Daily Mail: «Спартак» стерли в порошок»

«Ливерпульская великолепная четверка в огне», - такой заголовок украшает репортаж издания о матче.

«Вот что умеет делать «Ливерпуль». Вот для чего пригласили Клоппа: интуитивный, энергичный, завораживающий футбол в быстрый пас. На этот «Ливерпуль» было необычайно интересно смотреть, а «Спартаку» невозможно было против него играть. Счет подтверждает силу команды. Ведь «Спартак» - чемпион России, а значит, соперник совсем не слабый. Но «Ливерпуль» его просто стер в порошок», - пишет Daily Mail.

The Sun: «Коутиньо, Салах, Сане и Фирмино вас уничтожат»

Победу над «Спартаком» издание называет «английским завтраком». Здесь обыграли выход всех пяти английских клубов в плей-офф Лиги чемпионов.

Что же касается самого матча, то The Sun продолжает тему еды, и рассказывает так: «Игроки Клоппа, и герой матча Филипе Коутиньо, просто намазали «Спартак» на тост. Дайте Коутиньо, Салаху, Сане и Фирмино время и пространство, и они вас уничтожат. Еще одна интересная вещь - «Ливерпуль» стал первым в группе, состоящей из команд, которые толком не умеют обороняться».

The Guardian: «Клопп удивил Карреру»

«Атакующий квартет Клоппа будет наводить страх в Европе после уничтожения «Спартака». Чемпионов России можно только пожалеть – ведь против них вышел невероятно мотивированный и вдохновленный соперник, - отмечает издание. - К тому же Клопп удивил Карреру тактикой на матч. Салах и Фирмино играли двух нападающих, а Коутиньо с Мане атаковали с флангов. Поэтому тактическая схема часто напоминала 4-2-4.

По ходу матча ни разу не возникало мысли, что «Спартак» может повторить подвиг «Севильи». Слишком уж слабой выглядела оборона гостей, ошибки постоянно допускали и Таски, и Джикия, и Ещенко. Они не могли справится с угрозой, исходящей от Мане и Коутиньо на флангах.

Mirror: «Обыграли маленькую команду»

Пока все восхищались командой Клоппа, самый критично настроенный эксперт, Рой Кин, заявил, что даже настолько разгромная победа над «Спартаком» - ничто.

«Хорошая победа, отличный матч для линии нападения. Конечно, они обыгрывают так называемые маленькие команды. То же происходит и в премьер-лиге. Но по-настоящему «Ливерпуль» еще никого не победил, ни в чемпионате, ни в Лиге чемпионов».

The Telegraph: «Безрассудный Джикия»

«Игра была довольно быстро окончена, «Ливерпуль» забил три гола за 17 минут первого тайма, помощь пришла от ужасной обороны «Спартака», - отмечают авторы газеты. Действия Джикии в моменте с пенальти на Салахе издание называет «безрассудными», а окончательный счет в матче – «демонстрацией силы» команды Клоппа.