Напомним, москвичи с шестью очками с третьего места вышли в 1/16 финала Лиги Европы. «Марибор», у которого три очка, занял последнее место в квартете.

– Вы говорили, что «Спартак» и «Ливерпуль» сопоставимы по классу. Сегодня увидели пропасть между ними?

– Да. Я вообще сегодня не увидел и не узнал «Спартак». Смотрел игру и думал, как все это объяснить. До сих пор не нашел слов. Я увидел абсолютную беспомощность, и не понимаю ее причин. Я знал, что «Спартак» может проиграть, но чтобы так! И главное кошмарно сыграли абсолютно все. Если говорить напрямую и при всем уважение к москвичам, сегодня «Спартак» опозорил весь российский футбол. По-другому этот результат воспринимать нельзя.

«Ливерпуль» забивал голы на любой вкус, а «Спартак» не показал ровным счетом ничего. Одно слово – антифутбол. Впереди игра с ЦСКА. «Спартаку» будет очень тяжело собраться.

– После этого матча отметили для себя такие имена как Коутиньо, Салах, Мане?

– Про «Ливерпуль» все что угодно говорить можно. Конечно, здорово сыграли на фоне такого «Спартака». Эти игроки выделялись еще как. Но мне безразличны футболисты «Ливерпуля». Я возмущен игрой «Спартака». Где лидеры? Где ответственность? Вот, что меня волнует, а не игроки «Ливерпуля».

– Был ли пенальти, с которого «Ливерпуль» открыл счет?

– Три раза пересмотрел момент. Эпизод на усмотрении судьи. Оба цепляли. Мое мнение: такие пенальти не дают. Но это никак не оправдывает «Спартак». ЦСКА вчера проиграл 1:2. Какие претензии к армейцам? Никаких.

– Ключевым моментом стала разница в мастерстве?

– Правильно. Как еще назвать ситуацию, когда одна команда проигрывает 0:7. Это и мастерство и самоотдача. Все компоненты. На поле была только одна команда. И это позор.

– Промесом, сообщалось, летом интересовался «Ливерпуль». После такой игры им будут интересоваться в «Ливерпуле» или Англии?

– С такой игрой? Думаете в «Ливерпуле» работают дураки? Чтобы попасть в «Ливерпуль», нужно забить ему несколько мячей. После такой игры кому Промес нужен? И это не первая игра Промеса, которую он проводит безобразно.

– «Спартак» будет прощен, если победит ЦСКА?

– Такое безволие я простить не смогу. Осадок у меня останется надолго. Победы над ЦСКА будет мало. Дело не в том, что «Спартак» проиграл, а как он это сделал. Такое пятно быстро не смоешь. Только со временем. Ни одному поколению не позволено так позорить «Спартак». Не знаю, когда их прощу. Сегодня был кошмарный сон.