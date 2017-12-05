РОМАНЦЕВ ПОСТАВИЛ НАМ ЗАДАЧУ – ВЫДЕРЖАТЬ НАТИСК В ПЕРВЫЕ 20 МИНУТ

– Чего ожидаете от матча «Ливерпуль» – «Спартак»?

– У меня оптимистичные ожидания, это будет битва двух играющих команд. Вообще сам факт, что коллектив выступит на «Энфилде» – это уже здорово. Уверен, «Спартак» может победить за счет хорошо поставленной игры, взаимодействий в группе атаки. Сейчас команда Карреры вернулась на прошлогодний уровень, и я думаю, что могут много хлопот доставить «Ливерпулю».

– Вы не считаете, что фаворит этой встречи – «Ливерпуль»?

– Не важно, кто фаворит. Когда я играл за «Спартак», мы встречались с «Ливерпулем» два раза и в обеих встречах одержали победу. Причем в гостях мы победили 2:0. Нас никто не знал в Европе, и англичане считали, что быстро разделаются с нами. В итоге мы реализовали свои моменты, поймали на контратаках – отгрузили двушку. Хотя, по началу, было волнение. Мы ведь обыграли их сначала дома 4:2. Естественно, мы понимали, что второй матч будет намного сложнее. Романцев поставил нам задачу выдержать натиск в первые 20 минут. Он прекрасно понимал, что они с первых минут побегут вперед. Побежали и у них не получилось. В той игре мы как никогда внимательно действовали в обороне.

– Та победа много значит в вашей карьере?

– Такие матчи остаются в памяти на всю жизнь. Понятно, что не сразу сели в самолет после игры. Отметили хорошо и дальше готовились к следующим матчам. Помню, в том сезоне график был очень напряженным.

Мне бы хотелось, чтобы предстоящий матч был сыгран «Спартаком» по лекалам того. По логике развития событий.

ПО АТАКЕ НЫНЕШНИЙ «СПАРТАК» НАПОМИНАЕТ ТОТ, В КОТОРОМ Я ИГРАЛ

– Нынешний «Спартак» может продемонстрировать подобный результат?

– Безусловно. По атакующему потенциалу сегодняшняя команда напоминает нас образца 90-х годов. Это видно и по темпу игры, и по уровню футболистов. Поэтому если красно-белые выиграют на «Энфилде», я ничуть не удивлюсь.

– Почему с «Марибором» наш клуб сыграл неудачно?

– Матч на матч не приходится. Я ведь не говорю, что «Спартак» – безупречная команда. Очевидно, что есть определенные вопросы к оборонительной линии. Я думаю, что если «Спартак» внимательно сыграет в обороне и использует свои шансы в атаке, то успех гарантирован.

В этом сезоне, особенно в первом круге, команде Карреры не хватало концентрации внимания на последних минутах.

– Если вспомнить матч «Спартака» и «Зенита», можно сказать, что красно-белые были на пике формы?

– С информативной точки зрения – игра была интересной. Именно по этой встрече я понял, что «Спартак» подошел к своей оптимальной форме.

– В чем слабые стороны «Ливерпуля»?

– Слабые места должен разобрать тренерский штаб, они есть в центральной зоне. Сильные стороны – это мобильные фланговые игроки и отличные нападающие, которые здорово доводят до ума идеи полузащиты. Плюс у них отличный тренер, у которого большой опыт.

ЕСЛИ «СПАРТАК» ПРОПУСТИТ ПЕРВЫМ, НИЧЕГО СТРАШНОГО НЕ ПРОИЗОЙДЕТ

– В первом матче была ли какая-либо недооценка «Спартака» со стороны «Ливерпуля»?

– В первой встрече «Спартак» выстоял, удалось забить со стандарта. В ответном матче «Ливерпуль» будет выглядеть яростнее, тем более при своих болельщиках. «Мерсесайдцев» устроит только победа.

«Спартак» определенно будет играть вторым номером и искать свои моменты в контратаках. Я не могу дать вам полный анализ, потому что не знаю, какую тактику выберет тренерский штаб во главе с Каррерой.

– Фактор быстрого гола может стать определяющим в этой игре?

– Я думаю, нет. Если так случится, что «Спартак» пропустит быстрый гол, то трагедии не произойдет. Матч длится 90 минут, и времени отыграться у команды будет достаточно.

«Ливерпуль» очень хорошо умеет играть флангами, и проникающие передачи по центру тоже отличные. «Спартаку», главное, постараться не давать им свободного пространства.