CIES Football Observatory провела исследование среди футболистов ведущих европейских чемпионатов до 21 года и выявила среди них десять наиболее дорогостоящих игроков. Шестеро из них выступают в чемпионате Англии, двое в – Германии, еще по одному – в Испании и Франции. Рассказываем о каждом.

10. Давинсон Санчес, «Тоттенхэм» (Англия)

21 год

Стоимость на 01.09 – € 35,4 млн*

Стоимость на 01.12 – € 66,3 млн (+87%)

Карьера центрального защитника развивается весьма стремительно. Летом 2016 года за € 5 млн он переехал в «Аякс», а уже через год оказался в составе «шпор», выложивших за колумбийца в восемь раз больше - € 40 млн.

Санчес сразу попал в основу «Тоттенхэма», провел от звонка до звонка все матчи Лиги чемпионов на групповом раунде, досрочно завоевав вместе с командой место в плей-офф турнира. Причем за тур до конца англичане в группе с «Реалом» и дортмундской «Боруссией» пропустили меньше всех – 4 мяча. А вот в чемпионате Англии лондонцы пропустили в 15 матчах 13 мячей и расположились на шестой строчке турнирной таблицы. Зато сам защитник за три месяца в новой команде увеличил свою стоимость почти вдвое (на 87%) и такими темпами имеет все шансы пробить психологическую отметку в € 100 млн.

9. Кристиан Пулишич, «Боруссия» Д (Германия)

19 лет

Стоимость на 01.09 – € 75,8 млн

Стоимость на 01.12 – € 75,2 млн (-1%)

Американец хорватского происхождения родился в Пенсильвании, летом 2015 года оказался в Дортмунде, стал в составе черно-желтых чемпионом Германии в возрасте до 17 и до 19 лет и в совсем юном возрасте попал в основу.

И если в первом сезоне на долю молодого крайнего полузащитника всего 386 игровых минут, то уже в следующем году – более чем в четыре раза больше (1514 минут, уместившиеся в 29 матчей чемпионата Германии). В результате летом потенциальному покупателю пришлось бы выложить за крайка не менее € 75 млн.

Текущий сезон, как и весь Дортмунд, Пулишич начал за здравие – гол и передача в матче первого тура против «Вольфсбурга». СМИ на старте пели «черно-желтым» дифирамбы, которые с падением результатов сменились обильной (но не огульной) критикой. «Боруссия» не может выиграть в чемпионате Германии уже на протяжении семи встреч, а в Лиге чемпионов набрала жалкие два очка и уже лишилась шансов на продолжение борьбы.

Вряд ли стоит винить во всех невзгодах молодого хавбека, однако клубный провал отражается и на его трансферной стоимости. Правда, за три месяца он потерял в цене не более 1% - сумму в рамках статистической погрешности.

8. Антони Марсьяль, «Манчестер Юнайтед» (Англия)

21 год

Стоимость на 01.09 – € 78,5 млн

Стоимость на 01.12 – € 85,6 млн (+9%)

Французский полузащитник (а вернее даже – полунападающий) должен быть хорошо известен нашим читателям, поскольку выступает за «красных дьяволов» уже на протяжении двух лет. Причем выступает весьма ярко и уже отметился 21 голом – и это только в рамках чемпионата Англии.

В нынешнем сезоне он провел 21 матч и набрал 15 (8+7) баллов по системе «гол+пас», а лучшей для него стала встреча в Москве против ЦСКА, завершившаяся разгромом красно-синих (4:1). Ни один из мячей в ворота Игоря Акинфеева не миновал по пути 21-летнего француза – гол и три результативные передачи.

Второй сезон под руководством португальского специалиста Жозе Моуринью дается «МЮ» куда легче первого, так что неудивительно, что и молодой, креативный, имеющий игровую практику хавбек вырос в цене почти на 10%.

7. Тимо Вернер, «РБ Лейпциг» (Германия)

21 год

Стоимость на 01.09 – € 79,0 млн

Стоимость на 01.12 – € 92,5 млн (+17%)

Воспитанник «Штутгарта» оказался в Лейпциге перед дебютным сезоном в Бундеслиге и уже в первый год обратил на себя внимание болельщиков и специалистов, забив в 31 встрече 21 мяч. Вернер финишировал в гонке бомбардиров четвертым вслед за Пьером-Эмериком Обамейянгом, Робертом Левандовски и Антони Модестом и увеличил свою стоимость с € 10 млн (стоимость покупки) до € 79 млн, то есть почти в восемь раз.

Способствуют увеличению трансферной стоимости нападающего и успехи самого «Лейпцига», второй год подряд составляющего мюнхенской «Баварии» подобие конкуренции на внутренней арене. Вернер считается одним из главных немецких молодых талантов, активно призываемых в национальную команду, за которую он провел 10 матчей и забил 7 мячей.

6. Габриэл Жезус, «Манчестер Сити» (Англия)

20 лет

Стоимость на 01.09 – € 52,8 млн

Стоимость на 01.12 – € 108,4 млн (+105%)

Чемпион Олимпиады-2016 в составе сборной Бразилии выиграл с «Палмейрасом» внутренний чемпионат и Кубок и в январе 2017 года отправился покорять Туманный Альбион. Перелом плюсневой кости по весне вывел него на некоторое время из строя, зато после возвращения бразильский нападающий начал штамповать голы практически в каждом матче. Жаль, сезон подходил к завершению.

