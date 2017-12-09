Пару дней назад Криштиану Роналду выиграл свой пятый «Золотой мяч» и сравнялся по этому показателю с Лионелем Месси. Замечательно. Но вам тоже это чертовски надоело? Вернее, наскучило. Если еще несколько лет назад к этому можно было относиться снисходительно и всячески оправдывать, то теперь никак не получается. Проблема отсутствия альтернативы, кажется, достигла своего апогея.

Заслужил Криштиану или не заслужил. Лучший или не лучший. Дело то не совсем в этом. Наверное, заслужил. Если взять за скобки его слабые результаты в нынешнем сезоне Ла Лиги, которые не особо коррелируются с его вкладом в игру, продвинутой статистикой, количеством созданных моментов, и видятся скорее некой аномалией и погрешностью, то Роналду провел просто идеальный год. В свои практически предветеранские 32 года (а через два месяца ему будет уже 33) Криш забил немыслимое количество голов всем топам в плей-офф прошлогодней Лиги чемпионов, был лидером команды, которая взяла историческую планку и дважды подряд взяла главный клубный трофей Европы.

Роналду набивает статистику только на слабых командах? Он доказал, что это неправда. Ленивый не ругал Криштиану в нынешнем сезоне, но он взял и забил во всех шести матах группы в ЛЧ, чего никогда до этого не случалось. Самое главное - он не просто был самим собой, а показал, что может меняться, показал что-то новое, другую сторону и постоянную эволюцию его игры. То, как он начал открываться, использовать каждый свободный сантиметр штрафной площади в свою пользу, чувствовать и подстраиваться под своих партнеров – мы раньше не видели. Первый его гол в финале ЛЧ с «Ювентусом», когда он точно знал, куда бежать, а Карвахаль отдал ему паc, практически не глядя – это вершина.

А Месси что? Лео просто держал свой привычный уровень. В некоторые отрезки прошлого сезона он даже не был лучшим игроком «Барселоны». Им был Неймар, делавший для команды более важные и фундаментальные вещи. Главный триумф года от «Барсы» – победа над «ПСЖ» – это прямая заслуга бразильца. Да, Месси как и всегда был великолепен и выдавал запредельное количество созданных моментов. Да, он предотвратил в «Барсе» кризис, связанный с уходом Неймара. Да, он затащил свою сборную на чемпионат мира. Хотя, он и сам был главным виновником того, что Аргентина залетела туда в последний момент, а большую часть отборочный показывала блеклый футбол.

Логично, что и он должен был это расхлебывать. Это ведь Лео замкнул на себе все что можно и сделал сборную абсолютно от себя зависимой. Сделал скованными других аргентинских звезд настолько, что они просто не понимали, как им играть, и как показывать свой лучший футбол, который они показывали в клубах. То, что в сборной Аргентины нет никого, кроме Месси – это бред сумасшедшего. Как можно считать Агуэро, Ди Марию, Дибалу, Игуаина, Маскерано, Отаменди бревнами? Конечно, Месси был хорош. Но что, кроме этого? Чем он по-настоящему удивил? Как раскрыл себя по-новому и раздвинул границы понимания его исторического уровня?

Вот видите. Я и сам начал сравнивать Криша и Лео. А дело то совсем в другом. И это проблема. Проблема в том, что это продолжается уже 10 лет. Например, половину моей жизни, страшно подумать. Проблема в самой концепции, подходе в определении лучшего игрока мира, заслуживающего награды. Особенно она усилилась после того, как награда перешла к ФИФА. Раньше награда практически каждый год вручалась разным игрокам. Не только потому, что они были лучшими. Лучший – эфемерное понятия, которое не всегда получается привести к одному знаменателю. Очень часто это вкусовщина. И этого недостаточно. Награду получали футболисты, которые делали качественный скачок, раздвигали границы своих игровых возможностей, удивляли. Были не просто лучше других, но и лучше самих себя прошлых сезонов.

