Пока УЕФА шьет дело «Спартаку» за проявление расизма, мы гадаем, кто же достанется красно-белым в соперники в Лиге Европы.

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Лига Европы

В четверг завершился групповой этап Лиги Европы. Оба российских клуба одержали победы заняли первые места в своих группах.

«Зенит» на выезде переиграл испанский «Реал Сосьедад». Питерцы не проиграли ни одного матча в группе и уверенно стали первыми, попав в число сеянных команд.

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Есть для клуба с берегов Невы и не самые хорошие новости. УЕФА может наказать сине-бело-голубых за то, что болельщики команды умудрились протащить пиротехнику на трибуны испанского стадиона и использовали ее во время игры.

«Реал Сосьедад» – «Зенит». Фанаты петербуржцев использовали пиротехнику на матче

«Локомотив», хоть и более уверенно по счету, но не так уверенно по игре, обыграл «Злин», и также занял первое месте в группе, очутившись среди сеянных команд во время жеребьевки Лиги Европы.

Победа на минималках. «Локомотив» обыграл «Злин» и вышел в плей-офф Лиги Европы

В плей-офф Лиги Европы попали сразу четыре российских клуба. Три из них будут сеянными во время жеребьевки. Единственным несеянным станет московский «Спартак». Мы же попытались понять, кто чаще выигрывает турнир, сеянные команды или несеянные, участники группового турнира или те, кто пришел из Лиги чемпионов?

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Лига чемпионов

Пока в четверг клубы готовились ко своим матчам в Лиге Европы, мы пытались понять, что же произошло со «Спартаком», который проиграл «Ливерпулю» 0:7 в Лиге чемпионов. Даже сравнивали это поражение с тем, что было в матче ЦСКА с «Манчестер Юнайтед». Обе команды проиграли англичанам, обе заняли третье место в своих группах и обе продолжат выступления в Лиге Европы, но какими же разными были их пути.

Получить от англичан и вылететь в Лигу Европы: разные истории «Спартака» и ЦСКА

Ко всему прочему «Спартак» ждут новые неприятности. В четверг стало известно, что старания юношеской команды «Ливерпуля» не прошли незамеченными – УЕФА согласился открыть дело в отношении «Спартака» по обвинениям в расизме, причем со стороны одного из футболистов.

УЕФА открыл дело в отношении «Спартака» из-за проявления расизма

Мы попытались понять, в чем была причина такого разгромного поражения «Спартака» от «Ливерпуля». Хоть, искать крайних и не самое благодарное дело, мы все же им занялись. Наверняка Массимо Каррера, просматривая матч еще несколько раз сделал то же самое.

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Хотя сам тренер – тоже находится среди главных виновников такого провала. Разгром – знак для главного тренера «Спартака». Пора что-то менять, как-то двигаться. В таком режиме продолжать просто нельзя.

Разгром от «Ливерпуля» – это позор «Спартака»! И знак для Карреры

Пока мы тут отходим от такого позора, англичане у себя на островах глумятся над российским чемпионом и всем нашим футболом. Подборка английской прессы, делать которую было обиднее всего…

«Намазали на тост». Англичане – о позоре «Спартака»

Вы не поверите, но мы даже попытались найти что-то хорошее в таком поражении «Спартака» от «Ливерпуля». Радоваться такому результату вряд ли стоит, но и убиваться не надо – жизнь продолжается.

«Спартак» проиграл 0:7? Ничего страшного – жизнь продолжается

ЧМ-2018

Главное событие нас ждет в следующем году – домашний чемпионат мира. Логично было бы предположить, то футболистам сборной России на таком турнире должны пообещать повышенные премиальные… Не тут-то было! Игроки поделят между собой и тренерским штабом лишь то, что смогут заработать собственными ногами – официальные премиальные от ФИФА.

Премиальные футболистов сборной России на ЧМ-2018 будут зависеть от результатов команды