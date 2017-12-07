К сожалению, следом за ЦСКА из Лиги чемпионов вылетел и московский «Спартак». А «Ливерпуль», «Севилья», «Шахтер» и «Порту» в последний момент запрыгнули в вагон поезда, уходящего в плей-офф.

Группа Е. «Ливерпуль» 7:0 «Спартак, «Марибор» 1:1 «Севилья»

«Ливерпуль» «Севилья» «Спартак» «Марибор»

Одного гола не хватило «Ливерпулю», чтобы повторить рекорд Лиги чемпионов. В ноябре 2007-го «мерсисайдцы» унизили «Бешикташ» 8:0. В том матче они нанесли по воротам соперника 30 ударов. Вчера для разгрома было достаточно и 17. Таким образом, «Ливерпуль» стал второй командой группового этапа по результативности (23 гола). До абсолютного рекорда «ПСЖ» было рукой подать. Чтобы его повторить, необходимо было забить еще 2 гола. Впрочем, хорошо, что этого не произошло.

«Севилья» в Мариборе могла играть как угодно. При поражении «Спартака» она в любом случае проходила дальше. Но, помимо принципов турнирной борьбы, ведь существует понятие чести и достоинства. Испанцы не захотели проигрывать самой слабой команде квартета и благодаря голу Гансо в третий раз по ходу групповой стадии вытащили для себя ничью, сравняв счет во втором тайме.

Вы простите «Спартак» за 0:7 в Ливерпуле, если он выиграет дерби с ЦСКА? Да

Только если будет похожий разгром

Нет. Одной победы будет мало

0:7 невозможно простить

Группа F. «Шахтер» 2:1 «Манчестер Сити», «Фейеноорд» 2:1 «Наполи»

«Манчестер Сити» «Шахтер» «Наполи» «Фейеноорд»

Португальский тренер «Шахтера» Паулу Фонсека сдержал слово и появился на пресс-конференции в костюме Зорро. После того, как его команда не отдала вторую позицию «Наполи» и нанесла первое поражение «Манчестер Сити» в этом сезоне. Правда, Хосеп Гвардиола после матча не выглядел подавленным. В самом деле, лучше, чтобы серия прервалась в ничего не значащем матче, чем в АПЛ или – куда хуже – в плей-офф ЛЧ.

В Роттердаме «Наполи» пребывал в плохом настроении. Все надежды, возложенные на «Сити», рухнули уже по истечении получаса. Лидер группы «горел» к тому моменту в два мяча. Получив неприятные известия из Харькова о втором голе «Шахтера», буквально тут же неаполитанцы пропустили сами. И больше в игру не вернулись. Видимо, настолько неприятны были мысли о Лиге Европы.

Группа G. «Порту» 5:2 «Монако», «Лейпциг» 1:2 «Бешикташ»

«Бешикташ» «Порту» «Лейпциг» «Монако»

Второй год подряд «Порту» решает задачу по выходу в следующий раунд в последнем туре. Второй год подряд занимает второе место в группе. Второй год подряд в заключительном матче отгружает в ворота соперника 5 мячей. В прошлом сезоне под горячую руку попал «Лестер» (5:0), в этом – «Монако» (5:2).

Дебютант турнира «Лейпциг» 90 минут развлекал родную публику, создавая голевые моменты в среднем раз в 3 минуты. Но надо же такому случиться - кураж поймал вратарь соперника Толга Зенгин, отразивший 10 ударов. В концовке после удаления Ильзанкера немцы остались в меньшинстве, но, несмотря на это, счет сравняли и побежали забивать второй. В ответ прилетела атака турок и гол Талишки. «Бешикташ», как и «Барса», как и «Ливерпуль» с «Тоттенхэмом», прошел групповую часть соревнования без поражений.

Группа H. «Реал» 3:2 «Боруссия», «Тоттенхэм» 3:0 АПОЭЛ

«Тоттенхэм» «Реал» «Боруссия» АПОЭЛ

К сожалению, «Боруссия» не смогла составить конкуренцию «Реалу» и «Тоттенхэму», поэтому в группе H никакой интриги не было. Единственное, что не было ясности с третьим местом, но разве это интрига? Хотя на «Бернабеу» матч получился веселым. Решали свои задачи Роналду и Обамеянг. Первый – побивая все новые рекорды, второй – продавая себя в «Реал». Обамеянг забил на гол больше португальца, но Дортмунд все равно проиграл и стал автором уникального достижения – команда Петера Боша отправилась в Лигу Европы, накопив всего 2 очка.

Столько же у АПОЭЛА, но киприотам не повезло. У них хуже разница мячей. Подпортили ее вчера игроки «Тоттенхэма», а именно Льоренте, Хен-Мин Сон и Н’Куду. «Шпоры» вошли в делегацию из 5 английских команд, которым предстоит побороться с лучшими клубами Европы, начиная с 1/8 финала.