Да, Роналду и Месси были самыми яркими игроками последних 10 лет. Идеальные конкуренты, противоположности, которые заслуживали друг друга и своим противостоянием вывели собственную игру на заоблачный уровень. В целом изменилось понимание того, насколько эффективным может быть футболист. Однако, это все равно не заслуживает той 10-летней гегемонии, которую установили Лео и Криштиану. Это просто не уважение к другим игрокам на других позициях, которые для футбола сделали не сильно меньше. Недостаточно того, что они просто лучшие. Есть отличный пример, который это доказывает.

Возьмем НБА – лучшую спортивную лигу мира. Аналог «Золотого мяча» там – это награда MVP, самого ценного игрока по итогам сезона. Концепция понимания ценности игрока для лиги, для команды, для баскетбола в целом в конкретно взятый сезон ощутимо глубже, нежели то, что он просто называется и считается лучшим.

Возьмем все те же последние 10 лет. Леброн Джеймс – неоспоримо лучший игрок современности, царь зверей, заставивший нас задуматься о том, что он даже может быть лучше Джордана. Он незыблемо лучший в современности и все тут. По футбольной логике он должен был брать MVP каждый год. Но за этот отрезок он взял награду всего 4 раза, как раз в те года, когда он превосходил самого себя. Все прекрасно понимали, что он лучший, но награду брал Дэррик Роуз, Кевин Дюрант, выдавший режим идеального скоррера, Стефен Карри, изменивший код баскетбола и представление о бросающем баскетболисте, статистический читер Рассел Уэстбрук.

Лучший баскетболист в истории Майкл Джордан начал считаться таковым уже в начале 90-x. Равных ему не было. Но награда, бывало, уходила и от самого совершенного баскетболиста. То Мэджику Джонсону, то Чарльзу Баркли, то Карлу Мэлоуну. Не потому, что Майкл был плох, а потому, что кто-то смог удивить еще больше.

В этом плане НБА куда честнее и человечнее. Просто для понимания – награду MVP брал Стив Нэш. Дважды подряд. В сезоны, когда тот же Кобе Брайант вошел в режим берсерка, забивал 81 очков и в одиночку затаскивал кошмарных «Лэйкерс» в плей-офф. Такого Брайанта опередил не атлетичный канадский разыгрывающий, который не умел данковать, но абсолютно гениально руководил веерным 7-секундным нападением «Финикса». А вот футбольный аналог Нэша гениальный Андрес Иньеста свою награду так и не получил, и никогда уже не получит. Это просто дискредитирует «Золотой мяч». Как после такого к нему можно относиться серьезно? Сейчас это ужасная попса.

Давайте представим, что у Роналду и Месси было бы по три «Золотых мяча». Если бы две самые спорные награды Лео в 2010 и 2011 годах ушли, скажем, Иньесте и Хави – олицетворениям величия испанского футбола в 21-м веке. А две самые спорные награды Роналду в 2013 и 2014 годах ушли бы вышедшему на пик Рибери, который умудрялся почти не ломаться и был лучшим игроком той совершенной «Баварии», и Нойеру, который выиграл чемпионат мира и поменял представление об игре вратаря и ввел новую моду.

Представили? Да, ореолы величия португальца и аргентинца тогда бы немного ослабли. Всего то по три «Золотых мяча», какой кошмар. Но насколько бы тогда возросла ценность самой награды сейчас? Насколько по-другому мы бы ее воспринимали? Насколько серьезнее бы относились к ней? Проблема не в том, что Роналду не заслужил «Золотой мяч» в этом году. Как раз-таки заслужил. Альтернативы ему не было. Проблема в том, что когда у Месси и Криштиану альтернатива была – ее проигнорировали. Это оставляет ощущение некоего разочарования.

Наверное, два самых величайших и совершенных футболиста в истории, хотя и у этого тезиса будет куча несогласных, наконец сравнялись. Что еще нужно? Нужно двигаться дальше. Мы уже видим, на что способен Де Брюйне, Неймар. Обязательно кто-то блеснет у нас на чемпионате мира. Если в следующем году в Париже, на фоне Эйфелевой башни «Золотой мяч» будет вновь держать либо Роналду, либо Месси – это будет ужасно для футбола в целом.