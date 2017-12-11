«Девушкам нельзя смотреть такое мясо». Как «Спартак» растерзал ЦСКА в соцсетях
Проверяем, как отреагировали социальные сети на разгром, который учинил «Спартак» армейскому клубу.
«Спартак» разгромил ЦСКА. То, как реагируют на это по ТВ, мы все видели в прямом эфире – аж уши заложило. То, как реагирует Массимо Каррера, мы никогда не забудем, даже, когда он уедет из России (а рано или поздно это произойдет). Мы все видели, как праздновали фанаты «Спартака» и как горевали болельщики ЦСКА – показали в прямом эфире. Как отреагировали СМИ – легко проверить в интернете. Но как разгром ЦСКА восприняли болельщики, которые следили за матчем не на трибунах… Мы решили проверить это в социальных сетях.
Кто-то начал удивляться еще до старта поединка – вряд ли где-то еще можно встретить подобные матчевые «розы».
Ничего себе матчевые шарфики... #СпартакЦСКА pic.twitter.com/jorCeUe7j7— Ярослав Сусов (@YaroSusov) December 10, 2017
Не могли не отреагировать фанаты на два момента, когда матч прерывался из-за фанатов, устроивших настоящую дымовую завесу.
Шел 2032 год. У ЦСКА не было трансферов. Игорь Акинфеев остался один #СпартакЦСКА pic.twitter.com/FZJYIUQ0bp— #ВГИК (@vgikofficial) December 10, 2017
Вот так выглядели контратаки «Спартака» со стороны, когда за ними наблюдали с экранов телевизоров.
Более читаемая версия контратаки #СпартакЦСКА pic.twitter.com/ST2MT1jK3q— Alexey Spectre (@LoonySpectre) December 10, 2017
Но на поле в этот вечер был не один «Спартак». Это доказывает Игорь Акинфеев, без которого игра напоминала бы то, что мы видели три-четыре дня назад в Ливерпуле.
Акинфееву за такие сейвы на Героя России давать🏅#СпартакЦСКА #цска #рфпл #Акинфеев— Ruslan Suleymanov (@Russel_For_Real) December 10, 2017
Но даже Акинфеев ничего не мог поделать с тотальным преимуществом «Спартака» - без мемов никак обойтись было нельзя.
У Игаря подгорело от игры обороны армейцев в 1 тайме#деньдерби #спартакцска pic.twitter.com/m2H3OVE7x8— Сра4 (@sra4tv) December 10, 2017
А ведь перед началом матча ожидания у поклонников красно-синей команды были совершенно противоположными.
Около 10 минут до начала дерби! Вперёд, ЦСКА! #спартакЦСКА pic.twitter.com/dH90EPLYcN— Фанаты ЦСКА★RBWorld (@RBWorldorg) December 10, 2017
Уже к середине второго тайма фанаты ЦСКА выглядели примерно так, как это показал наш коллега Руслан Абушкин.
Нам ничью, пожалуйста #СпартакЦСКА pic.twitter.com/rxtrqcBvYs— Руслан Абушкин (@abushkin) December 10, 2017
За 15 минут до окончания матча болельщики ЦСКА едва не сорвали встречу, устроив настоящую дымовую завесу. Но и это красно-белая братия восприняла с юмором.
У коней сегодня фаер-шоу под девизом "сгорел сарай - гори и хата" 😂 #СпартакЦСКА— Inna B. (@Innik89) December 10, 2017
Дальше пошла реакция на результат. Какие-то еще слова – излишни.
Девушкам нельзя смотреть такое мясо. Я ревела так сильно, что моя мама захотела заблокировать канал Матч ТВ. #СпартакЦСКА— Peecaboo (@cold_coffee_98) December 10, 2017
Буднично вынесли какой-то красно-синий кал. Саню Селихова с сухариком. Всех обнял, пятаки. Мы хозяева Руси #СпартакЦСКА— Александр (@wildschwein_) December 10, 2017
Присоединяюсь к флешмобу уже😁 #СпартакЦСКА pic.twitter.com/AC76BcAsOj— ⭐️Tina Leon⭐️ (@TinaGOLeon) December 10, 2017
Итог дерби от Карреры на чистом русском#деньдерби #спартакцска pic.twitter.com/OLtUndThVq— Сра4 (@sra4tv) December 10, 2017
#Спартак с отличной игрой и победой! ⚽#СпартакЦСКА pic.twitter.com/fxkdZyXxij— ⚽Ruslan Nigmatullin (@RusNigmatullin) December 10, 2017