Болельщики «Зенита» приехали на матч с «Реалом Сосьедад» в Испанию. Но из-за драки домой вернулись не все.

С чего все началось?

Испанцы начали нагнетать обстановку заранее. Одно из крупнейших изданий AS на своем сайте опубликовало видео с заголовком «Сан-Себастьян в опасности: русские ультрас способны на такое…». Под «таким» скрывалось видео с нарезками драк, которые журналисты смогли найти на ютубе. Только некоторым из сюжетов больше 10 лет.

El Mundo Derpotivo сообщило, что из почти 1000 болельщиков сине-бело-голубых, которые приедут в Сан-Себастьян, 150 будут опасны. Начальник безопасности местной полиции рассказал, что подразделение приведено в полную готовность, потому что ожидает конфликтов и стычек.

Жителей небольшого города предупреждали о возможной опасности и рекомендовали звонить по номеру 112, если они станут свидетелями какого-либо инцидента.

Что произошло на самом деле?

По информации испанских СМИ, первый конфликт случился в 18:30 по местному времени (игра начиналась в 21:00 – Прим. ред.), причем, по словам свидетелей, фанаты конфликтовали между собой. Вторая – на этот раз крупная стычка гостей и хозяев – произошла в 20:15 недалеко от стадиона. Испанцы говорят, что конфликт спровоцировали 30 россиян. В сети есть видео потасовки, на котором слышна русская речь, но отличить болельщиков друг от друга сложно.

Как стало известно «Советскому спорту», эта информация не соответствует действительности. Фанатов «Зенита» было меньше – семь человек, и именно испанцы стали зачинщиками драки.

В итоге полиция задержала пятерых фанатов, трое из которых были ранены. Одному из болельщиков понадобилась помощь в госпитале, остальным медицинскую помощь оказали в полицейском участке. Что произошло с остальными фанатами, пока неизвестно. Испанские СМИ также сообщили о полицейском, которые получил легкие травмы.

На видео местного телеканала видны лица пострадавших.

Два эпизода – это все?

Испанцы остались недовольны поведением фанатов «Зенита» на стадионе: на 80-й минуте с сектора болельщиков полетела пиротехника: фейерверки и файеры. Судье даже пришлось приостановить встречу. Фанаты «Реал Сосьедада» на стадионе стали неодобрительно свистеть, а в интернете поведение петербуржцев назвали «возмутительным» и «провокационным». Местная газета El Diario Vasco написала о болельщиках с детьми, которым пришлось покинуть стадион из-за дыма.

Есть ли официальная реакция на инцидент?

Полиция Сан-Себастьяна подтвердила, что нескольких болельщиков «Зенита» увезли на скорой помощи, не сообщив деталей происшествия.

– Мы не можем подробно описать события, так как не владеем полной информацией. Полиции не было там во время начала драки, поэтому не знаем, кто был зачинщиком и как развивалась ситуация, – представителя полиции процитировало агентство ТАСС. – Мы можем только сказать, что полицейские вызвали скорую помощь и врачи увезли некоторых болельщиков «Зенита» в больницу.

УЕФА пока не открывал дисциплинарное дело против «Зенита» и никак не комментировал произошедшее. Реакции от клуба на инцидент также не последовало.