Это было удивительно по сюжету, но очень приятно.

После того как все максимально удачно сложилось для «Локомотива», идеально успешной для России европейская осень могла стать благодаря «Зениту». Вопрос выхода петербуржцы решили заранее, на выезде в Испанию важно было сохранить первое место в группе – чтобы сеяться с плей-офф и не точно не влетать сразу на «Арсенал», «Милан» или «Атлетико» в этом шикарном по составу сезоне Лиги Европы.

Ситуации, когда нашей команде достаточно ничьей, сколько бы ни было в составе легионеров и насколько бы ни был иностранным тренер, чаще всего напрягают. И начало в Сан-Себастьяне пугало. Испанские красные давили и даже рвали оборону белых русских примерно так же, как предыдущим вечером получалось у «Ливерпуля». Но «Реал Сосьедад» не реализовывал, и это спасло «Зенит».

Очередная экспериментальная версия центра поля без Кузяева и Паредеса, но с Кристианом Нобоа компактно перемещалась при испанском раскатывании, но часто упускала моменты передач и не мешала «Сосьедаду» напрягать фланг капитана Кришито.

Не прошло и половины первого тайма, а «Зенит» вместо начала собственных атак дважды за минуту отдавал непонятные передачи сопернику, как обычно происходит у беспомощной команды в добавленное время. Даже единственный перспективный зенитовский эпизод стартового отрезка закончился по-идиотски: Ригони секунд десять бежал один, дотянул до лицевой линии и в итоге просто упустил мяч вместо прострела на открытого Полоза.

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Янузай ушел от Нобоа, его не преследовал Полоз и не встречали два защитника – в итоге опасный удар по Лодыгину. Такого, как и глупо привезенных угловых с большими дырами для проникновений, быть, естественно, не должно. Однако, к сожалению, последний матч группового этапа снова получался для «Зенита» мучением.

Пока Александр Ерохин не забил самый нелогичный гол сезона. «Сосьедад» до того ни разу не пропускал дома в Лиге Европы, Ерохин был аж третьим темпом контратаки, но от рук вратаря мяч прилетел именно к нему, полузащитник с часто сомнительным качеством удара попал сходу.

Чуть справедливее стало, когда испанцы сравняли счет в начале второго тайма. Сработали разом и финт Янузая против Кришито, и передача на дальнюю сторону – мяч катился медленно, но ему нужно было преодолеть всего два-три метра.

Однако лучший эпизод матча все-таки исполнил «Зенит»: уже когда было похоже, что угловой ничем не закончился, мяч вернулся в испанскую штрафную, Бранислав Иванович сориентировался, принял на грудь и в идеальном прыжке положил через себя в самый угол. Серб аж сам расчувствовался от такой красоты.

Леандро Паредес проявил меньше эмоций, хотя его мяч за пять минут до конца, который убедил в первом групповом месте «Зенита», тоже вышел очень привлекательным: с мелким пасом, финтами и уверенным завершением.

«Зенит» действительно сыграл один из самых невзрачных матчей, однако петербуржцы с удивительной эффективностью и в потрясающем стиле воспользовались всеми своими шансами. Команда Манчини вышла в плей-офф с первого места и стала к тому же самой результативной во всем групповом турнире.

Реал Сосьедад (Испания) – Зенит (Россия) – 1:3 (0:1)

Голы: Ерохин, 35 – 0:1, Виллиан Жозе, 58 – 1:1, Иванович, 64 – 1:2, Паредес, 85 – 1:3

Реал Сосьедад: Рульи, Льоренте, Родригес (де ла Белья, 61), Одриосола, Мартинес, Сурутуса (Каналес, 68), Ильярраменди, Янузай, Прието, Ойарсабаль (Хуанми, 58), Виллиан Жозе.

Зенит: Лодыгин, Иванович, Кришито, Мевля, Смольников (Жирков, 62), Ригони, Краневиттер, Нобоа (Кузяев, 62), Ерохин, Полоз (Паредес, 76), Кокорин.