Экс-главный тренер «Анжи», «Тосно», «СКА-Хабаровска» и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Александр Григорян записал видео с прогнозом на матч дал прогноз на матч «Спартак» – ЦСКА в рамках 20-го тура РФПЛ 2017/2018. Он считает, что хозяева одержат победу со счетом 2:1.

Добрались мы до одного из самых интересных матчей чемпионата России – это «Спартак» – ЦСКА. Силы у команд на исходе, но высока мотивация. Практика показывает, что «Спартак» не совсем убедительно себя чувствует против команд, играющих в три центральных защитника.

Кроме того, у ЦСКА есть преимущество. ЦСКА по центральной оси, имея двух инсайдов и двух нападающих, в этой схем выигрывает в возможности подборов, в переходных фазах игры, но у «Спартака» есть преимущество в сыгранности, в созидании. Самое главное, в чем есть преимущество у «Спартака» – это группа атакующих игроков, таких как Промес, Адриано, Зе Луиш, Мельгарехо, Глушаков и так далее. Группа игроков очень высокого уровня, которая может решить исход игры.

Здесь найдет коса на камень. Здесь будет противостояние еще и двух тренеров, двух тактик, совершенно разных, при условии, что «Спартак» сыграет в четыре защитника. Предвижу игру интересную, игру не с большим количеством голевых моментов, а с большим количеством подходов. Очевидно, что у той или другой команды будет достаточное количество подходов. Следовательно, вероятность, что обе команды забьют – велика.

Тем не менее в своем прогнозе хотел бы опереться на свою интуицию. Если вы хотите, то делайте ставки на то, что обе команды забьют, я в этом уверен, но я рекомендую поставить на конкретный счет. Думаю, что «Спартак» выиграет со счетом 2:1.