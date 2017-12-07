Приехав в Ливерпуль и выставив атакующий состав с четырьмя защитниками, «Спартак» обманул всех. Футболисты и тренерский штаб красно-белых создали иллюзию того, что будут играть на победу и бороться за выход из группы, но сами не верили в это. Их реакция на первый гол это подтверждает.

Георгий Джикия перед матчем посылал Массимо Каррере недвусмысленные месседжи:

– С кем из игроков «Ливерпуля» больше не хочется встречаться? Хотел бы, чтобы Комбаров к этой игре был здоров. Бегать за Салахом врагу не пожелаю. Пусть Дима здоровым подходит к этой игре и его закрывает. С меня хватит, – говорил он еще в ноябре, но все равно угодил под Салаха и тут же привез пенальти.

У Карреры было десять минут до второго гола, чтобы что-то изменить. Например, поменять местами Квинси Промеса и Романа Зобнина, который в прошлом сезоне блестяще помогал Дмитрию Комбарову, встречая атаки соперника на левом фланге. Делать этого итальянец, конечно же, не собирался. А зачем? Шансов-то все равно нет. В итоге Промес ни разу за матч не вступил в единоборство при обороне, а Салах и Мане просто растерзали Джикию.

У Карреры было пятнадцать минут перерыва, чтобы напомнить игрокам, как важно биться и сохранить лицо. Что проиграть разгромно можно по-разному. Кто-то сражается, не обращая внимания на счет, стирается в подкатах, идет в борьбу, зарабатывает карточки, орет на судью, вступает в конфликты с болельщиками на трибунах. Другие просто выходят на поле и ждут, когда закончится матч. Это две крайности и «Спартак» выбрал вторую.

Экономили силы перед ЦСКА? Серьезно? В Лиге чемпионов? Тогда дела у Карреры совсем плохи. Потому что отдыхать на поле в принципе нельзя, а уж тем более в Лиге чемпионов, где игроки должны показывать себя всей Европе, если, конечно, хотят расти и прогрессировать.

Я уж не говорю о том, что некоторые футболисты «Спартака» могут больше не сыграть в этом турнире никогда в жизни. И так бездарно транжирить свои шансы – это просто высшая степень неуважения к игре. Хочешь экономить силы? Иди играть в ЛФЛ, а в Лиге чемпионов надо сражаться.

Каррера должен серьезно задуматься после этого матча. Спартаковцы очень любят говорить о командном духе. Они дружно бегут фотографироваться в раздевалке после побед в чемпионате России, а после позора в Ливерпуле прячутся за спину Александра Селихова, который по их милости сначала получил семь штук, а потом отмазывал партнеров в миксте, взяв вину на себя.

Вратарь – это неприкосновенная фигура в любой команде. Их защищают, им помогают. Потому что кипер в любой игре – твой последний шанс не пропустить. Он всегда может спасти твою задницу, когда ты ошибся. Но игроки «Спартака» видимо забыли об этом.

На второй тайм красно-белые должны были выйти и побиться за своего вратаря, помочь ему. Да, Селихов – рассудительный парень, устойчивый психологически, поэтому эти 0:7 он переживет. Но полевые, по сути, его предали.

«Спартак» в этой ситуации не имеет права искать оправданий. Их нет. То, что после игры подошли к трибуне и похлопали – красавцы, без вопросов. Но как можно после такого спокойно смотреть в глаза ребятам в раздевалке, мне представить сложно.