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«Спартак» разгромил ЦСКА. То, как реагируют на это по ТВ, мы все видели в прямом эфире – аж уши заложило. То, как реагирует Массимо Каррера, мы никогда не забудем, даже, когда он уедет из России (а рано или поздно это произойдет). Мы все видели, как праздновали фанаты «Спартака» и как горевали болельщики ЦСКА – показали в прямом эфире. Как отреагировали СМИ – легко проверить в интернете. Но как разгром ЦСКА восприняли болельщики, которые следили за матчем не на трибунах… Мы решили проверить это в социальных сетях.

Кто-то начал удивляться еще до старта поединка – вряд ли где-то еще можно встретить подобные матчевые «розы».

Не могли не отреагировать фанаты на два момента, когда матч прерывался из-за фанатов, устроивших настоящую дымовую завесу.

Вот так выглядели контратаки «Спартака» со стороны, когда за ними наблюдали с экранов телевизоров.

Но на поле в этот вечер был не один «Спартак». Это доказывает Игорь Акинфеев, без которого игра напоминала бы то, что мы видели три-четыре дня назад в Ливерпуле.

Но даже Акинфеев ничего не мог поделать с тотальным преимуществом «Спартака» - без мемов никак обойтись было нельзя.

А ведь перед началом матча ожидания у поклонников красно-синей команды были совершенно противоположными.

Уже к середине второго тайма фанаты ЦСКА выглядели примерно так, как это показал наш коллега Руслан Абушкин.

За 15 минут до окончания  матча болельщики ЦСКА едва не сорвали встречу, устроив настоящую дымовую завесу. Но и это красно-белая братия восприняла с юмором.

Дальше пошла реакция на результат. Какие-то еще слова – излишни.

 

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