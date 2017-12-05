Потому что его игровые характеристики соответствуют стилю, который прививает Роберто Манчини.

НУЖНЕЕ ДЗЮБЫ

Заболотный подкупает своей работой в штрафной площади: он постоянно ищет зоны и совершает ускорения под передачи партнеров. В подобном стиле Антон забил шикарный гол в ворота ЦСКА в домашнем для «Тосно» матче (1:2). В той встрече форвард не только предложил себя под подачу с фланга, но и а) взлетел в воздух как легкоатлет, не оставив ни единого варианта находящемуся рядом Виктору Васину; б) отправил мяч точно в «девятку». Высокий рост (188 сантиметров) с хорошим прыжком делают Заболотного очень опасным в штрафной при любых передачах.

В среднем за матч Заболотный выигрывает 4,9 верховых единоборств. По данным WhoScored.com, это лучший показатель среди всех игроков российской лиги. Из форвардов наиболее близок к нему Владимир Дядюн - 3,2. Умение выигрывать верховые единоборства позволяет Заболотному приносить пользу не только при фланговых атаках, но и при ударах от ворот, а также штрафных со своей половины поля - он может скинуть мяч своим.

Центрфорвард, готовый отскакивать под передачи из глубины и цепляться за мяч у «Зенита» есть, а вот нападающего, который был бы хорош в штрафной, нет. Артем Дзюба в сентябре провел восхитительный матч против «Краснодара» (2:0) в плане работы на команду - он регулярно выдергивался на фланг и принимал мячи из глубины, освобождая партнерам гектар пространства прямо перед воротами. А вот хозяином штрафной Дзюба в этом сезоне еще ни разу не был.

При фланговой игре Дзюба не выделяется. А ведь «Зенит» на игру бровками ставит, являясь лучшей командой лиги по количеству подач за матч - 27 за матч. 37% времени «Зенит» атакует левым флангом, 39% - правым. Подачи часто оборачиваются ударами, но редко - голами. Любопытная деталь: из 30 точных навесов Кришито лишь два стали голевыми!

Дзюба тягучее Заболотного. Поэтому ему сложнее и ускоряться, и отрываться от земли. Помнится, «Зенит» Андре Виллаш-Боаша, в котором Дзюба блистал, много атак проводил по центру. Под Дзюбой были Халк, Шатов и Данни (не всегда одновременно), поднимался в атаку Витсель. Явного крена на фланги у команды не было. Или туда смещался Халк, откуда снайперски посылал мяч в ногу или голову Дзюбы.

В нынешнем чемпионате России Заболотный забил четыре гола, тогда как Дзюба только один. Да, зенитовец играл меньше, зато у тосненца партнеры менее звездные! Интереснее кого огорчил Заболотный: ЦСКА, «Локомотив», «Спартак», «Краснодар»! Ну и коллекция! Три из четырех мячей он забил из штрафной.

НАПАРНИК ДЛЯ КОКОРИНА

«Зениту» нужен центральный нападающий, который будет готов решить эпизод в свою пользу в штрафной площади. Заболотного в такой роли использовать можно.

Очень важное свойство Заболотного: он не увлекается индивидуальными действиями - играет на команду. Для «Зенита», где хватает индивидуальных предпринимателей, это плюс. И в стиль Манчини, который стремится поставить «Зениту» быстрый футбол, у Заболотного определенно есть шанс вписаться. Благодаря простоте действий. Как известно, в ней часто заложена гениальность.

С таким партнером по-новому может раскрыться Александр Кокорин. Осень показала, что позиция центрфорварда, когда соперник закрывается, ему не совсем подходит. Он гораздо полезнее, когда ищем пространство между линиями. В частности, так нападающий создавал острые эпизоды в играх с «Тосно» (5:0) и «Уралом» (2:1).