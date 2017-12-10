«Спартак» крупно обыграл ЦСКА (3:0) в центральном матче 20-го тура РФПЛ. В Тушине как всегда было очень горячо.

ПЕРФОМАНС ЧТО НАДО

Главный матч не только 20-го тура чемпионата России, но и возможно всего осеннее-зимнего отрезка РФПЛ, ждали с нетерпением все. Тут и битва за тройку, и принципиальное противостояние, и попытка реабилитироваться перед своими болельщиками за вылет в Лигу Европы от английских клубов: ЦСКА на неделе проиграл «Манчестер Юнайтед» (1:2), а «Спартак» с треском провалился на «Энфилде» (0:7).

Удивил двойной баннер спартаковцев. Сначала фанаты агитировали за выезды по всей Европе, а затем посадили римских солдат на ослабленных и, судя по глазам, испытывающих большие проблемы красно-синих лошадей. Комично, остро и в целом весело!

Ну а когда Промес впервые в карьере забил ЦСКА, поклонники красно-белых окончательно сошли с ума. Сколько было дыма на «Открытие Арене», не передать словами. Проще конечно же увидеть. Главному арбитру встречи Алексею Николаеву даже пришлось остановить матч на пару минут, дабы завеса над воротами Акинфеева рассосалась и голкипер сборной мог не только разглядеть, что там у его владений делается, но и просто нормально дышать.

СЛИШКОМ МНОГО ПИРОТЕХНИКИ

Возможно любители устроить жегово на секторе скажут, что много пиротехники не бывает. Суждение это весьма сомнительное. И речь не только об Акинфееве, но и о болельщиках с семейных секторов. Во рту то и дело оседал неприятный прогорклый аромат цветного дыма. Про журналистов говорить не стоит: мы работаем в любых условиях и этому бесконечно рады.

С трибуны А на протяжении всего матча какой-то стрелок раз за разом надеялся угодить в островок с болельщиками армейцев. Это же надо, чтобы заряд метров 200 пролетел! Дважды неудачник попал в правое от себя табло стадиона, а однажды зарядил ракетницей аж в район центрального круга. Оранжевая капля, напоминая напалм, секунд 15 прожигала тушинский газон, а затем незаметно испарилась.

Кстати, когда Квинси после гениального паса Адриано прошивал Акинфеева во второй раз, болельщики зажгли только одну дымовую шашку. Наверное, запасы кончились. Зато только готовились удивить всех поклонники красно-синих. Примерно на 70-й минуте их сектор, можно сказать, взорвался. 20 файеров, возможно столько же дымовых шашек – все это погрузило «Открытие Арену» в едкий туман. Далее – перестрелка ракетницами между ненавидящими друг друга армиями. Николаев уже второй раз вынужденно приостановил встречу, после чего даже увел команды в подтрибунное помещение на пару-тройку минут.

СУДЬБОНОСНЫЙ ПАШАЛИЧ

Пожалуй, главная огнеопасная ситуация между футболистами возникла только на 88-й минуте, когда только что получивший желтую карточку Вернблум с колена дал в голову Пашаличу. Швед, правда, сразу побежал извиняться: то ли ему совестно, то ли удаляться не захотел. Затем уже Набабкин грубо сыграл на Роше и тоже получил желтую. Потом уже Василий Березуцкий едва не нарвался на удаление за споры с Николаевым!

Ну а Пашалич, уже будто по сложившейся традиции, полетел вперед замыкать финальную атаку «Спартака». Марио и тут забил, и снова третий гол в матче, и снова – финальный свисток после. «Открытие Арена» сошла с ума окончательно. И за это нельзя ее не поблагодарить.

44062 человека присутствовали на игре в Тушине. Для «Спартака», декабря, воскресенья и сезона простуд – шикарный показатель. Хотя, разве кто-то сомневался в солдауте на дерби? Арена может оказаться не забита под завязку на любом другом матче, но только не на этом.