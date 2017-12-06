В среду от «Спартака» требуется подвиг – необходимо на «Энфилде» победить «Ливерпуль». Иначе в плей-офф Лиги чемпионов не попасть. А в июне на чемпионате мира сборной России, чтобы выйти из группы, надо выиграть у Египта. Не скажу, что это подвиг, но, как утверждал герой «Того самого Мюнхгаузена», вообще что-то героическое в этом есть.

В обоих случаях – что в Англии, что в Санкт-Петербурге – нашим командам будет портить жизнь полузащитник Мохаммед Салах. Он сейчас главная звезда египтян и один из самых ярких футболистов «Ливерпуля». Забивает, как пожелает – издалека и с близкого расстояния, головой и любой из ног (чаще левой), сыграв на опережение и подкараулив отскок мяча. Хитрый пронырливый парень с обаятельной улыбкой и лукавым взглядом продавца антикварной лавки в арабском квартале. Такой продаст вас, купит и снова продаст, но уже дороже.

И опять же оба раза у нас есть надежда на защитника Джикию, чтоб он был здоров! К самоотверженности и тактической выучке Георгия есть острая, пикантная добавка в виде здоровой доли легкого безумия. Помните, как, празднуя чемпионство, он высыпал на головы спартаковцев вареные макароны? А недавно в Туле, когда команда делала победное фото из раздевалки, влез на шкаф и улегся там под самым потолком в красивой позе. Такой Джикия может справиться с Салахом, и посмотрим еще, кто кого дороже продаст!

Первый матч в Лиге чемпионов «Спартак» и «Ливерпуль» сыграли 1:1. После него болельщики «Красных» спрашивали, когда Артем Ребров успел превратиться в Льва Яшина и сколько стоит Александр Селихов. Мне кажется, та ничья – как камень в сказке у развилки дороги. После этих 1:1 в матчах против команд Салаха можно пойти как налево, потеряв себя и проиграв «Ливерпулю», так и направо, потеряв коня, но одолев сборную Египта.

«Источник нашей мудрости – опыт. Источник нашего опыта – наша глупость», – говорил французский актер и драматург Саша Гитри. Умение играть против Салаха в частности и всего «Ливерпуля» вообще по идее должны помочь «Спартаку» 6 декабря. Не использовать опыт первого матча непростительно глупо, однако в этом сезоне козыри красно-белых все более эмоционального свойства. Команда давно уже играет не головой, а сердцем, которому, как известно, не прикажешь.

Тот же самый опыт используют сборная России и сам Станислав Черчесов. Вторые матчи в своих микроциклах они проводят лучше, чем первые, что обнадеживает. А еще очень понравилось, как тренер комментировал итоги жеребьевки группового этапа: «Опережу ваши вопросы и скажу, что ни с одной из этих команд никогда не встречались и ничего о них не знаем. За Египет играет Мохаммед Салах, которого сейчас поеду смотреть на матч «Спартака» с «Ливерпулем». За Уругвай выступают Кавани, Суарес. Но это только имена, а как играют сборные, не знаю».

Никаких тебе «соперник – хорошая опытная команда» и «слабых на чемпионате мира не бывает». Ничего не знаем? Так скоро разведаем! Начнем как раз с Салаха.