Многие набросились на «Спартак» после 0:7 только потому, что это было 0:7. Ну было и было. Когда нам удобно, мы говорим, что суть игры забудется, в памяти сохранится только исход. Как после чемпионства резко перестало быть важным, сколько матчей «Спартак» выиграл крупно, а сколько вытащил в добавленное время. Так и тут отыграли групповой турнир и прошли в весеннюю часть – это и есть итог, все остальное мелочи.

Обостренное чувство переживания конкретного момента приятно, когда актуальна победа над «Севильей» 5:1. Но она была так давно, что как будто бы не имеет отношения к 0:7. На самом деле имеет. Это два противоположных по наполнению матча: тогда все получилось у «Спартака», теперь – не у «Спартака». Убивалась ли «Севилья» так, чтобы потом крупное поражение тянуло под землю – вряд ли. Надо ли нам затаскивать куда-то ниже травы «Спартак» – точно нет.

Обиднее должно быть, когда осматриваешь заполненный календарь группы, не за 0:7, а за два раза по 1:1 – вот это гораздо более стыдно, чем попасть под классный «Ливерпуль» и его мегалидеров, с ценами по 100 миллионов за каждого. Коутинью будет звездой чемпионата мира в команде-фаворите, Салах – в команде-загадке, которую нужно порубить сборной России в Петербурге.

Выход в Лигу Европы «Спартака» гораздо менее стыдный, чем получился, например, у дортмундской «Боруссии». У глубокоуважаемой «Боруссии», в которую хотел бы Федор Смолов и которая вроде бы внимательно следит за Александром Головиным.

Немцы проползли в весеннюю часть с двумя очками. С двумя! Это антирекорд для всей Европы, там тоже были две ничьи с соперником-ноунеймом, с АПОЭЛом. И ноль во всех остальных матчах. Вот это полный ужас. Но там говорят скорее о том, что «Боруссия» выиграла время на то, чтобы к февралю стать гораздо сильнее и в возрожденном варианте биться за что-то серьезное в Лиге Европы.

«Спартак» не прополз, «Спартак» просто с нестабильными игрой и результатами решил основную задачу. Ему тоже вполне можно пожелать просто приятного жребия – все-таки команда не в посеве, прилететь может всякое – и удачи весной. Чтобы наша четверка сохранилась в Лиге Европы до стадии, когда встречи с соотечественниками будут неизбежны.

«Спартак» на «Энфилде» обнулился, очистился. Остановимся на том, что просто проиграл ключевой матч. Ведь если бы было 0:1, исход не изменился бы. На самом деле кардинально что-то поменять для команды Массимо Карреры могли бы две концовки против «Марибора», любое поражение от «Ливерпуля» на этом фоне – неприятная, но мелкая деталь.

Следующая действительно крупная – уже весной. Главное, что ее никакие 0:7, хоть сколько раз это антирекорд для российских клубов, отнять не могут.