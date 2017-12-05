ПОБЕДА НАД «РОСТОВОМ» – НЕ ПРОСТО 3 ОЧКА, А ГЛОТОК СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

– Какие первые эмоции были у вас и у команды после победы над «Ростовом»?

– На протяжении пяти матчей мы не могли выиграть, были обидные ничейные результаты. Например, с «Уралом», когда мы упустили победу на последних минутах. Были также не совсем целостные матчи, как с «Ахматом», где первый тайм стал провальным. К счастью, во втором мы вернулись в игру. Конечно, это нас нервировало, потому что не хватало совсем чуть-чуть, чтобы выбраться из подвала турнирной таблицы. Необходимо было сбросить с ребят психологический груз. В этом смысле победа над «Ростовом» – не просто 3 очка, а глоток свежего воздуха.

– Можно сказать, что с этой победы начнется восхождение «Динамо» по турнирной таблице?

– По одному выигрышу судить рано, нужна серия побед. Если удастся взять верх над «Анжи», то уже можно об этом говорить.

ПО-ПРЕЖНЕМУ ЗАДАЧА – ВЫЙТИ ИЗ ЗОНЫ ВЫЛЕТА

– Оцените свое «Динамо» перед уходом на каникулы.

– Что-то успели сделать, на что-то времени не хватило. Все-таки перестраивать игру по ходу сезона всегда тяжело. Я рад, что у нас пройдут межсезонные сборы. Дальше работать будет легче. Но я считаю, что мы неплохо провели отрезок, хотя могли, конечно, лучше.

– Насколько тяжело принимать команду по ходу чемпионата?

– Безусловно, это не просто, потому что у каждого тренера свое видение. И по ходу сезона, когда есть недельный цикл от матча к матчу, тяжеловато вносить свои коррективы в команду. Идей много, а времени на их реализацию нет.

– Вы понимали все риски, когда соглашались возглавить «Динамо»?

– Конечно, и я сразу сказал, что никто не будет плакаться, мол, не те игроки или еще что-то не так. Я с руководством обсудил все моменты, прежде чем возглавить клуб. По-прежнему задача состоит в том, чтобы выйти из зоны вылета.

СТАВКУ ТОЛЬКО НА МОЛОДЕЖЬ МЫ ДЕЛАТЬ НЕ БУДЕМ

– Почему «Динамо» здорово может сыграть со «Спартаком» и «Зенитом», но при этом теряет очки с командами второй восьмерки?

– Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я не видел тренировочного процесса, когда тренером был Калитвинцев. Ну и, наверное, некорректно будет обсуждать работу своего коллеги, высказывать какие-то замечания в его адрес. Я был тогда в системе клуба, но персонально с игроками общения не вел. Так что понятия не имею, какие задания давались на теоретических занятиях.

– С чем вам в первую очередь пришлось столкнуться, когда вы возглавили клуб?

– Были две вещи, которые требовали незамедлительного решения. Во-первых, улучшить функциональное состояние команды. Во-вторых, игру в защите. Я не скрывал, что собирался выстраивать тактику на матч от обороны.

– На кого вы делаете ставку в команде на сегодняшний день? И есть ли доверие к молодым футболистам?

– В нынешних условиях говорить о том, что мы будем делать ставку только на молодежь – неправильно. Прежде всего, нам необходим результат. Поэтому играть будут не те, кто моложе, а те, кто на данный момент сильнее. Мы не отказываемся от нашей молодежи, но на поле в нынешних условиях должны быть сильнейшие.

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– Насколько футболисты прибавили с вашим приходом?

– Я считаю, что в обороне мы стали выглядеть лучше, плюс начали реализовывать стандартные положения. Но работы по-прежнему непочатый край. Чтобы все задуманное исполнить, нужно усилить команду новыми игроками.

– Уже есть понимание, кого вы хотите видеть зимой в «Динамо»?

– Да, есть, переговоры активно ведутся. Наш селекционный отдел работает в этом направлении, потому что команда не сбалансирована: на каких-то позициях есть перебор футболистов, на каких-то – недобор.

– Вам предстоит матч с «Анжи». Тяжело играть с этой командой?

– Встреча будет непростой, мы соседи по турнирной таблице, и они тоже хотят уйти из зоны вылета. В первую очередь, нам надо хорошо настроиться на этот матч. Концентрация определит общий ход игры.

– В каком состоянии находится Кирилл Панченко, и как скоро состоится его возвращение в «Динамо»?

– Кирилл улетел на очередную реабилитацию. Понятно, что всем: и команде и ему самому – хочется поскорее присоединиться. Ждем, наконец, когда он сможет тренироваться в общей группе. Доктора сказали, что по срокам это конец января, начало февраля. Ко второй части сезона он будет в строю.