ДЕРБИ В ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ

Наверное, трудно было придумать более эффектного завершения осенней части сезона, чем сделать это матчем «Спартак» – ЦСКА, да еще и в праздничный день. 10 декабря, если кто забыл, ООН провозгласила Всемирным днем футбола. Конечно, вряд ли жители мировых мегаполисов увидят вечером красочные фейерверки из футбольных мячей, но все же такой матч, и антураж вокруг него, ощущение праздника только усиливают. Единственное, что могло подпортить впечатление, так это погода. Но к счастью, Россия постепенно приходит к тому, что большинство матчей Премьер-Лиги проходят не только на хороших полях, но и на комфортных стадионах.

Увы, но на доисторическом уровне порой остается система продажи билетов на матчи. В середине недели поступали многочисленные жалобы от «коней», как себя называют болельщики ЦСКА, о том, что билеты на гостевой сектор достать, ну, скажем так, очень сложно. К началу продаж болельщики занимали очередь с ночи, будто это не билет на футбол, а старт продаж нового супер-смартфона. Почему нельзя купить билет онлайн? Сотрудники ЦСКА объясняли это тем, что не хотели отдавать билеты в руки сомнительных личностей – только проверенным армейцам. Но как быть болельщикам ЦСКА из других регионов, которые хотят попасть на этот матч?

Почему нельзя разработать простенький алгоритм для покупки билетов онлайн, где можно было бы вбить номера своих абонементов, клубных карт, паспорта, да всего, чего угодно? Стоят подобные услуги программиста явно дешевле услуг нового африканского форварда. Как бы то ни было, гостевой сектор армейцев перед матчем даже не был заполненным до отказа. Что на том же ливерпульском дерби, которое игралось параллельно, представить себе попросту невозможно. Равняться-то надо на лучших…

«ПЕРВЫЙ РАЗ» ПРОМЕСА

Обе команды перед игрой пережили не самые приятные часы в Лиге чемпионов. С одной стороны, и те, и другие, продолжат свой еврокубковый сезон весной в Лиге Европы. С другой – невооруженным глазом видно, что наши против клубов АПЛ в разгар сезона неконкурентоспособны. «Спартак» и вовсе установил антирекорд России, потерпев самое крупное еврокубковое поражение. Поэтому обеим командам, во что бы то ни стало, нужно было реабилитироваться перед своими болельщиками. Как известно, за победу в дерби фанаты готовы простить многое, даже не слишком удачный сезон. Хотя тут, по большому счету, о каких неудачах речь? Евросезон продолжается, за чемпионство в России и те, и другие, еще поборются. Поэтому, так и хотелось увидеть классный открытый футбол под конец года, и сказать, «Вперед, парни, зажгите!».

И они зажгли. Минут семь-восемь потратили на раскачку, затем резко начался довольно мощный снегопад, и понеслась. Группа атаки красно-белых за счет высоких скоростей и прессинга начала буквально разрывать оборону ЦСКА. И уже на 10-й минуте это привело к тому, что Промес в результате затяжной атаки и опасного удара Луиса Адриано (супер-сейв Акинфеева), получил мяч на углу вратарской, выдержал паузу, и хладнокровно пробил в ближний угол. Для голландца этот мяч стал первым, забитым в дерби. Буквально через минуту «Спартак» мог забить еще, но Акинфеев сделал еще два супер-спасения подряд, не позволив забить Самедову и все тому же Луису Адриано. Две минуты спустя – снова момент, но мяч парашютом упал на сетку, а не в створ. Ташчи после углового пробил мимо дальнего угла. Фантастическая пятиминутка «Спартака». Стадион в восторге, журналисты тоже.

Снегопад прекратился только к середине первого тайма, совпав с периодом гиперактивности красно-белых. Конечно, это не великое «Снежное дерби» 2002 года, снег тракторами с поля не собирали, но все равно временами казалось даже, что у игроков серьезно ухудшилась видимость – настолько плотно летели с неба белые хлопья. Во второй половине тайма игра чуть успокоилах, но только на фоне того сумасшедшего отрезка – еще одно спасение от Акинфеева все-таки было, на 36-й минуте, когда Зобнин вывел все того же Промеса практически один на один. Ну а что ЦСКА? В первом тайме армейцы не только судорожно оборонялись, но и совершили несколько «подходов», как нынче модно говорить, к воротам соперника. Но назвать эти моменты голевыми я бы не рискнул. Лучшими до перерыва у армейцев были болельщики. Надо признать, солдатские меры по продаже билетов дали свой результат, и на гостевом секторе, судя по качеству шумовой поддержки, собрались только те, кто готов был сорвать голос на морозе. Тем не менее, очки за качество суппорта в чемпионате России не начисляют. Тем более, и красно-белые ультрас были «на уровне». Первый тайм – явно за «Спартаком», который вполне мог рассчитывать и на большее, чем 1:0.

ФИНАЛ – КАК С «ЗЕНИТОМ»

После перерыва мало что изменилось. «Спартак» сознательно отдал мяч, и уповал на быстрых переход от обороны к атаке, а у ЦСКА в позиционных атаках мало что получалось. И такой тактический расклад вполне логично привел к тому, что «Спартак» забил снова. Контратака – выход на ворота с преимуществом в одного игрока, скрытый пас Луиса Адриано на Промеса, и Квинси снова был очень хладнокровен во время решающего удара. Ганчаренко, стоя на бровке, призадумался. Глядя на стартовый протокол, и список запасных, его чувства были понятны всем: усиливать игру некем. В запасе – одна молодежь и ненадежный Оланаре.

Показательно, что на 70-й минуте Кучаев уже переоделся было для выхода на замену, но тренер его на несколько минут придержал на скамейке. А затем отчаявшийся армейский сектор разом использовал весь свой пиротехнический запас, и на несколько минут арбитр был вынужден прекратить матч, и даже увести команды в раздевалки: дымом заволокло все поле и трибуны. Игроков ЦСКА это встряхнуло, но не более того. В одном из эпизодов Фернандес упал в штрафной, было очень похоже на пенальти, но арбитр уверенно развел руками: момент он видел с хорошей позиции. Концовка матча в итоге запомнилась разве что тем, что разбушевался Вернблум. За пару минут швед сначала получил желтую карточку, а затем бутсой «причесал» нос Пашаличу.

Арбитр удалять скандинава не стал. После чего команды, казалось, доигрывали, а болельщики – праздновали. Но на последней добавленной минуте «Спартак» все же повторил трюк, который удался красно-белым в матче с «Зенитом». Контратака – и гол Пашалича. Не точка – восклицательный знак! Пятая победа подряд, победа в дерби, да еще такая – лучшего лекарства от «английской болезни», пожалуй, не найти.

«СПАРТАК» – ЦСКА – 3:0 (1:0)

Голы: Промес, 10 – 1:0, Промес. 61 – 2:0, Пашалич, 90+5 – 3:0

Спартак: Селихов, Ещенко, Таски, Кутепов, Зобнин, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо (Педро Роша, 82), Самедов (Пашалич, 66), Промес, Луис Адриано (Зе Луиш, 78).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Игнашевич (Кучаев, 78), В. Березуцкий, Васин, Набабкин, Вернблум, Натхо, Головин, Дзагоев, Витиньо (Макаров, 87).

Предупреждения: Головин, 77, Вернблум, 86, Набабкин, 90, В. Березуцкий, 90+2

Судья: А. Николаев (Москва)

10 декабря. Стадион «Открытие Арена». 44062 зрителя.