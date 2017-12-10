КУЧУК УШЕЛ ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ

Уходящая неделя оказалась для «Ростова» временем перемен. Напомним, что Леонид Кучук добровольно сложил с себя полномочия главного тренера желто-синих и практически сразу после отставки покинул южный город.

Перед отъездом белорусский специалист сделал жест, о котором на Дону еще будут помнить долго. В одной из фанатских групп появилась запись о том, как тренер попрощался с местным активом болельщиков.

- В среду Леонид Станиславович заходил к нам в гости. Он искренне поблагодарил всех фанатов за поддержку команды! Сказал «спасибо» за то, что мы есть и пожелал нам удачи! – говорилось в записи.

В конце встречи фанаты пожелали Кучуку удачи и подарили ему памятную «розу».

ПО ЧЬИМ КОНСПЕКТАМ РАБОТАЕТ КИРИЧЕНКО?

Руководство желто-синих не стало экстренно искать замену Леониду Станиславовичу. Вопрос с новым главным тренером должен решиться до конца декабря, а пока на последний матч года «Ростов» готовил Дмитрий Кириченко.

В социальных сетях тут же начали шутить о том, что прославленный форвард достал из своей сумки конспекты Курбана Бердыева, которому помогал больше двух лет. Болельщики ждали от своего любимца каких-то новых тактических идей, а билеты на матч после перемен начали продаваться немного лучше. В итоге на трибунах собралось около 7 тысяч зрителей.

Тем, кто решил прийти на стадион, повезло с погодой. В Ростове-на-Дону потеплело до 10 градусов и празднование Нового года, которое устроил клуб за одной из трибун, выглядело немного забавно. К стартовому свистку все-таки похолодало и бесплатные кофе и чай оказались как нельзя кстати.

КАЛАЧЕВ ОСТАЛСЯ В ЗАПАСЕ

Менять кардинально в составе «Ростова» Кириченко ничего не стал. По сравнению с матчем с «Динамо» хозяева перешли на привычную в этом сезоне схему «5-2-2-1». В ворота вернулся Песьяков, в центр полузащиты Могилевец, а единственным нападающим стал Бухаров. Интересно, что в запасе остался лидер желто-синих Калачев, который в этом сезоне лучший футболист «Ростова» по системе «гол+пас» (7 набранных балов).

У «Уфы» же впереди оказались Кротив и Игбун. Последний уже в следующее трансферное окно может стать целью ведущих клубов премьер-лиги. На счету нигерийца уже 6 забитых мячей.

ГОЛ ВИКИНГА

«Ростов» решил не откладывать осаду ворот соперника на концовку встречи и уже к первой половине встрече провел несколько хороших атак. Особенно выделялся Бухаров, который выигрывал практически всю верховую борьбу. Но гол забил не он, а местный «викинг» Ингасон. Зуев навесил со штрафного, а исландец мощно пробил головой – 1:0. На перерыв команды провожали под аплодисменты. Такого на «Олимпе» не было с прошлого лета.

После перерыва «Уфа» прибавила и даже смогла создать несколько опасных моментов. В одном из эпизодов мяч и вовсе, скорее всего, пересек линию ворот, но арбитр взятие ворот не зафиксировал.

В конце встречи хозяева могли и вовсе удвоить преимущество, но сначала «Уфу» спас Беленов, а уже в добавленное время перекладина.

С финальным свистком в небе появились залпы салюта, а «Олимп-2» утонул а овациях. Ростовские «мужики» возвращаются?