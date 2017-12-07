Абстрагируемся от турнирного положения, потому что оно не имеет никакого смысла: что ЦСКА что «Спартак» заняли на групповой стадии Лиги чемпионов третьи места и автоматически попали в плей-офф Лиги Европы. Правда, послевкусие от этой межтурнирной миграции диаметрально противоположное.

ЦСКА – СТАРАЛСЯ, БОРОЛСЯ, НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

Группа армейцев изначально выглядела практически равной. За исключением «Манчестер Юнайтед» конечно. «Базель», «Бенфика» и ЦСКА еще до начала этапа в головах болельщиков и журналистов в равной степени имели шансы на выход из группы. Можно сказать, все ожидали ожесточенной борьбы между тремя командами за вторую путевку в плей-офф.

В итоге, ЦСКА, вдрызг проиграв дома «МЮ» (1:4), имел реальные шансы на выход из группы. Во многом, благодаря на удивление неподготовленной «Бенфике». И это с молодежью в основе, и с ней же на скамейке!

Не будем анализировать каждый из матчей красно-синих: по большому счету, ошибку они совершили лишь одну – уступили дома «Базелю» (0:2). Вряд ли кто-то всерьез закладывался на победы в матчах с командой Жозе Моуринью. Да и вообще, несколько раз в течение этой еврокубковой осени ЦСКА ломал себя, перестраивался вопреки всему, непонятно где внутри себя находил внутренние ресурсы, двигал Вернблума в нападение. Пробовал, боролся, не боялся.

ЦСКА в этом году в Европе показал, что и «Ман Юнайтед» можно забить, и на победу нал «Олд Траффорд» надеяться. Правда, научиться бы еще выдерживать давление и не рассыпаться, дабы не терять гостевое преимущество за 70 секунд. Но это, как говорится, уже совсем другая история. К европейским скоростям наши клубы, в независимости от эмблемы, годового бюджета и количества купленных аргентинцев, пока не готовы.

Команда Виктора Гончаренко в этой Лиге чемпионов удивила. Способностью найти выход, казалось бы, из безальтернативной ситуации. Авантюризмом, принесшим победы. Недостатком фарта в параллельных матчах – а именно, поражением «Юнайтед» в игре с «Базелем» (0:1) и крахом практически всех шансов на выход из группы за тур до окончания этапа. В подобных условиях, когда еще и с деньгами, и с составом большие проблемы, продолжение еврокубкового сезона, пусть и в Лиге Европы, сродни глотку свежего воздуха для безнадежного утопающего бедолаги.

«СПАРТАК» – УПУСТИЛ ШАНС, В КОНЦЕ ЕЩЕ И ОПОЗОРИЛСЯ

После жеребьевки группового этапа, за «Спартак» сразу стало радостно. И не потому что красно-белые кучу лет не играли в Лиге чемпионов, а потому что соперники – два из трех – достались весьма и весьма именитые.

Развеселые в атакующей игре «Севилья» и «Ливерпуль» изначально считались главными претендентами на выход из группы. Правда, с первых же туров стало ясно: топ-клубы забуксовали, и все что нужно «Спартаку» – это воспользоваться чужими ошибками. Как же круто спартаковцы начали! Если вынести упущенную победу над «Марибором» (1:1), ничья с «Ливерпулем» (1:1) и поездка на асфальтоукладчике по «Севилье» подарили красно-белым реальную возможность оказаться в плеф-офф ЛЧ впервые с 1994 года.

Успехи «Спартака» на группового этапе похожи на синусоиду, где после практически идеального и отчасти исторического начала (матч с «Севильей»), последовал непредсказуемый спуск. В первую очередь, речь о еще одной упущенной победе над «Марибором». Поражение в игре с «Севильей» читалось ввиду домашнего поля испанцев и желания поквитаться. Позор на «Энфилде» не читался никак, но в итоге произошел.

«Спартак» в этом смысле полный антипод ЦСКА. Не обладая регулярной еврокубковой практикой, команда Массимо Карреры столкнулась с такой неприятной штукой, как нестабильность. Сегодня ты громишь «Севилью», а завтра – проводишь худший по счету матч в своей истории. По ходу игры не получается перестроиться, не получается сломать себя, не получается по-настоящему усилить состав, выпустив козыря со скамейки.

Из наиболее сложной и, на первый взгляд, непроходимой группы «Спартак» мог проще, нежели ЦСКА, просочиться в лигочемпионский плей-офф. Но побеждать в концовках в чемпионате России – это одно. А реагировать на европейские скорости на практически спящем «Энфилде» – совершенно другое.

На выход «Спартака» если не многие, то некоторые – а я таких знаю, и их не мало – почему-то закладывались. В «Спартак» начинали верить по ходу группового этапа. Вера в команду усиливалась с каждым набранным очком. И все превратилось в пыль за 19 первых минут в ответке против «Ливерпуля» (7:0). Когда соперник не разогнался на максималках, не несся вперед из последних сил, а спокойно, по-европейски, используя свободные зоны и классовое превосходство, указал «Спартаку» на его место. Может только в группе, а может и в европейском футболе. И попробуй теперь объясни, выброс в Лигу Европы – это что? Закономерность, разочарование или возмещение морального ущерба за казнь на глазах у миллионов?