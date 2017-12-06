Группа Е. «Ливерпуль» - «Спартак», «Марибор» - «Севилья»

«Ливерпулю» и «Севилье» для выхода из группы достаточно будет сыграть вничью со «Спартаком» и «Марибором» соответственно. Но поскольку обе команды претендуют на первое место, они будут стараться победить.

«Спартаку» нужно набирать 3 очка на «Энфилде». Любой другой исход отправит команду Массимо Карреры в Лигу Европы. Что не станет трагедией, конечно, но стремиться нужно всегда к большему.

Группа F. «Фейеноорд» - «Наполи», «Шахтер» - «Манчестер Сити»

Задача «Сити» показывать безупречный по результату футбол всегда и везде. Вот и в Лиге чемпионов, когда уже все турнирные задачи решены, Гвардиола знает, как мотивировать своих парней. «Манчестер Сити» может стать седьмым клубом в истории в ЛЧ, кому удастся выдать 100% показатель – выиграть 6 матчей из 6. Любопытно, что ранее ни одной из английских команд не удавалось пройти групповой этап без потерь.

Куда сложнее придется тренеру «Шахтера» Паулу Фонсеке. С одной стороны, его команду в матче с лидером устроит и одно набранное очко. Это позволит обойти по очкам «Наполи», если тот победит. С другой стороны, на ничью играть нельзя. Нужно идти в атаку, чтобы избежать неприятностей. В параллельном матче в Роттердаме «Наполи» будет искать свой шанс догнать «горняков» по очкам. Напомним, преимущество личных встреч на стороне команды Маурицио Сарри.

Группа G. «Порту» - «Монако», «Лейпциг» - «Бешикташ»

Заочный спор «Порту» и «Лейпцига» дарит нам интригу в группе G. Благодаря преимуществу по дополнительным показателям португальцы располагаются на второй позиции. В матче с немотивированным «Монако» «драконам» надо брать как минимум то же количество очков, что возьмут немцы в противостоянии «Бешикташем», который досрочно вышел в 1/8 с первого места. У турок своя мотивация. Они хотят заработать как можно больше денег – победа принесет в клубную казну 1,5 миллиона евро – и набрать 14 очков. Ни одна из турецких команд ранее не набирала больше 11 по итогам групповой стадии.

Группа H. «Реал» - «Боруссия», «Тоттенхэм» - АПОЭЛ

«Тоттенхэм» неожиданно для всех за тур до конца забронировал за собой первое место. Поэтому игра с АПОЭЛом интересна англичанам только как возможность использовать ближайший резерв. А вот киприотам сейчас не до шуток. Они мечтают о еврокубковой весне (то есть о попадании в Лигу Европы). Для них она наступит лишь в том случае, если «Боруссия» на «Сантьяго Бернабеу» сыграет хуже, чем команда Гиоргиоса Дониса на «Уэмбли». А «Боруссия» может. К тому же, на киприотов будет работать сам «Реал», которому очень хочется прервать серию из двух подряд официальных матчей без побед.