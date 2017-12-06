«С «МАНЧЕСТЕРОМ» ИГРАЛИ НА РАВНЫХ»

- Результат матча «Манчестер Юнайтед» - ЦСКА вас не удивил?

- Было изначально понятно, что мы не выиграем, но качество игры армейцев меня обнадеживает. Много атаковали, не отсиживались в обороне. Понравилось еще то, что в составе было много наших ребят. Каждый из них был четко задействован, никто не выпадал из тактики. По сути дела, выглядели на равных с одной из лучших команд в мире, причем на «Олд Траффорд», при большой поддержке болельщиков «МЮ».

- То, что за две минуты игра перевернулась с ног на голову, говорит о разнице в классе?

- Такое бывает. Потеряли концентрацию, и «Манчестер» воспользовался недочетами в обороне. По большому счету, в эти полторы минуты решился исход встречи. Хотя, если бы Дзагоев забил и счет стал бы 2:2, неизвестно как бы все закончилось. Молодцы, что не испугались, играли достаточно самоотверженно.

- Прогнозы, что без Натхо и Вернблума армейцам будет тяжело, оправдались?

- Потерю двух лидеров нельзя не ощущать, это ведущие футболисты в ЦСКА. С другой стороны, те, кто их заменили, сыграли на нормальном уровне.

«У САДЫРИНА МЫ ТАК ЖЕ НАЧИНАЛИ»

- Большинство молодых игроков ЦСКА, выступающих сегодня за клуб, воспитывали именно вы?

- Скажем так, они росли в школе ЦСКА. На каком-то этапе я действительно приложил руку к их обучению, чтобы довести до определенного уровня. Думаю, работа проделана хорошо. Я по-прежнему слежу за некоторыми и очень рад, что они выходят в основном составе команды. Считаю, клубу надо гордиться, что система работает и много своих воспитанников выступает за команду.

- Кто больше всего оправдал ваши надежды из молодых армейских игроков?

- В свое время неплохо стрельнул Чалов, потом Жамалетдинов. Сейчас неплохо выступает Кучаев. Про Головина отдельная тема: человек 2,5 года играет в основе, плюс еще сборная. Я бы отметил, что проблема молодых футболистов в том, что постоянного игрового времени у них нет. То есть могут провести 2-3 матча, потом уйти в тень. Если у тренера будет доверие к игрокам – уверен, будет и прогресс.

Помню, у Садырина мы также начинали по 15-20 минут на поле, потом заиграли. А сейчас в клубе сложилась такая ситуация, что молодым стали доверять, в какой-то мере молодежь оправдывает это доверие.

- Потенциал игроков был ясен еще тогда? Кто был наболее перспективным футболистом?

- Потенциал виден всегда. У определенных ребят есть качества, благодаря которым можно строить тренировочный процесс. И здесь главное - не навредить спортсмену и создать условия таким образом, чтобы игрок не был перегружен.

«СО «СПАРТАКОМ» БУДЕТ ЖЕСТКО»

- Как быть в ситуации, когда от клуба требуют результат, и в то же время надо наигрывать молодых?

- Конечно, тяжело совмещать одно с другим. Но как еще растить молодежь, если не давать им играть? Они будут сидеть на лавке и не развиваться. На данный момент в ЦСКА ребята приносят пользу.

- В игре с «Юнайтед» вышедшие на замену усилили армейцев?

- Кучаев отыграл весь матч на хорошем уровне. Жамалетдинов и Гордюшенко на сегодняшний день – футболисты подмены. По большому счету, пока они не вредят команде. В таких матчах, как с «МЮ», порой опытные футболисты не выдерживают, а они вышли и сыграли на должном уровне.

- Молодежь ЦСКА сможет сыграть ключевую роль в матче против «Спартака»?

- В этой встрече все будет зависеть от того, кто быстрее восстановится. У «Спартака» для этого будет на один день меньше. Матч станет последним перед перерывом, и футболисты обеих команд отдадут все силы. Так что ожидаю жесткой борьбы. Скамейка у «Спартака», может быть, и шире, но на стороне армейцев многолетняя сыгранность

- Какие особенности вы могли бы выделить у молодых игроков ЦСКА в период их работы с ними?

- Особенности у каждого разные в зависимости от амлуа: у Жамалетдинова с Чаловым одни качества, у Кучаева – совсем другие. Но их объединяет одно – ребята правильно относятся к футболу. Все вышеперечисленные футболисты были внимательны на тренировках и впитывали все, что я им говорил.