«Реал» — «ПСЖ», «Челси» — «Барселона». В Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов
Сегодня в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
Матчи 1/8 финала
"Ювентус" (Италия) - "Тоттенхэм" (Англия)
"Базель" (Швейцария) - "Манчестер Сити" (Англия)
"Порту" (Португалия) - "Ливерпуль" (Англия)
"Севилья" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)
"Реал" (Испания) - "ПСЖ" (Франция)
"Шахтер" (Украина) - "Рома" (Италия)
"Челси" (Англия) - "Барселона" (Испания)
"Бавария" (Германия) - "Бешикташ" (Турция)
Когда состоятся матчи?
13/14 и 20/21 февраля: 1/8 финала, первые матчи
6/7 и 13/14 марта: 1/8 финала, ответные матчи
16 марта: жеребьевка 1/4 финала
3/4 апреля: 1/4 финала, первые матчи
10/11 апреля: 1/4 финала, ответные матчи
13 апреля: жеребьевка полуфинала и финала
24/25 апреля: 1/2 финала, первые матчи
1/2 мая: 1/2 финала, ответные матчи
26 мая: финал ("Олимпийский", Киев)
14:20
Жеребьевка завершена.
14:15
Итак, жеребьевка начинается!
14:10
Хаби Алонсо примет участие в жеребьевке.
14:08
Напомним, что финал пройдет в Киеве.
14:05
Сразу пять английских клубов пробились в плей-офф Лиги чемпионов.
14:00
Итак, процедура жеребьевки начнется с минуту на минуту.
Кто участвовал в жеребьевке?
Первые места в группе: "Барселона" (Испания), "Бешикташ» (Турция), "Ливерпуль" (Англия), "Манчестер Сити" (Англия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Рома" (Италия), "Тоттенхэм" (Англия).
Вторые места в группе: "Бавария" (Германия), "Базель" (Швецария), "Порту" (Португалия), "Реал" (Испания), "Челси" (Англия), "Шахтер" (Украина), "Ювентус" (Италия), "Севилья" (Испания).