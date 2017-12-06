Международный сезон для российских клубов станет на паузу в ближайший четверг, 7-го декабря. И если ЦСКА, «Спартак» и «Зенит» выход в евровесну уже гарантировали, то «Локомотив» точку ставить будет только в последнем туре.

Московский «Локомотив» в четверг проведет в Чехии решающий матч за выход в плей-офф Лиги Европы. Команде Юрия Семина для того, чтобы занять первое место в группе, необходимо выигрывать в Оломоуце у аутсайдера квартета - «Злина». Но и этого условия для лидерства недостаточно. В случае победы в параллельном матче в Копенгагене на первом месте останется молдавский «Шериф». С другой стороны, ничья или победа молдавского клуба автоматически выводит «Локо» в еврокубковую осень, и это независимо от результата матча в Чехии. Ситуация запутанная? Да, но главный факт не отнять: вопрос выхода в плей-офф находится в руках футболистов «Локомотива».

После прошлогоднего восьмого места в премьер-лиге «Локомотив» укрепился точечно – по позициям. Специалисты сдержанно оценивали шансы железнодорожников на старте сезона. А когда в лазарете к травмированному лидеру обороны Ведрану Чорлуке уже в третьем туре добавился единственный форвард команды Ари, даже самым преданным поклонникам «Локо» взгрустнулось. Знали бы они, что вместе с Ари и Чорлукой за матчами команды с середины ноября с трибуны будет наблюдать и основной вратарь Гильерме - пришли бы в ужас. А в конце июля у всех без исключения ужас вызывала одна только мысль оценки плотности осеннего календаря.

Мало того, что «Локомотиву», как и всем, до зимнего перерыва необходимо было сыграть 20 матчей чемпионата, так вместе с тем предстояло стартовать в Кубке России и в Лиге Европы. И даже стартовые четыре победы в премьер-лиге никого особенно не впечатлили. Во-первых, кроме ЦСКА, в первых турах топовые соперники железнодорожникам не встречались. Во-вторых, главный аргумент предсказателей скорого краха был абсолютно логичен – короткая скамейка не позволит «Локомотиву» играть на пределе своих возможностей на протяжении пяти месяцев подряд.

А когда «Локомотив» в четырех сентябрьских матчах подряд не одержал ни одной победы, попутно уступив в домашнем матче «Амкару» и вылетев из Кубка страны, конкуренты облегченно выдохнули. Мол, вот и посыпались. В этот момент вспоминали и про короткую скамейку, и про отсутствие внятных форвардов. Но железнодорожники не только выстояли в сложный период, а оттолкнулись от нащупанного в конце сентября дна так, что декабрь встретили лидером чемпионата и с хорошими шансами на продолжение борьбы в Лиге Европы.

И если в начале сезона казалось, что для достойного выступления в чемпионате страны «Локо» с таким скромным составом стоит пожертвовать Кубком России и Лигой Европы, то сейчас есть мнение, что участие в плей-офф Лиги Европы станет залогом успешного итога в премьер-лиге. Объяснение простое: очевидно, что Юрий Семин в текущем сезоне сделал ставку на ограниченную обойму футболистов, которые сначала набирали форму через игры (вспомним тяжелейшие домашние победы над аутсайдерами на старте сезона), а затем и поддерживают свою фантастическую форму также через игры.

Свой самый слабый матч в сезоне – поражение в Уфе со счетом 0:1 – «Локомотив» провел после двухнедельной паузы в чемпионате. Очевидно, что железнодорожники, находясь в игровом тонусе, способны на многое. Это тот редкий случай, когда выражение «команда играет сезон одним составом» имеет положительный окрас. В последнем матче с «Рубином» на поле вышли 9 футболистов из тех, кто принимал участие в матче первого тура с «Арсеналом». И это при том, что против казанцев из-за травм не смогли выйти железные игроки основы Гильерме, Владислав Игнатьев и Ари. За 19 туров из стартового состава выбыл только Дмитрий Баринов, который вынужденно начинал чемпионат на позиции защитника. Все остальные играют практически нон-стоп.

Сразу пять футболистов «Локомотива» приняли участие во всех 19 матчах чемпионата. Не травмируйся Гильерме – был бы шестым. Без замен играет и Неманья Пейчинович, пропустивший лишь два матча по причине травмы. Ротация у Семина минимальна, но, похоже, что насыщенность календаря – один из главных залогов текущего успеха «Локо». Олицетворением этой мысли является Фарфан. Не многие помнят, но в начале сезона Джефферсон если и выделялся на фоне остальных, то в первую очередь старанием. Сейчас Фарфан является не просто одним из лидеров команды, по сути он – спаситель. За последний месяц 33-летний форвард провел 8 матчей в трех турнирах (премьер-лига, Лига Европы, отбор на ЧМ), попутно слетав в Перу и Новую Зеландию. В восьми матчах перуанец забил 8 голов. Благодаря этим голам: Перу впервые за последние 36 лет попадает на чемпионат мира, «Локомотив» остается претендентом на выход в плей-офф Лиги Европы и набирает 10 очков в четырех матчах чемпионата.

А ведь оценивая насыщенный летне-осенний календарь «Локомотива», мы еще не учитывали выступление футболистов клуба за свои национальные сборные. Но про возвращение Ману Фернандеша после пятилетнего перерыва в команду Португалии, про ренессанс Фарфана в Перу и про шансы братьев Миранчуков на домашнем Мундиале как-нибудь в следующий раз. А сейчас можно сделать очевидный вывод: «Локомотиву» для успешного завершения чемпионской кампании в текущем сезоне жизненно необходимо в четверг решать вопрос выхода в плей-офф Лиги Европы.