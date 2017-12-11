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Матчи 1/8 финала

"Ювентус" (Италия) - "Тоттенхэм" (Англия)
"Базель" (Швейцария) - "Манчестер Сити" (Англия)
"Порту" (Португалия) - "Ливерпуль" (Англия)
"Севилья" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)
"Реал" (Испания) - "ПСЖ" (Франция)
"Шахтер" (Украина) - "Рома" (Италия)
"Челси" (Англия) - "Барселона" (Испания)
"Бавария" (Германия) - "Бешикташ" (Турция)

Когда состоятся матчи?

13/14 и 20/21 февраля: 1/8 финала, первые матчи
6/7 и 13/14 марта: 1/8 финала, ответные матчи

16 марта: жеребьевка 1/4 финала

3/4 апреля: 1/4 финала, первые матчи
10/11 апреля: 1/4 финала, ответные матчи

13 апреля: жеребьевка полуфинала и финала

24/25 апреля: 1/2 финала, первые матчи
1/2 мая: 1/2 финала, ответные матчи

26 мая: финал ("Олимпийский", Киев)

 

14:20

Жеребьевка завершена.

14:15

Итак, жеребьевка начинается! 

14:10

Хаби Алонсо примет участие в жеребьевке.

14:08

Напомним, что финал пройдет в Киеве.

14:05

Сразу пять английских клубов пробились в плей-офф Лиги чемпионов.

14:00

Итак, процедура жеребьевки начнется с минуту на минуту.

Кто участвовал в жеребьевке?

Первые места в группе: "Барселона" (Испания), "Бешикташ» (Турция), "Ливерпуль" (Англия), "Манчестер Сити" (Англия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Рома" (Италия), "Тоттенхэм" (Англия).

Вторые места в группе: "Бавария" (Германия), "Базель" (Швецария), "Порту" (Португалия), "Реал" (Испания), "Челси" (Англия), "Шахтер" (Украина), "Ювентус" (Италия), "Севилья" (Испания).

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