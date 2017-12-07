7 декабря 2017 года ровно в 15:00 по московскому времени сразу в пяти городах – Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани и Калининграде открылись центры регистрации и выдачи паспортов болельщиков (FAN ID) чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

В Москве церемония проходила в одном из центров по адресу Хамовнический вал, 34 – совсем рядом с «Лужниками», главным стадионом ЧМ-2018. В ней приняли участие вице-премьер Правительства России Виталий Мутко, министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров, посол ЧМ-2018, телеведущая Ляйсан Утяшева и посол фестиваля болельщиков FIFA экс-форвард сборной России Александр Кержаков.

Утяшева и Кержаков приехали почти одновременно. Александр припарковал автомобиль недалеко от входа, не стал надевать куртку и дошел прямо в костюме. Чуть позже в зал проследовала Ляйсан с помощниками. Там их ждали около 30 телекамер (в том числе и иностранных телеканалов) и три сотни журналистов.

Самый первый паспорт болельщика получил мальчик Миша Смолин. Он заверил, что чемпионат мира выиграет Россия.

Виталий Мутко напомнил, что по паспорту болельщика можно многократно и без виз въезжать на территорию России (только за 10 дней до начала и во время ЧМ-2018), бесплатно передвигаться между городами, где пройдут матчи ЧМ-2018. Николай Никифоров отметил, что именно Россия стала первой страной, где ввели паспорт болельщика: «Было много дискуссий с FIFA о целесообразности. Но Кубок конфедераций-2017 подтвердил правильность наших действий. Безопасность – прежде всего».

Ляйсан Утяшева вспомнила, что ходила на матчи Кубка конфедераций в качестве болельщики и получала такой паспорт: «Я видела большие очереди на получение паспорта болельщика перед матчами. Поэтому заказывайте его заранее». Александр Кержаков выразил надежду на успешное выступление сборной России: «Верю, что болельщики помогут нашей команде».

С Санкт-Петербургом, Сочи, Калининградом и Казанью были организованы видеомосты. Там тоже все было торжественно и празднично.

Получить паспорт болельщика очень легко. Нужно зарегистрироваться на сайте FanID, ввести номер билета, получить ответ и отправляться в ближайший центр. Те, кто живет в маленьких городах, могут заказать паспорт болельщика по почте.