Группа А. «МЮ» – ЦСКА, «Бенфика» – «Базель»

Помнится, 8 лет назад ЦСКА вел на «Олд Траффорд» в два мяча и упустил победу в самой концовке. Ничья устроит армейцев и сегодня, если «Базель» уступит «Бенфике. Такое произойти может, но при условии, если португальцы захотят избежать позора. К шестому туру лиссабонцы подошли с 0 очков и наверняка горят желанием одержать первую победу на групповой стадии. Да еще и на своем поле. Ну, а если армейцы обыграют «Юнайтед», то в параллельном матче их вполне устроит и ничья. Невыход «МЮ» будет возможен при одном раскладе – если англичане проиграют в семь или более мячей, а «Базель» победит в Португалии.

Группа В. «Бавария» – «ПСЖ», «Селтик» – «Андерлехт»

В Мюнхене состоится самый долгожданный матч. За первое место поведут борьбу «Бавария» и «ПСЖ». Немцам нужно побеждать с разницей больше, чем в 3 мяча, что, согласитесь, маловероятно. Так или иначе, это матч престижа, матч-витрина для Лиги чемпионов. Мюнхенцы постараются взять реванш за разгромное поражение в Париже. У гостей особо мотивирован Неймар. Бразилец забивал в каждом из 5 сыгранных матчей. Если лидеру «ПСЖ» удастся вновь отличиться, то он станет первым игроком, забивавшим во всех играх групповой стадии. А его команда в случае успеха завершит первую часть турнира без очковых потерь, что ранее удавалось сделать 6 клубам.

В нижней части таблицы группы смена позиций также возможна лишь в случае крупной победы одной из команд. В данном случае «Андерлехта», которому нужно разгромить «Селтик» на его поле минимум со счетом 3:0, дабы пробиться в Лигу Европы.

Группа С. «Челси» – «Атлетико», «Рома» – «Карабах»

Еще один матч из разряда топовых пройдет на «Стэмфорд Бридж». «Челси» уже в плей-офф, но для того, чтобы удержать первую позицию, лондонцам нужно обыгрывать «Атлетико». В случае ничьей или проигрыша «Челси», лидерство вернет себе «Рома», которая, с большой долей вероятности, возьмет 3 очка в домашней встрече с «Карабахом». Что не устроит также «Атлетико». Проход мадридцев в 1/8 станет реальностью в случае победы над англичанами, и если римляне не смогут одолеть азербайджанцев.

Группа D. «Олимпиакос» – «Ювентус», «Барселона» – «Спортинг»

«Ювентус», на первый взгляд, ждет тяжелый выезд в Пиреи, пригород Афин. «Олимпиакос» у себя на поле в любом состоянии способен преподнести сюрприз. Но что-то подсказывает, что не в этот раз. Уходящая лигочемпионская кампания показала уязвимость греческого чемпиона. Даже в родных стенах, где «Олимпиакос» пропустил 3 мяча от «Спортинга» и разделил очки с «Барселоной». Результат игры с каталонцами, конечно, можно назвать сенсационным, но, с другой стороны, посмотрите на «Барсу». Она экономила силы в Лиссабоне. Она расслаблена была и в Турине, где Месси начал игру в запасе. Она не напрягалась и в гостях у «Олимпиакоса», создав считанное количество моментов за игру. А «Юве» жизненно необходима победа. Прямой конкурент туринцев в борьбе за вторую путевку, «Спортинг», схлестнется на «Камп Ноу» с Месси. Да-да, с Месси, а не с «Барселоной», потому что с командой все понятно – она уже вышла с первого места. А Лео продолжает заочный спор с Роналду. На данный момент именно аргентинец является лучшим бомбардиром в истории групповых этапов с 60 мячами. Роналду забил 59 и в последнем туре ему играть с «Боруссией». У этой парочки своя лига чемпионов. Статус матча или соперника не имеет для них никакого значения.