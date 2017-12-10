В воскресенье «Спартак» показал, что неудачи бывают полезны: на поражение 0:7 в игре с «Ливерпулем» красно-белые ответили убедительным разгромом ЦСКА - 3:0. Разбираемся, что изменилось за четыре дня.

ПРОМЕС И МЕЛЬГАРЕХО - ДВА «САПСАНА»

В Ливерпуле спартаковцы заигрывались - красно-белые регулярно теряли мячи до центрального круга. Чтобы обыграть ЦСКА, «Спартаку» требовалось во что бы то ни стало не допустить подобного. И подопечные Массимо Карреры это сделали.

В дерби чемпионы России розыгрышем не увлекались, а доставляли мяч в атаку по самому короткому маршруту - футболисты играли либо на нападающего, либо на крайних полузащитников. В итоге в пятерке самых пасующих игроков «Спартака» оказался лишь один центральный полузащитник - Фернандо (54 передачи). Глушаков и Зобнин ему значительно уступили - 31 и 30 передач соответственно. В Англии все было по-другому: бразилец выполнил 86 пасов, Глушаков - 46, Зобнин - 45. И вся данная троица была в пятерке лучших в «Спартаке» по количеству пасов. Этот факт говорит о том, что через них шла игра. И зашла в тупик.

С первых минут против ЦСКА «Спартак» выбрал схему 4-2-3-1 (4-4-2 при обороне). С Адриано впереди, Самедовым под ним, Промесом и Мельгарехо на флангах. Очевидно, Каррера хотел использовать скоростных игроков в контратаках. И у него это получилось - Мельгарехо в моменте с первым голом на фланге набрал такую скорость под передачу из глубины, что его никто не смог остановить. Выход парагвайца на правый фланг выглядел логичным: слева у ЦСКА играет Набабкин, а левым центральным защитником является в последних матчах Игнашевич. Их зону можно было вспахивать на скорости. Перед тем, как уйти от подката Васина в голевом эпизоде, Мельгарехо ушел от Игнашевича как поезд от почтальона!

Мельгарехо отыграл в атаке лишь 20 минут. Поэтому его цифры о футболе «Спартака» ничего не скажут. Как и цифры Адриано (на открывавшегося по центру бразильца тоже следовало много доставок мяча), который был заменен на 77-й минуте матча. А вот Промес провел впереди весь матч, поэтому его статистика показательна. Голландец стал третьим игроком «Спартака» по количеству передач - 32. А против «Ливерпуля» был восьмым - 38. Количество передач здесь второстепенно, так как в Англии «Спартак» чаще комбинировал - 517 передач против 340 в дерби. Важна именно вовлеченность Промеса в игру - его перманентно искали передачами, чего в Лиге чемпионов не было. Выбрав вариант максимальной доставки мяча вперед, Каррера показал нам самого опасного Промеса. Не зря футболист забил два гола. Наравне с Адриано он стал самым бьющим игроком матча - три удара. А вот по части обострений конкурентов у голландца не нашлось - четыре паса под удар.

ЗОБНИН - ЦЕНТРОВОЙ СВЯЗУЮЩИЙ

Другое важное изменение у «Спартака» - команда решила обороняться на своей половине поля с первых минут. Против «Ливерпуля» такое случилось лишь после перерыва и не закончилось ничем хорошим. Интересно, что в матче Лиги чемпионов «Спартак» владел мячом 47% времени, тогда как против ЦСКА - 36%!

В Ливерпуле «Спартак» долго противился отказу от мяча. В дерби все было иначе - красно-белые были готовы играть без него. И реагировать на собственные неудачи.

Между 15-й и 25-й минутами ЦСКА несколько раз зашел в чужую опорную зону как к себе домой. Тогда тренерский штаб Массимо Карреры изменил схему 4-2-3-1 на 4-3-3 (4-5-1 при обороне), добавив к опорникам Фернандо и Глушакову Романа Зобнина. И это сделало «Спартак» надежнее. Почему, в перерыве во флеш-интервью объяснил Денис Глушаков: «До перевода Зобнина мы оставались вдвоем против четырех армейцев». Возможно, четырех армейцев в опорной зоне «Спартаке» и не было, а вот три были. Александр Самедов, игравший под Адриано, к своим воротам опускался не всегда.

По данным WhoScored.com, до 25-й минуты «Спартак» совершил лишь три отбора, а после этого - 15! Разница есть: 0,12 в среднем за минуту и 0,23. На счету самого Зобнина два отбора.

После перевода Зобнина в центр на левый край защиты отправился Мельгарехо, тогда как его позицию справа занял Самедов. Такое решение Каррера принять мог: со своей ролью впереди Мельгарехо уже справился, теперь требовалось удерживать счет. И он этому поспособствовал, дважды перехватив мяч и заблокировав один пас.

В дерби Зобнин стал главным винтиком в руках Карреры: после выхода на поле Пашалича он переместился на правый фланг полузащиты, а после появления Роши вернулся налево, где и начинал матч.

КОГДА ХИТРЕЕ, ЗНАЧИТ, УМНЕЕ

Заложником спартаковской игры стал Понтус Вернблум. Чем он хорош? Умением поставить свою привлекающую девушек, но пугающую оппонентов широченную спину на пути соперника к мячу и выкатить мяч партнерам. Это хорошо делать в контратаках, когда следуют передачи из глубины, а ты предлагаешь себя партнерам в недодачу. Но такой радости «Спартак» шведу просто не дал, обороняясь большим количеством игроков у своих ворот. Поэтому Вернблум сделал лишь 18 передач за игру, а не 30, как обычно бывает, когда он действует впереди. Правила на Вернблуме нарушили дважды, а не пять раз, что случается, когда соперник не встает у своих ворот. Верховую борьбу он тоже выиграл лишь дважды - обычно бывает больше.

После игры Виктор Гончаренко сказал, что «Спартак» сыграл хитрее. Но это тот случай, когда равноправным синонимом прилагательного будет «умнее». Поставив на быстрые атаки и оборону у своих ворот, «Спартак» лишил ЦСКА козырей.

Матч для «Спартака» сложился замечательно. Но радоваться красно-белым рано. Организация игры по-прежнему вызывает вопросы. Только представьте, чем бы все закончилось, заходи в первом тайме в опорную зону красно-белых не Дзагоев и Витиньо, а Салах и Мане! Видели мы подобное кино на днях! А ведь во втором тайме угрозы чужим воротам из опорной зоны у ЦСКА тоже были - достаточно удар Вернблума вспомнить. Но теперь у «Спартака» есть для работы не только время, но и хорошее настроение.

Скриншоты: «Матч ТВ».