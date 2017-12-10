«Спартак» набрал 37 очков и на данный момент занимает второе место в чемпионате России. У ЦСКА 35 очков и пятое место. В следующем туре, который состоится в марте 2018 года, ЦСКА примет «Урал», а «Спартак» на выезде сыграет с «Локомотивом».

– Какое впечатление оставил «Спартака» в заключительном матче этого года?

– Такое же, как и по всему году. «Спартак» - как электрокардиограмма. То вверх, то вниз. То блестяще, то ужасно. Соответственно после недавней ужасной игры, сегодня была поставлена блестящая точка. «Спартак» хорош тем, что практически на 100 процентов использует моменты, которые ему предоставляет соперник. Этот матч не стал исключением. Две ошибки в центре поля со стороны ЦСКА «Спартак» завершил голами.

– Раз вы сравниваете «Спартак» с кардиограммой, значит ожидали подобную победу?

– Если вы посмотрите мое интервью после «Ливерпуля», убедитесь, что я был уверен в победе над ЦСКА.

– ЦСКА выглядел соперником равным по классу? Все-таки не так много голевых моментов было у армейцев.

– Они переживают двойной кризис. Я не знаю насколько он глубокий. Но не все хорошо с финансами. Нет возможности делать много приобретений. Второе – смена поколений. Играют возрастные ребята, которые не успевают. И одновременно играют люди неопытные. Посмотрите, сколько Виктор Васин «привозит». И сегодня его ошибка положила начало разгрома. Футболисты, которых готовят на замену, играют на мандраже. В компенсированное время матча Александр Макаров выбил мяч в никуда, когда на него побежал нападающий «Спартака». На сегодняшний день красно-белые сильнее, но весной или осенью следующего года смена поколений произойдет, и тогда армейцы будут в более выгодном положении.

Тем более, что уход Квинси Промеса – это практически факт. Даже если он не уйдет, мы едва ли увидим того же Промеса, которого видим сейчас. Сколько раз было, когда футболиста из нашего чемпионата хотят приобрести топ-клубы, а его не отпускают? В итоге игрок увядает, и в результате с ним все равно расстаются.

– Вы отзывались негативно о приобретениях Луиса Адриано и Лоренсо Мельгарехо…

– Я и сейчас считаю, что Мельгарехо, Адриано, Марио Пашалич и Педро Роша – это все посторонние люди. Они никак не усиливают команду. Только утяжеляют зарплатную ведомость. Приобретение для приобретения, а не долгая и кропотливая работа по поиску хорошего игрока. Надо показать болельщикам что кого-то купили. Кого-то и покупают. Они выходят на замену, а отдачи нет, и не будет.

– Но у Адриано только в чемпионате семь голов и пять передач. Разве мало?

– А посмотрите сколько из них – моменты, когда даже футболист из детской школы бы забил. Если разбить общий успех на вклад каждого игрока, будет понятно кто есть кто. Если вклад Промеса не вызывает вопросов. Все голы трудовые и рабочие, у Адриано половина мячей – стечение обстоятельств.

– Вы часто говорите, что судьи помогают «Спартаку» или «Локомотиву». Как сегодня отработал Алексей Николаев?

– Удивил. Он всегда считался армейским судьей. Не могу сказать, что он игроков ЦСКА прибивал, но был как-то к ним агрессивен. Я сильно удивился. Но если сравнивать с прошлым сезоном, судейство в пользу «Спартака» обсуждать нечего. Судят то, что есть, а «Локомотив» с судьями целуется взасос.

– Насколько удачно на ваш взгляд Понтус Вернблум переквалифицировался в нападающего?

– Это безвыходная ситуация. Не до жиру, быть бы живу. Нет забивного форварда, приходится кого-то подключать. Вернблум хотя бы жесткий. Он может сыграть головой, создать напряжение. Честно говоря, больше сыграть некому.