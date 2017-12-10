Не могу сказать, что «Спартак» хлопнул дверью и может со спокойной душой отправляться пить шампанское, но красно-белые в игре с ЦСКА были сильнее. Это однозначно. Даже в обороне Илья Кутепов выиграл все верховые мячи. Роман Зобнин неплохо сыграл слева. Когда Массимо Каррера увидел, что он в чем-то уступает Марио Фернандесу, то отправил против него Лоренсо Мельгарехо. И тот закрыл новоиспеченного защитника сборной России. Здесь уточню, что армейцы были не похожи на себя. «Спартак» же действовал на контратаках, и это у него получалось отлично.

У армейцев выделю Игоря Акинфеева. Он и выручал несколько раз. К слабому звену отнесу, конечно, Виктора Васина. Разберем первый гол. Он зачем-то, в очередной раз, стал прыгать вместо того, чтобы двигаться к своим воротам, когда по правому флангу от него убегал Мельгарехо. Когда забивался второй гол, вина Васина не такая яркая, но тоже существенная. Бибрас Натхо совершил потерю в центре поля, в Васин проткнул мяч между ногами Василия Березуцкого, и Куинси Промес остался один на один с Акинфеевым. Из таких мелочей складывается общая картина матча.

Еще один момент. Камера постоянно выхватывала наставника армейцев Виктора Гончаренко, который что-то выговаривал резервному арбитру. Игроки вторили своему главному тренеру. Они бы лучше подумали о том, что не создали ни одного момента и провалили игру в обороне!

Во многом победу «Спартака» сделала атака… ЦСКА. Просто ноль! Казалось бы, в последних матчах в нападении армейцев неплохо выглядел Понтус Вернблум. Но в таких матчах, от ножа, с сильными соперниками швед не силен. Он не запомнился ничем, кроме споров с судьей. Он заслуживал желтой карточки гораздо раньше, чем ему ее показали. А после толчка в спину Пашалича, его нужно было удалять. Но почему-то наши судьи боятся это делать.

Александр Головин? Старался, обводил кого-то. Но он же – полузащитник. Ему нужно найти партнера впереди. А их не было.

Еще отмечу замены. У «Спартака» вместо Луиса Адриано выходит Зе Луиш и получает сразу два момента. В ЦСКА же на поле появились совсем молодые ребята. Разницу почувствовали все.

Правильно говорят: от любви до ненависти – один шаг. Или плохая игра обычно бывает перед хорошей. Промес очень чувствует, что его любят болельщики и дома играет с особым вдохновением. Вспомните игру с «Севильей». Первый его гол можно назвать классным. Промес не стал бить грудь Акинфееву, а выдержал паузу и отправил мяч в ближний угол.

В последнем матче Лиге чемпионов спартаковцы были откровенно слабые, но в чемпионате России они борются за золотые медали. И, считаю, в эту золотую гонку они вступили именно сегодня.