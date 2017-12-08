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После того как все максимально удачно сложилось для «Локомотива», идеально успешной для России европейская осень могла стать благодаря «Зениту». Вопрос выхода петербуржцы решили заранее, на выезде в Испанию важно было сохранить первое место в группе – чтобы сеяться с плей-офф и не точно не влетать сразу на «Арсенал», «Милан» или «Атлетико» в этом шикарном по составу сезоне Лиги Европы.

Ситуации, когда нашей команде достаточно ничьей, сколько бы ни было в составе легионеров и насколько бы ни был иностранным тренер, чаще всего напрягают. И начало в Сан-Себастьяне пугало. Испанские красные давили и даже рвали оборону белых русских примерно так же, как предыдущим вечером получалось у «Ливерпуля». Но «Реал Сосьедад» не реализовывал, и это спасло «Зенит».

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Очередная экспериментальная версия центра поля без Кузяева и Паредеса, но с Кристианом Нобоа компактно перемещалась при испанском раскатывании, но часто упускала моменты передач и не мешала «Сосьедаду» напрягать фланг капитана Кришито.

Не прошло и половины первого тайма, а «Зенит» вместо начала собственных атак дважды за минуту отдавал непонятные передачи сопернику, как обычно происходит у беспомощной команды в добавленное время. Даже единственный перспективный зенитовский эпизод стартового отрезка закончился по-идиотски: Ригони секунд десять бежал один, дотянул до лицевой линии и в итоге просто упустил мяч вместо прострела на открытого Полоза.

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Янузай ушел от Нобоа, его не преследовал Полоз и не встречали два защитника – в итоге опасный удар по Лодыгину. Такого, как и глупо привезенных угловых с большими дырами для проникновений, быть, естественно, не должно. Однако, к сожалению, последний матч группового этапа снова получался для «Зенита» мучением.

Пока Александр Ерохин не забил самый нелогичный гол сезона. «Сосьедад» до того ни разу не пропускал дома в Лиге Европы, Ерохин был аж третьим темпом контратаки, но от рук вратаря мяч прилетел именно к нему, полузащитник с часто сомнительным качеством удара попал сходу.

Чуть справедливее стало, когда испанцы сравняли счет в начале второго тайма. Сработали разом и финт Янузая против Кришито, и передача на дальнюю сторону – мяч катился медленно, но ему нужно было преодолеть всего два-три метра.

Однако лучший эпизод матча все-таки исполнил «Зенит»: уже когда было похоже, что угловой ничем не закончился, мяч вернулся в испанскую штрафную, Бранислав Иванович сориентировался, принял на грудь и в идеальном прыжке положил через себя в самый угол. Серб аж сам расчувствовался от такой красоты.

Леандро Паредес проявил меньше эмоций, хотя его мяч за пять минут до конца, который убедил в первом групповом месте «Зенита», тоже вышел очень привлекательным: с мелким пасом, финтами и уверенным завершением.

«Зенит» действительно сыграл один из самых невзрачных матчей, однако петербуржцы с удивительной эффективностью и в потрясающем стиле воспользовались всеми своими шансами. Команда Манчини вышла в плей-офф с первого места и стала к тому же самой результативной во всем групповом турнире.

Реал Сосьедад (Испания) – Зенит (Россия) – 1:3 (0:1)

Голы: Ерохин, 35 – 0:1, Виллиан Жозе, 58 – 1:1, Иванович, 64 – 1:2, Паредес, 85 – 1:3

Реал Сосьедад: Рульи, Льоренте, Родригес (де ла Белья, 61), Одриосола, Мартинес, Сурутуса (Каналес, 68), Ильярраменди, Янузай, Прието, Ойарсабаль (Хуанми, 58), Виллиан Жозе.

Зенит:  Лодыгин, Иванович, Кришито, Мевля, Смольников (Жирков, 62), Ригони, Краневиттер, Нобоа (Кузяев, 62), Ерохин, Полоз (Паредес, 76), Кокорин.

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