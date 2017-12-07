«Спартак» проиграл «Ливерпулю» 0:7. Болельщики уже называют это трагедией. Но так ли страшна ситуация, как ее малюют?

Красно-белые – далеко не первый именитый европейский клуб, который так опростоволосился в Лиге чемпионов.

6.11.2007 «Ливерпуль» – «Бешикташ» – 8:0

Десять лет назад все тот же «Ливерпуль» на том же «Энфилде» унижал другой футбольный клуб, считавший себя достаточно сильным, чтобы бороться за место в плей-офф Лиги чемпионов – турецкий «Бешикташ». Тогда мерсисайдцы нанесли сопернику даже более сокрушительное поражение, нежели сутками ранее «Спартаку» – 8:0.

И что мы видим сегодня? Турецкий клуб выходит в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в своей группе, повышая до максимума шансы пробиться еще и в четвертьфинал турнира весной 2018 года. Мир для «Бешикташа» не перевернулся – команда продолжила идти к своей цели, принимала участие в еврокубках во всех сезонах за исключением одного после того позорного матча.

13.03.2012 «Бавария» – «Базель» – 7:0

Пять с половиной лет назад то же самое, что и «Спартак», пережил швейцарский «Базель». Тогда, в 1/8 финала Лиги чемпионов в 2012 году в роли обидчиков выступала мюнхенская «Бавария». В ответной встрече «Базель был разгромлен со счетом 0:7.

Ничего страшного с клубом не случилось. Команда продолжила покорять европейские вершины, регулярно добираясь до стадии плей-офф еврокубков. Вот и на этот раз «Базель» пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов. По пути швейцарцы оставили у себя за спиной московский ЦСКА. Чем не пример для «Спартака»?

11.03.2015 «Бавария» – «Шахтер» – 7:0

Два с половиной года назад «Бавария» унизила еще одну команду, более знакомую и близкую российскому болельщику, чем «Базель», – донецкий «Шахтер». Счет все тот же 0:7. Горняки потерпели поражение в 1/8 финала Лиги чемпионов в ответном поединке с немецкой машиной.

Уже в следующем сезоне «Шахтер» пробился в полуфинал Лиги Европы. Вчера же, пока «Ливерпуль громил «Спартак», многие болели именно за украинский клуб, который в параллельном матче переигрывал одну из сильнейших команд Европы на данный момент – «Манчестер Сити», обеспечивая себе выход в плей-офф Лиги чемпионов из одной группы с итальянским «Наполи».

10.04.2007 «Манчестер Юнайтед» – «Рома» – 7:1

В Англии пережила свой сильнейший в истории позор и итальянская «Рома». Десять с половиной лет назад обиду «волкам» нанес английский «Манчестер Юнайтед». Тогда, в апреле 2007 года «МЮ» разгромил римлян со счетом 7:1. Сколько копий было сломано в Италии по этому поводу…

Уже на следующий сезон римский клуб вновь пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов. Затем «Рома» с завидной регулярностью выходила в плей-офф европейских кубковых турниров. А в этом сезоне «волки» заняли первое место в одной из сложнейших групп, где им противостояли «Челси» и «Атлетико».

13.10.2004 Португалия – Россия – 7:1

Да и в нашей истории есть похожие ситуации – поражение от Португалии со счетом 1:7 в квалификационном турнире чемпионата мира 2006 года, на который мы так и не попали. Это, пожалуй, самая черная страница российского футбола в его новейшей истории.

Матч проходил в октябре 2004 года. Всего через четыре года Россия уже была на своей рекордной позиции в таблице коэффициентов ФИФА – на третьем месте. Все потому что летом 2008 года мы вышли в полуфинал чемпионата Европы в Австрии и Швейцарии. А еще четырьмя годами позже мы побеждали тех же португальцев с Криштиану Роналду в составе, прокладывая себе дорогу к ЧМ-2014.

Так что, 0:7 – это не трагедия. Это урок, который надо запомнить «Спартаку», сделать выводы, и больше никогда не повторять. В воскресенье уже важнейший матч чемпионата с ЦСКА. Потом, не успеешь оглянуться, как в феврале пора начинать играть в Лиге Европы. Жизнь продолжается.