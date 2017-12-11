Проверяем, как отреагировали социальные сети на разгром, который учинил «Спартак» армейскому клубу.

«Спартак» разгромил ЦСКА. То, как реагируют на это по ТВ, мы все видели в прямом эфире – аж уши заложило. То, как реагирует Массимо Каррера, мы никогда не забудем, даже, когда он уедет из России (а рано или поздно это произойдет). Мы все видели, как праздновали фанаты «Спартака» и как горевали болельщики ЦСКА – показали в прямом эфире. Как отреагировали СМИ – легко проверить в интернете. Но как разгром ЦСКА восприняли болельщики, которые следили за матчем не на трибунах… Мы решили проверить это в социальных сетях.

Кто-то начал удивляться еще до старта поединка – вряд ли где-то еще можно встретить подобные матчевые «розы».

Не могли не отреагировать фанаты на два момента, когда матч прерывался из-за фанатов, устроивших настоящую дымовую завесу.

Шел 2032 год. У ЦСКА не было трансферов. Игорь Акинфеев остался один #СпартакЦСКА pic.twitter.com/FZJYIUQ0bp — #ВГИК (@vgikofficial) December 10, 2017

Вот так выглядели контратаки «Спартака» со стороны, когда за ними наблюдали с экранов телевизоров.

Но на поле в этот вечер был не один «Спартак». Это доказывает Игорь Акинфеев, без которого игра напоминала бы то, что мы видели три-четыре дня назад в Ливерпуле.

Но даже Акинфеев ничего не мог поделать с тотальным преимуществом «Спартака» - без мемов никак обойтись было нельзя.

У Игаря подгорело от игры обороны армейцев в 1 тайме#деньдерби #спартакцска pic.twitter.com/m2H3OVE7x8 — Сра4 (@sra4tv) December 10, 2017

А ведь перед началом матча ожидания у поклонников красно-синей команды были совершенно противоположными.

Уже к середине второго тайма фанаты ЦСКА выглядели примерно так, как это показал наш коллега Руслан Абушкин.

За 15 минут до окончания матча болельщики ЦСКА едва не сорвали встречу, устроив настоящую дымовую завесу. Но и это красно-белая братия восприняла с юмором.

У коней сегодня фаер-шоу под девизом "сгорел сарай - гори и хата" 😂 #СпартакЦСКА — Inna B. (@Innik89) December 10, 2017

Дальше пошла реакция на результат. Какие-то еще слова – излишни.

Девушкам нельзя смотреть такое мясо. Я ревела так сильно, что моя мама захотела заблокировать канал Матч ТВ. #СпартакЦСКА — Peecaboo (@cold_coffee_98) December 10, 2017