В нынешнем сезоне 20-летний форвард всего четыре раза провел на поле все 90 минут, но и на скамейке запасных остался только в матче против «Кристал Пэлас» (5:0). Во всех турнирах провел за «горожан» 21 матч, забил 10 мячей и 3 раза ассистировал партнерам, увеличив за три месяца свою стоимость более чем в два раза. А если учесть, что в текущем сезоне «МС» выглядит идеальной машиной по выигрышу всех возможных титулов, стоит ожидать увеличения трансферной стоимости нападающего и в будущем.

В майке сборной Бразилии провел 13 матчей и записал на свой счет 8 голов.

5. Маркус Рэшфорд, «Манчестер Юнайтед» (Англия)

20 лет

Стоимость на 01.09 – € 91,4 млн

Стоимость на 01.12 – € 116,7 млн (+28%)

Воспитанник манкунианцев ворвался в большой футбол еще в сезоне-2015/16, поэтому должен быть хорошо вам знаком. Форварду уникальным образом удается забивать практически во всех своих дебютных матчах. Первый матч за «МЮ» - дубль в ворота «Мидтъюлланда» (5:1) в Лиге Европы, спустя несколько дней – дубль и голевая передача во встрече с «Арсеналом» (3:2), затем голы в дебютных матчах в Кубке английской лиги, Лиге чемпионов и даже сборной Англии.

За сверхярким стартом последовало продолжение – в текущем сезоне 20-летний англичанин надевал футболу «МЮ» 23 раза, забил семь мячей и сделал столько же голевых передач, увеличив свою стоимость почти на треть. Снижение же результативности легко объясняется тем, что наставник «МЮ» Жозе Моуринью видит Рэшфорда не в центре нападения, а на левом фланге атаки.

4. Усман Дембеле, «Барселона» (Испания)

20 лет

Стоимость на 01.09 – € 138 млн

Стоимость на 01.12 – € 120,4 млн (-13%)

Редкий случай значительного снижения трансферной стоимости в нашем рейтинге связан с изначально завышенной оценкой футболиста, а также его крайне неудачным решением отправиться летом из Дортмунда в «Барселону» на смену ушедшему в «ПСЖ» Неймару.

В «Боруссии» Дембеле выступал практически на всех атакующих позициях и в 49 матчах во всех турнирах выбил 31 (10+21) очко по системе «гол +пас», однако не убедил в том, что по таланту не уступает дезертировавшему из «Барсы» бразильцу.

Правда, проверить на практике это довольно затруднительно – в сентябрьском матче против «Хетафе» (2:1) нападающий получил травму и выбыл до конца календарного года, отсюда и значительная потеря в стоимости. Главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде пообещал, что болельщики смогут увидеть Дембеле уже после Рождества.

3. Лерой Сане, «Манчестер Сити» (Англия)

21 год

Стоимость на 01.09 – € 88,2 млн

Стоимость на 01.12 – € 124,5 млн (+41%)

Сане, как и весь «Манчестер Сити», проводит великолепный сезон, отметившись в 14 матчах чемпионата Англии, где манкунианцы одержали рекордные 13 побед подряд, 12 (6+6) набранными баллами результативности.

Левый крайний полузащитник матч за матчем разрывает свой фланг и участвует в большинстве командных атак. Правда, в текущем розыгрыше Лиги чемпионов полузащитник не так ярок, но две голевые передачи в гостевом матче с «Наполи» (4:2) призваны исправить эту ситуацию.

2. Деле Алли, «Тоттенхэм» (Англия)

21 год

Стоимость на 01.09 – € 182,6 млн

Стоимость на 01.12 – € 180,2 млн (-1%)

Второй по стоимости молодой талант, как и весь «Тоттенхэм» переживает довольно непростой сезон. Два года подряд «шпоры» боролись за победу в чемпионате Англии, но неизменно проигрывали более стабильным конкурентам: сначала попавшему в сказку «Лестеру», затем – «Челси», попавшему под чары Антонио Конте.

А вот нынешний сезон команде с севера Лондона не удается - по итогам 15 туров она набрала 25 очков и расположилась на шестой строчке турнирной таблицы, в четырех зачетных баллах от зоны Лиги чемпионов. Подопечные Маурисио Почеттино не могут выиграть уже на протяжении четырех матчей. Деле Алли выходил в основе во всех, но отметился лишь результативной передачей в игре с «Вест Бромвичем» (1:1).

Несмотря на неудачи, трансферная стоимость полузащитника сборной Англии снизилась незначительно – всего на 1%.

1. Килиан Мбаппе, «Пари Сен-Жермен» (Франция)

18 лет

Стоимость на 01.09 – € 133,8 млн

Стоимость на 01.12 – € 182,8 млн (+37%)

Самый громкий дебют в европейском футболе в сезоне-2016/17. Не известный широкому кругу специалистов молодой парень, которому еще не стукнуло и 18 лет, вел давший ему шанс «Монако» к сенсационной победе в чемпионате Франции, а также вывел монегасков в полуфинал Лиги чемпионов, где они уступили только будущему победителю мадридскому «Реалу».

Летом юноша старательно избегал шумных трансферных тем и довольно долго придерживался позиции, что останется в «Монако», но в конце концов устоял перед предложением «ПСЖ». Сделка оформлена как аренда, а полноценный трансфер запланирован на лето 2018 года.

Оказавшись в Париже среди суперзвезд, Мбаппе не потерялся, быстро адаптировался и застолбил за собой место в основе. Главная задача, которую «ПСЖ» решает уже который сезон, - победа в Лиге чемпионов. С приходом Неймара парижане выглядят как никогда боеспособными добиться исторической победы. И Мбаппе в этом плане отведена особая роль.

* - по оценке CIES Football Observatory