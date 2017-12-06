ЦСКА в матче с «МЮ» приблизил чудо, но все же не смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

СВЕТЛОЕ ПЯТНО

5 декабря выдалось удивительным. В день, когда весь российский спорт был официально казнен, а главный спортивный чиновник, в том числе и футбольный, пожизненно отстранен от олимпийского движения, ЦСКА вышел на великий «Олд Траффорд» на матч, в котором у него не было шансов. Почти. Ну так казалось. Конечно, надежда есть всегда, но порой это всего лишь адаптированная фантазия.

ЦСКА в Манчестере не могли помочь лучший нападающий (а прямо сейчас это опорник Вернблум), важнейший игрок опорной зоны – Натхо, а также один из главных героев команды, автор нескольких ключевых мячей осени – левый защитник Георгий Щенников. Это еще ладно. Гончаренко не раз доказывал, что в его ЦСКА отсутствие определенных персоналий компенсируются качественными взаимодействиями. Но приехали армейцы к «МЮ».

К команде, которая выиграла все 10 домашних матчей в сезоне с общим счетом 29:2. В которой Мхитарян не проходит в состав, а главный тренер, несмотря на то, что выиграл уже все и везде, изучает любого соперника так, будто впереди финал Лиги чемпионов. И, кстати, полурезервный состав «МЮ» - это чемпион мира Мата, вундеркинд Рэшфорд, опорник Эррера, который в одном из матчей прошлого сезона съел Азара. В общем, ожидания завышать не стоило.

Но ЦСКА в любом случае был бы светлым событием этого вечера. Не только из-за решения МОК. Просто прямо сейчас ЦСКА – это самое настоящее, что есть в российском футболе. Воспитанники, рациональное расходование средств (в случае армейцев - жесточайшая экономия) и потрясающая тренерская работа Гончаренко, который из каждого игрока ЦСКА выжимает в этом сезоне, казалось, больше, чем тот может дать.

Тем тревожнее, что перед игрой в СМИ появилась новость о том, что владелец ЦСКА Евгений Гинер якобы продал клуб. Вполне вероятно, что это «утка», которая почему-то регулярно вбрасывается осенью. Так было и в 2009 году, и в 2012, и в 2014, и вот теперь - в 2017.

Можно как угодно упражняться в интерпретации различных вех армейского клуба при Гинере, но вывод всегда будет один: это лучший функционер России за последние годы. Кто выиграл больше всех титулов в России, причем часть из них уже в эпоху финансовых трудностей? В чьем клубе были подготовлены для сборной защитники, которых годами не могли заменить? Кто выстроил работу клуба так, что конфликтов внутри команды было минимум?

Ответ очевиден. Поэтому как бы ни изменилось финансирование ЦСКА, важно чтобы им управлял Гинер.

СНОВА ДЗАГОЕВ

Вариантов у Гончаренко по составу было немного. Вместо Вернблума впереди вышел Чалов, который по итогам 2017 года был признан лучшим молодым игроком России. Что здорово, но свой последний гол в РФПЛ форвард забил еще весной. Опытного Натхо заменил Кучаев, а Щенникова – Набабкин.

Уже за первые пять минут «МЮ» мог забить дважды: сначала простил Рэшфорд, попав в штангу, потом прострел Лукаку вызвал панику в защите гостей. Но важнее другое: ЦСКА пробовал играть в футбол. Старался высоко прессинговать, контролировать мяч, а не судорожно отодвигать его от своих ворот. Довольно заметными отрезками план Гончаренко работал. ЦСКА регулярно подходил к штрафной «МЮ», хотя до ударов почти не доходило. Но это как раз к слову об отсутствии забивного форварда.

«МЮ» имел достаточно моментов, но это не был расстрел Акинфеева. Каждый раз имелось и сопротивление, и сам вратарь играл здорово. Если можно наиграть на гол, так можно заслужить спасение, сейв.

Наверное, только дважды за первый тайм ЦСКА действительно был близок к голу. В первом случае ошибся Мата, но и Кучаева, и Дзагоева успели накрыть. В итоге выше ворот запулил Витинью. А вот во втором моменте ЦСКА сделал все здорово: Кучаев разрезал пасом защиту «МЮ», в свободную зону ворвался Фернандес и ювелирно покатил на Витинью, у бразильца удар не получился, но от подставленной спины Дзагоева мяч все-таки залетел в ворота.

Гол, кстати, абсолютно чистый! Вылетевший по инерции за лицевую линию футболист «МЮ» находился в игре, а не просил, например, у арбитра выйти за пределы поля для оказания помощи. Поэтому линия офсайда проходила по Ромеро. И Алан находился в правильном положении – 1:0.

Но во втором тайме не все зависело от ЦСКА. Мало было удержать победу, требовалось еще хоть какая-то попытка от «Бенфики» играть в футбол в параллельном матче с «Базелем». Швейцарцы вели 1:0 – при таком исходе армейцам требовалось забивать «МЮ» минимум четыре мяча, либо вылетать из Лиги чемпионов с 12-ю очками.

НЕ УСПЕЛИ

Сказка закончилась на 65-й минуте. К этому моменту ЦСКА половину тайма не выходил из своей штрафной. Так, конечно, в Манчестере не выстоять. Особенно удручала полная неспособность Чалова зацепиться за мяч. Понятно, что прессинг «МЮ» шикарен, что отдать пас порой было просто некому – игроки ЦСКА не успевали оперативно выходить из обороны, но это и есть игра форварда. Цепляться, собирать фолы.

Обидно и другое: как раз за минуту до проигранного Васиным единоборства Лукаку опорную зону ЦСКА должен был освежить Гордюшенко. Но не успели сделать замену и не дотерпели. Громадный бельгиец сравнял счет, а затем Рэшфорд ударом слету высветил на табло 2:1. Примерно в это же время «Базель» забил в Португалии второй мяч. Занавес. Дальше можно было спокойно готовиться к «Спартаку».

ЦСКА пробовал идти против течения. Опасно бил Дзагоев и постоянно искал варианты в штрафной, Головин здорово выгрызал центр, у армейцев явно хватало сил, чтобы нагнетать. А это очень требовалось. Потому что у «МЮ» травму получил Шоу, а замен больше не было. Защитник стал играть гораздо пассивнее, мало шел вперед.

Но все-таки разница в классе слишком велика. «МЮ» спокойно довел до 11 из 11 побед на домашнем поле в текущем сезоне. А ЦСКА все равно хочется сказать спасибо за эту Лигу чемпионов. В такой трудной ситуации додержать интригу почти до самого финала – это сильно. И вызывает уважение.

СТАТИСТИКА

Манчестер Юнайтед - ЦСКА - 2:1 (0:1). Голы: Дзагоев, 45 - 0:1, Лукаку, 64 - 1:1, Рэшфорд, 65 - 2:1.

Манчестер Юнайтед: Ромеро, Блинд, Шоу, Смоллинг, Линделёф, Эррера (МакТоминай, 67), Погба, Валенсия (Туанзебе, 72), Мата, Рэшфорд, Лукаку (Марсьяль, 74)

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Набабкин (Хосонов, 90), Игнашевич, Фернандес, Березуцкий В., Головин, Кучаев, Дзагоев, Чалов (Гордюшенко, 65), Витиньо (Жамалетдинов, 82)

Предупреждения: МакТоминай, 73 - Березуцкий В., 57

Судья: Д. Рокки (Италия)

5 декабря. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».