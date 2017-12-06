Группа А. «МЮ» 2-1 ЦСКА, «Бенфика» 0- 2 «Базель»

«МЮ» «Базель» ЦСКА «Бенфика»

Вылететь, выжав из себя максимум, - это про нынешний ЦСКА. Это про Гончаренко. Впереди Лига Европы, где при грамотном усилении в зимнее трансферное окно можно побороться за выход в финал. О мечтах запрыгнуть в плей-офф ЛЧ, увы, придется позабыть. Причина кроется в упрямстве «Базеля», следом за «МЮ» одолевшем и «Бенфику». Португальский чемпион стал главным разочарованием турнира. При жеребьевке он был посеян в первой корзине. Но результат – 6 поражений в 6 матчах – говорит о том, что предсезонная распродажа лидеров обороны и атаки - Эдерсона, Линделефа, Семеду и Митроглу - резко ограничила возможности Руя Витории.

Группа В. «Бавария» 3-1 «ПСЖ», «Селтик» 0-1 «Андерлехт»

«ПСЖ» «Бавария» «Селтик» «Андерлехт»

Три гола из четырех в центральном матче игрового дня забили французы. «ПСЖ» больше атаковал, но проиграл. Проиграл с разницей, которая позволила команде Уная Эмери выйти с первого места. Но лишила возможности добиться исторического результата – выиграть 6 матчей из 6. Тем не менее, «ПСЖ» стал рекордсменом турнира по забитым голам на групповом этапе, отправив в ворота соперников 25 мячей (4,17 гола в среднем за игру). Более зрелищного футбола на этой стадии турнира не показывал никто. И все же раздосадован после матча был Неймар. Ему не удалось отличиться и стать первым игроком, который бы забивал во всех 6 матчах.

Хороший футбол вчера вечером показал «Андерлехт», но не настолько, чтобы разгромить «Селтик» на его поле. А нуждалась бельгийская команда именно в крупной победе. Таким образом, «Селтик» сыграет в Лиге Европы, несмотря на ужасную домашнюю статистику. Редчайший случай - шотландцы проиграли все 3 матча в родных стенах и забили при этом всего 1 гол.

Группа С. «Челси» 1-1 «Атлетико», «Рома» 1-0 «Карабах»

«Рома» «Челси» «Атлетико» «Карабах»

Группа С единственная, в которой сменился лидер. Ничья в Лондоне не устроила ни «Челси», ни «Атлетико» и сыграла на руку «Роме». Сюжет матча на «Стэмфорд Бридж» стал полным отражением выступлений «Атлетико» в этом сезоне. Мадридцы забили как в свои, так и в чужие ворота. В подобном стиле они играют весь сезон – сами создают себе проблемы, которые не всегда получается решать.

Не получилось в данном случае еще и потому, что не грянула сенсация в Риме. Скромная победа «Ромы» по счету, а по игре вполне убедительная, принесла итальянцам путевку с первого места.

Группа D. «Олимпиакос» 0-2 «Ювентус», «Барселона» 2-0 «Спортинг»

«Барселона» «Ювентус» «Спортинг «Олимпиакос»

Комфортной победой можно назвать ту, в которой команда выигрывает оба тайма. «Ювентусу» в Греции это оказалось под силу. Героем вечера был Буффон, не принимавший участия в матче. Дело в том, что руководство «Олимпиакоса» вручило вратарю соперника награду за достижения в карьере. Вице-президент греческого клуба Саввас Теодоридис оказался большим поклонником таланта Джиджи.

В «Барселоне» все больше понимают, что здоровье Месси нужно беречь, и плюют на персональную статистику аргентинца. Лео вышел на поле во втором тайме, спустя 2 минуты после гола Пако Алькасера. Не забил, но вряд ли расстроился. В конце концов, можно было порадоваться голу бывшего партнера по команде Жереми Матье, продолжившего забивать за «Барсу» даже после перехода в «Спортинг».