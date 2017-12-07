«Локомотив» в 6-м туре группового раунда Лиги Европы, практически не прикладывая усилий, обыграл на выезде чешский «Злин» и стал четвертым российским клубом в плей-офф этого турнира.

НУЖНА ТОЛЬКО ПОБЕДА

К заключительному туру расклад в группе F оказался настолько сложным, что железнодорожникам для спокойного выхода в 1/16 финала требовалась только победа. Ничья осложнила бы ситуацию, поскольку в параллельной встрече датский «Копенгаген», имевший на своем счету шесть очков и отстававший от красно-зеленых на два, принимал лидера – молдавский «Шериф» (9 очков) – и в случае победы догонял оппонента по набранным баллам.

В случае поражения подопечные Юрия Семина также могли рассчитывать на успех. Для этого требовалось, чтобы молдаване устояли в столице Дании. Чехи же давно лишись шансов на продолжение борьбы и в матче с «Локомотивом» могли лишь громко хлопнуть дверью.

ИГРА ОТ ПЕЧКИ

Семин очень серьезно отнесся к сопернику и выпустил с первых минут привычный состав. Дискуссионной можно назвать лишь позицию левого защитника, где вместо опытного Виталия Денисова появился Лысов. Однако и это объяснимо – в последнее время молодой игрок набрал отличную форму и даже сделал голевую передачу на Фарфана за три минуты до конца основного времени матча с казанским «Рубином» (1:0).

На противоположном краю вышел Игнатьев, пару в центре обороны составили Пейчинович и Кверквелия.

Логика турнирной таблицы подсказывала, что железнодорожники с первых минут должны пойти вперед, однако Семин построил иной, максимально безопасный план на игру. Кулак в средней линии, который составили Игорь Денисов, Коломейцев и Алексей Миранчук, по задумке тренера должен был сковать атакующий порыв чехов. Так и получилось. Хозяева, с первых минут завладевшие мячом, стали сваливаться на фланги, откуда сложно придумать что-то кроме подачи в штрафную площадь. Но переиграть в воздухе Пейчиновича или Кверквелию – задача не из простых.

Обезопасив тылы, стоило подумать и об атаке. Контригра по плану Семина должна была строиться на скорости и креативе атакующего квартета, который составляли Антон Миранчук (слева), Алексей Миранчук (в центре), Фернандеш (справа) и Фарфан (на острие).

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЭДЕРА

Замысел Семина в атаке не сработал – чехи быстро возвращались назад, не позволяли забрасывать мяч себе за спину и при необходимости прибегали к тактике мелкого фола. «Локо» пришлось перестраиваться, и обе свои голевых возможности в первом тайме они создали после позиционных атак и нацеленных передач на Фарфана. Увы, от перуанского форварда отвернулась удача.

Под занавес тайма Гронег грубо сыграл против Коломейцева и вывел его из игры. Вместо Александра на поле появился Тарасов.

Из раздевалки железнодорожники вышли со знанием того, что в Копенгагене счет в первом тайме также не был открыт, и с твердым намерением распечатать ворота Зламала. Игроки «Локомотива» завладели мячом и вынудили соперника ошибиться – центральный защитник Гайич в течение пяти минут схлопотал две желтые карточки и оставил команду в меньшинстве.

Семин мгновенно отреагировал на это значимое событие заменой Антона Миранчука на нападающегоЭдера, и в штрафной хозяев заполыхало. С выходом португальского форварда «Локо» прибавил в завершающей стадии, создал несколько голевых моментов и довольно быстро открыл счет – чехи практически всем составом вжались в свою вратарскую, но не смогли помешать Алексею Миранчуку затолкать мяч в сетку.

Остальное, как говорится, дело техники. Через пять минут Фарфан убежал от защитников, красиво перебросил Зламала и окончательно снял все вопросы о победителе.

«Злин» - «​Локомотив» - 0:2 (0:0)

Голы: Миранчук Ал. 70 (0:1). Фарфан 74 (0:2).

«Злин»: Зламал, Матейов (Дзафич, 78), Гайич, Хольцер, Копечны, Йирачек, Вукадинович, Траоре, Хронек (Яничек, 66), Хнаничек, Диоп (Экпай, 73)

«Локомотив»: Коченков, Кверквелия, Пейчинович, Лысов, Денисов И., Коломейцев (Тарасов, 45), Миранчук Ан. (Эдер, 60), Фарфан (Ротенберг, 81), Миранчук Ал., Игнатьев, Фернандеш

Предупреждения: Хронек, 45; Гайич, 51; Хнаничек, 65; Траоре, 90 - Миранчук Ан., 3; Миранчук Ал., 90

Удаление: Гайич, 58

Судья: Мете Калкаван (Турция)