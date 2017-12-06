Александр Гришин: ЦСКА стоит гордиться своей молодежью
Александр Гришин в интервью «Советскому спорту» рассказал потенциале молодых игроков ЦСКА, с которыми ему довелось работать.
«С «МАНЧЕСТЕРОМ» ИГРАЛИ НА РАВНЫХ»
- Результат матча «Манчестер Юнайтед» - ЦСКА вас не удивил?
- Было изначально понятно, что мы не выиграем, но качество игры армейцев меня обнадеживает. Много атаковали, не отсиживались в обороне. Понравилось еще то, что в составе было много наших ребят. Каждый из них был четко задействован, никто не выпадал из тактики. По сути дела, выглядели на равных с одной из лучших команд в мире, причем на «Олд Траффорд», при большой поддержке болельщиков «МЮ».
- То, что за две минуты игра перевернулась с ног на голову, говорит о разнице в классе?
- Такое бывает. Потеряли концентрацию, и «Манчестер» воспользовался недочетами в обороне. По большому счету, в эти полторы минуты решился исход встречи. Хотя, если бы Дзагоев забил и счет стал бы 2:2, неизвестно как бы все закончилось. Молодцы, что не испугались, играли достаточно самоотверженно.
- Прогнозы, что без Натхо и Вернблума армейцам будет тяжело, оправдались?
- Потерю двух лидеров нельзя не ощущать, это ведущие футболисты в ЦСКА. С другой стороны, те, кто их заменили, сыграли на нормальном уровне.
«У САДЫРИНА МЫ ТАК ЖЕ НАЧИНАЛИ»
- Большинство молодых игроков ЦСКА, выступающих сегодня за клуб, воспитывали именно вы?
- Скажем так, они росли в школе ЦСКА. На каком-то этапе я действительно приложил руку к их обучению, чтобы довести до определенного уровня. Думаю, работа проделана хорошо. Я по-прежнему слежу за некоторыми и очень рад, что они выходят в основном составе команды. Считаю, клубу надо гордиться, что система работает и много своих воспитанников выступает за команду.
- Кто больше всего оправдал ваши надежды из молодых армейских игроков?
- В свое время неплохо стрельнул Чалов, потом Жамалетдинов. Сейчас неплохо выступает Кучаев. Про Головина отдельная тема: человек 2,5 года играет в основе, плюс еще сборная. Я бы отметил, что проблема молодых футболистов в том, что постоянного игрового времени у них нет. То есть могут провести 2-3 матча, потом уйти в тень. Если у тренера будет доверие к игрокам – уверен, будет и прогресс.
Помню, у Садырина мы также начинали по 15-20 минут на поле, потом заиграли. А сейчас в клубе сложилась такая ситуация, что молодым стали доверять, в какой-то мере молодежь оправдывает это доверие.
- Потенциал игроков был ясен еще тогда? Кто был наболее перспективным футболистом?
- Потенциал виден всегда. У определенных ребят есть качества, благодаря которым можно строить тренировочный процесс. И здесь главное - не навредить спортсмену и создать условия таким образом, чтобы игрок не был перегружен.
«СО «СПАРТАКОМ» БУДЕТ ЖЕСТКО»
- Как быть в ситуации, когда от клуба требуют результат, и в то же время надо наигрывать молодых?
- Конечно, тяжело совмещать одно с другим. Но как еще растить молодежь, если не давать им играть? Они будут сидеть на лавке и не развиваться. На данный момент в ЦСКА ребята приносят пользу.
- В игре с «Юнайтед» вышедшие на замену усилили армейцев?
- Кучаев отыграл весь матч на хорошем уровне. Жамалетдинов и Гордюшенко на сегодняшний день – футболисты подмены. По большому счету, пока они не вредят команде. В таких матчах, как с «МЮ», порой опытные футболисты не выдерживают, а они вышли и сыграли на должном уровне.
- Молодежь ЦСКА сможет сыграть ключевую роль в матче против «Спартака»?
- В этой встрече все будет зависеть от того, кто быстрее восстановится. У «Спартака» для этого будет на один день меньше. Матч станет последним перед перерывом, и футболисты обеих команд отдадут все силы. Так что ожидаю жесткой борьбы. Скамейка у «Спартака», может быть, и шире, но на стороне армейцев многолетняя сыгранность
- Какие особенности вы могли бы выделить у молодых игроков ЦСКА в период их работы с ними?
- Особенности у каждого разные в зависимости от амлуа: у Жамалетдинова с Чаловым одни качества, у Кучаева – совсем другие. Но их объединяет одно – ребята правильно относятся к футболу. Все вышеперечисленные футболисты были внимательны на тренировках и впитывали все, что я им говорил.