– Уважаю решение тренера: сколько он считает, что я должен играть, столько я и буду, – признался для начала Кристиан Нобоа, главный человек в «Зените», который связывает испано- и русскоязычных футболистов. – Мы приехали с четким осознанием того, что должны увезти домой победу. Никакой другой вариант нас не устраивает. Скоро будет жеребьевка, и тем командам, которые заняли первое место на групповом этапе, достанутся соперники полегче.

Но главные вопросы вечера задали, конечно же, Роберто Манчини.

– Как себя чувствует Андрей Лунев и сможет ли он сыграть в Лиге Европы?

– Он чувствует себя очень хорошо по сравнению с тем, как было некоторое время раньше. Не могу сказать о его готовности сыграть в процентном соотношении. Примем решение после вечерней тренировки и утреннего занятия в день матча.

– Появилась информация, что «Зенит» интересуется форвардом «Тосно» Антоном Заболотным. Есть ли в нем что-то, чем он может вам понравиться?

– Слух я не могу прокомментировать, ничего об этом не знаю. Что касается самого игрока: я наблюдал за ним в том числе в тех матчах, когда мы встречались с «Тосно». Не то чтобы я много раз видел его игру, у меня не сложилось четкого представления о нем. Думаю, в целом это хороший футболист.

– Святой покровитель Сан-Себастьяна – Святой Себастьян. Как думаете, значит ли это, что Себастьян Дриусси будет в матче неудержим?

– В том месте, где я родился, тоже покровительствует Святой Себастьян, поэтому все возможно. Дриусси – очень молодой и талантливый игрок. Поскольку он самый молодой среди аргентинцев, ему нужно несколько больше времени на адаптацию. Верю, что он скоро покажет свой лучший футбол.

– Почему не приехал в Испанию Артем Дзюба?

– Во время тренировки во вторник он получил травму. У него заболела шея, он не мог ею двигать. Поэтому мы его не взяли с собой в Испанию.

– «Зенит» устраивает ничья, но ваша команда – одна из самых результативных в Лиге Европы. Чего ждать от матча последнего тура?

– «Реал Сосьедад» очень силен. Пожалуй, это лучшая команда в нашей группе. За «Сосьедад» играет огромное количество быстрых и техничных футболистов. Мы много забиваем, нам удался хороший матч в Петербурге, когда мы смогли обыграть испанцев. Думаю, обе команды будут стремиться занять первое место в группе. Скорее всего, матч получится очень результативным. Жду, что победим в нем мы.

– Болельщики «Реал Сосьедада» нет понимают, до какой стадии команда может пройти в Лиге Европы. Как считаете вы, на что способен «Сосьедад»?

– Международные европейские турниры – очень своеобразная, необычная вещь. В них существует большой перерыв: команды играют в декабре, а следующий матч – только в феврале. И к этому моменту команды могут быть уже на другом уровне. Многое может поменяться за это время. «Реал Сосьедад» – точно одна из лучших команд на групповой стадии и во всем турнире этого сезона.