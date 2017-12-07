Не было видно, что «Локо» приехал в Чехию просто порвать «Злин» на куски и выйти спокойно дальше. Скучноватенькая игра. При этом видно, что соперник – боевитый: толкается, карточки получает. А «Локомотив» играет как-то вяловато.

В первом тайме у команде Юрия Семина не работали фланги. Очень мало подключался вперед Лысов. Ну и самое главное : больше ждали от Алексея Миранчука, потому что он мало участвовал в атакующих действиях.

А «Злин» в первой половине встречи в основном совершал проходы по флангу и оттуда плотно простреливал. В одном из моментов мяч в ворота «Локомотива» может и попасть, а москвичам надо выигрывать. Пока, правда не понятно, как и за счет чего железнодорожники собираются выигрывать.

Когда во втором тайме «Злин» остался вдесятером, «Локомотив» забрал мяч себе. Соперник окопался у своей штрафной, и тогда железнодорожники полезли вперед через фланги, что и нужно было делать. Таким образом, собственно, и был забит первый гол. Хочу отметить Игнатьева, который не как Лысов добегает до чужой штрафной и подает. Владислав и в центр смещается, и к воротам пробирается. Тут важно дать тонкий пас. А такой могут исполнить двое – Алексей Миранчук и Фернандеш. И вот это и случилось.

Ну а потом «Злин» раскрылся. Появились свободные зоны, Фарфан включил скорость, это его стихия. Оставшись в большинстве, гости начали катать мяч: это и затяжка времени и вытягивание соперника из обороны. Я вспоминаю, как «Спартак» в начале сезона в такой ситуации играл, как несся вперед добивать соперника, а в итоге получал голы в контратаках уже в свои ворота.

И я еще тогда говорил: неужели нет у нас тренера, который объяснит футболистам, что бежать вперед в такой ситуации не надо. Ну подержите вы мяч! Палыч в итоге своим подсказал. Тем более, в «Локомотиве» много опытных игроков. Они действовали правильно.

Игра не была захватывающей, но «Локо» потратил на поле ровно столько, сколько нужно было для победы. Опыт, тонкость в полузащите и численное преимущество сделали свое дело. «Локомотив» спокойно добился победы.