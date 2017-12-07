«А ТЕПЕРЬ ИХ НУЖНО ЛОВИТЬ»

Еще до перерыва «Спартак» получил три гола в свои ворота - и все при быстрых атаках соперника. В общей сложности москвичи получили четыре подобных гола. Удивительное дело: красно-белые позволили «Ливерпулю» то, что он умеет лучше многих в Европе. В Лиге чемпионов, где обычно стараются минимизировать плюсы соперника!

«Спартак» вышел играть в футбол. Так, как он любит, комбинируя накоротке при малейшей на то возможности. Но против соперника, проводящего в гостях (на чужой половине поля) больше времени, чем дома, это оказалось самострелом. Как еще назвать результативные потери мяча Глушаковым и Пашаличем на своей половине поля? По данным Squawka.com, всего за матч чемпион страны совершил 30 обрезов до средней линии, шесть из которых сделал Фернандо - красно-белый разводящий.

Показательна история Пашалича - он обрезался на своей половине поля дважды. А ведь вышел на замену. И Массимо Каррера мог проинструктировать хорвата на предмет того, что делать не нужно. Происходящее на поле до выхода на него Пашалича намекало, что ошибаться в передачах в центре стоит прекратить, хотя бы на своей половине. Но Каррера решил играть в свой футбол.

«А теперь надо их ловить!» - сказал комментатор матча Денис Казанский после очередной потери мяча спартаковцами в первом тайме. Его фраза лучше всего характеризует происходившее на поле. «Спартак» поставил себя в тупик, создав ситуации, когда нужно было превращаться в рыболовов, пытаясь поймать на удочку акул. Ну как можно усмирить Салаха и Мане? Есть защитники, готовые за выполнение этой задачи в чистом поле поручиться? Да они столь же неуловимы как тот дерзкий и шустрый мышонок в мультфильме «Том и Джерри».

Подобное со «Спартаком» происходит не в первый раз. То же самое было в гостевом матче против «Севильи». Тогда наши красно-белые совершили 28 просчетов в передачах на своей половине, по пять - Фернандо и Глушаков. Игроки, на позициях которых ошибки могут дорого стоить - из их зон легче всего организовать быстрый выпад.

Интересно, что точность передач Фернандо и Глушаков в среду показали не самую плохую - по данным WhoScored.com, 85% и 82% соответственно. Это лучше, чем было у них в Севилье - 80% и 83%. Но катастрофические ошибки перечеркивают все.

«Спартак» в этой Лиге чемпионов играл комбинационно. И мы его за это хвалили. После разгрома «Севильи» (5:1) делали это особенно громко. Но в конечном счете такая игра привела к еще более крупному поражению. Когда пытаешься атаковать путем коротких и средних передач, такой разброс в результатах случается не так и редко. «Наполи» весной получил 2:6 от «Реала» по сумме двух в 1/8 финала Лиги чемпионов. Команду Маурицио Сарри тоже погубило желание разыгрывать мяч в центе, что обернулось бесконечными потерями.

Любопытно, что «Наполи» со своей красивой игрой нынче тоже не вышел из группы Лиги чемпионов. Для успеха нужно уметь играть прагматично.

БЕСПОМОЩНОСТЬ ПРИ ПОЗИЦИОНКЕ

После игры можно было бы гадать, как бы все сложилось, обороняйся «Спартак» на своей половине поля с первых минут. Но второй тайм дал ответ: ничего бы не изменилось. После перерыва «Ливерпуль» забил нашей команде трижды в позиционных атаках, когда красно-белые в полном составе были у своей штрафной. Не помогло даже насыщение обороны в ширину - по ходу игры чемпион России перешел со схемы 4-4-2 на 4-5-1, насытив опорную зону Зобниным, который передвинулся к Фернандо и Глушакову с фланга.

«Ливерпуль» очень легко проникал к нашей штрафной - через фланги, полуфланги, центр. Когда Фелипе Коутиньо забивал свой третий мяч, рядом находились Зобнин и Глушаков, но выступали лишь в роли VIP-зрителей.

Когда «Ливерпуль» забивал седьмой мяч, Эмре Джан, находясь в центральном круге, подумал о планах на вечер, после чего сделал пас на ворвавшегося на скорости в штрафную Милнера. Когда оборона располагается высоко, а владеющему мячом футболисту не мешают сделать пас за спины защитникам, это почти всегда голевой момент.

И это тоже не первый случай плохой игры «Спартака» при обороне у своих ворот. Ни разу в этом сезоне красно-белые не сыграли на ноль в Лиге чемпионов. Даже «Марибор» доставлял нашей команде большие сложности. Особенно в первом матче, когда у нас были проблемы с давление на соперника в центральном круге. Как в эпизоде с Джаном. Значит, это организационная проблема, а не эмоциональная - выключились при разгроме.

Но стоит ли ждать от «Спартака» слаженных действий в обороне, если Каррера неоднократно в этом сезоне менял схему под соперника? Вчера даже по ходу матча это сделал. В чемпионате России данный фокус проходит (не всегда), а в Лиге чемпионов, где иные скорости, оборачивается неприятностями. С какой стати вчера должны были сыграть слаженно в центре Фернандо, Глушаков и Зобнин?

Опять уместно вспомнить «Наполи», но уже в качестве примера, на который стоит равняться. Несмотря на атакующий футбол, Маурицио Сарри научил команду обороняться позиционно. После 15 туров это лучшая команда серии А наравне с «Интером» и «Ромой» по количеству пропущенных голов (10). Но Сарри изрядно попотел для этого.

В декабре 2015-го его «Наполи» обыграл «Легию» в Лиге Европы (5:2). Казалось, можно радоваться. Но тренер запер команду в аналитических классах, чтобы работать над перемещениями! Для этого «Наполи» использует записи с дронов, которые летают над полем во время тренировок. Одна из их особенностей - беспилотники позволяют увидеть разрывы между линиями и сосчитать количество метров между оборонительной и атакующей группами. И результаты «Наполи» постепенно полезли в гору. Помогло то, что схема команды неизменна - 4-3-3. Каждый футболист знает, когда, куда и зачем ему двигаться.

Пока «Спартак» в обороне слаб. Удивительное дело: если не знать, что слева играл Георгий Джикия, то в нем можно было узнать Дмитрия Комбарова! Так может дело не только в исполнителе, а больше в системе игры? При схеме с двумя защитниками фланговый игрок смещается в центр штрафной, если соперник ее насыщает. И дальняя штанга оголяется, если в нее не опускается полузащитник (Промес это делает редко). Так у «Ливерпуля» забил Мане - Джикия переключился на Салаха. Поэтому в мире идет переход на вариант с тремя защитниками - насыщение обороны. И случаются удивительные преображения. Например, в ЦСКА лучший сезон проводит Георгий Щенников.

У «Спартака» есть идеи - как атаковать, какие зоны в обороне насытить. А вот в организации имеются проблемы. И именно она в среду породила все проблемы. И с каждым днем вопрос, может ли тренерский штаб этой организации добиться, все актуальнее.

Скриншоты: «Матч Футбол 1».