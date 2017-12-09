10 декабря «Спартак» и ЦСКА сыграют в премьер-лиге в 54-й раз. В активе армейцев 21 победа, у красно-белых – 19. При этом из участников предстоящего матча только Василий Березуцкий поражал ворота в рамках главного дерби страны более одного раза.

«Спартак» выступал в роли номинального хозяина дерби 26 раз. Чаще всего домашние для красно-белых матчи матчи проходили в «Лужниках» (17), а на стадионе «Открытие Арена» соперники встречались трижды. Год назад на этом стадионе команда Массимо Карреры обыграла армейцев еще под руководством Леонида Слуцкого со счетом 3:1. Но болельщикам красно-синих, конечно, чаще на память приходит встреча 2015-го года, когда ЦСКА одержал свою самую крупную победу над «Спартаком» в чемпионатах России (4:0).

При судье Николаеве ничьих не бывает

С учетом всех матчей «Спартака» и ЦСКА (не важно – на чьей арене) чаще всего соперников судили Юрий Баскаков и Алексей Николаев – по 6 раз. Последний выведет команды на поле и в предстоящее воскресенье. Пока при этом арбитре ни разу не была зафиксирована ничья: красно-белые и красно-синие одержали по три победы. Кстати, памятный разгром «Спартака» (0:4) на «Открытие Арене» случился при Баскакове.

Забьют хотя бы один гол

Счет 0:0 в матче «Спартака» и ЦСКА в последний раз был зафиксирован в 2003 году. И тех пор в домашних для красно-белых матчах зрители неизменно видели минимум два гола.

Кому забьет Березуцкий?

Лучшие бомбардиры в истории противостояния сейчас за «Спартак» и ЦСКА не играют: Вагнер Лав (6 голов) обосновался в «Антальяспоре», Ахмед Муса и Зоран Тошич (по 5) – соответственно в «Лестере» и «Партизане». Самым результативным из действующих футболистов команд являются Дмитрий Комбаров и Василий Березуцкий – оба забили по 3 гола. Но спартаковец, как известно, из-за травмы в воскресенье не сыграет. А вот Василий Березуцкий может стать лучшим среди действующих игроков. Есть только один нюанс: два из трех своих голов в дерби защитник ЦСКА забил в собственные ворота! При этом, в обоих матчах с автоголами Березуцкого побеждал все равно ЦСКА.

Гончаренко неудобен и «Спартаку», и Каррере

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко обыгрывал «Спартак» не только во главе армейского клуба, но и с «Уфой», и с «Кубанью» (всего – 3 победы, 1 ничья, 1 поражение, мячи 9–6).

Против Карреры белорусский специалист провел три игры и тоже с положительным балансом (2–1, мячи 4–3). Напомним, в первом круге Гончаренко победил Карреру со счетом 2:1.

Кстати, «Спартак» в этом сезоне в московских дерби еще не выигрывал: поражение от «Локомотива» (3:4) и ничья с «Динамо» (2:2).

Ждем гола в концовке! В ворота «Спартака»

В матчах «Спартака» Карреры голы чаще всего забиваются после 76-й минуты (13 забито и столько же пропущено красно-белыми в сезоне 2017/18). Такая же закономерность характерна и для матчей красно-белых с ЦСКА. Из 142 мячей (по 71 на команду) в рамках чемпионатов России 30 пришлось именно на концовку. Ждем в воскресенье позднего гола?

ГОЛЫ «СПАРТАКА», СЕЗОН 2017/18

Минуты 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 Забито 2 8 12 8 6 13 Пропущено 1 4 4 5 4 13

ГОЛЫ В МАТЧАХ «СПАРТАКА» И ЦСКА В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ

Минуты 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 Всего «Спартак» 4 8 14 13 19 13 71 ЦСКА 14 7 11 14 8 17 71

Правда, судьба дерби решалась в концовках только в 8 из 53 случаев. «Спартак» забивал победный мяч в заключительные 5 минут в 2000 году – и с тех пор в аналогичных ситуациях неизменно упускал либо ничью (5 раз), либо победу (2).

Матчи «Спартака» и ЦСКА, судьба которых решалась после 85-й минуты

22.04.2000. «Спартак» - ЦСКА - 1:0 (0:0)

Гол: Титов, 88 (с пенальти).

Удаления: Бушманов, 69. Осколков, 74.

06.04.2003. ЦСКА - «Спартак» - 3:2 (0:1)

Голы: Титов, 33 — 0:1. Семак, 49 — 1:1. В. Березуцкий, 57 — 1:2 (автогол). Гусев, 76 — 2:2. Ярошик, 90 — 3:2.

10.09.2004. ЦСКА - «Спартак» - 2:1 (1:1)

Голы: Ярошик, 18 — 1:0. Видич, 32 — 1:1. Олич, 89 — 2:1.

Удаление: Кебе, 43.

02.09.2007. «Спартак» - ЦСКА - 1:1 (1:0)

Голы: Моцарт, 30 — 1:0 (с пенальти). Янчик, 90 — 1:1.

21.11.2009. «Спартак» - ЦСКА - 2:3 (1:1)

Голы: Алекс, 6 — 1:0 (с пенальти). Дзагоев, 45 — 1:1. Нецид, 49 — 1:2. Веллитон, 64 — 2:2. Нецид, 90 — 2:3.

01.08.2010. «Спартак» - ЦСКА - 1:2 (0:0)

Голы: В. Березуцкий, 72 — 1:0 (автогол). Игнашевич, 83 — 1:1. Вагнер Лав, 90 — 1:2.

21.04.2013. ЦСКА - «Спартак» - 2:2 (0:1)

Голы: Макгиди, 42 — 0:1. Ари, 46 — 0:2. Муса, 73 — 1:2. Дзагоев, 90 — 2:2 (с пенальти).

Удаление: Кариока, 90.

12.08.2017. ЦСКА - «Спартак» 2:1 (0:0)

Голы: Пашалич, 48 — 0:1. Щенников, 83 — 1:1. Витиньо, 85 — 2:1.