забитым мячом.

В нынешнем году в Лиге чемпионов ЦСКА откровенно везет: и в свои ворота соперник забивает, и пенальти левые, и вне-игры не фиксируют в пользу армейцев. Кто знает, может быть, в этом году красно-синим еще раз подфартит.

МОЛОДЫХ ИГРОКОВ НАДО ОБКАТЫВАТЬ, НО НЕ В ТАКИХ МАТЧАХ

- Вы упомянули об отсутствии Натхо и Вернблума. Кто их сможет заменить?

- Гончаренко виднее. Мне кажется, должна появиться молодежь: Жамалетдинов или Чалов. Кучаев вполне возможно появится с учетом того, что он неплохо себя проявил с «Базелем». Скамейка короткая, и вариантов в принципе маловато.

- Молодые игроки в таких матчах могут себя проявить, или же психологически будет непросто сыграть в гостях против МЮ?

- Мне нравится, что у нас есть неплохая перспективная молодежь. Но, к сожалению, надо смотреть на вещи реально. Чалов попробовал что-то показать, потом как-то затих. У Жамалетдинова та же история. У Кости Кучаева есть желание играть, правда иногда он не может с эмоциями совладать. Но как бы то ни было, других вариантов нет. Обкатывать молодых футболистов надо, но не в таких матчах, когда на кону стоит выход в плей-офф.Если бы им давали больше игрового времени, опасений у меня было бы гораздо меньше. А так ими просто затыкают дыры.

Мне интересно другое: о чем думало руководство клуба? Знаете же, что нет денег на покупку игроков, ну так обкатывайте своих молодых. Возьмите тот же «Локомотив»: на братьев Миранчуков любо-дорого смотреть. А все почему? Потому что им доверили. Почему нельзя было тоже самое сделать и в ЦСКА – мне непонятно.

- Получается, что Гончаренко находится в патовой ситуации, когда от него требуют и результат, и в то же время необходимость задействовать молодых?

- Конечно, и Слуцкий был в таком же положении, когда от него требовали высоких результатов, а времени на обкатку молодежи не было.

Поэтому если уж пошли по пути омоложения команды, так давайте больше игрового времени. В ЦСКА 5 человек, которые могли бы уже пополнить основу.

Помните, у нас был Караваев? Считаю, лучший игрок армейцев своего поколения. Взяли и отпустили. А зачем? Надеюсь, что нашим молодым футболистам удастся выпрыгнуть из штанов и показать свои лучшие качества, и ЦСКА хотя бы не проиграет.

- Какие выводы вы сделали для себя после первой встречи армейцев с «Манчестером»?

- Каждый матч носит индивидуальный характер. Хотелось бы, чтобы ошибок в обороне было как можно меньше. Не думаю, что будет такой же счет, как и в первой встрече. Скорее всего, проиграем с минимальным счетом.