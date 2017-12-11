Футбольная школа столичного ЦСКА не раскручена так, как академии «Спартака» и «Краснодара», и не становилась объектом пристального внимания журналистов, как Академия футбола имени Юрия Коноплева, но именно армейская система подготовки на протяжении многих лет подпитывает первую команду и национальную сборную страны.

Армейские лауреаты премии «Первая пятерка» Игорь Акинфеев (в 2005 году), Алан Дзагоев (2008), Георгий Щенников (2009), Константин Базелюк (2013), Александр Головин (2016) отлично известны российским болельщикам. Все они, пусть и с разной степенью весомости, сыграли заметную роль в становлении и развитии клуба, а также в достижении им побед как на внутренней, так и на международной арене. А уж без Акинфеева, Дзагоева и Головина и вовсе невозможно сегодня представить сборную России. В немалой степени от их действий будет зависеть успех нашей команды на домашнем чемпионате мира.

В понедельник, 11 декабря, славную компанию армейских воспитанников пополнил нападающий Федор Чалов.

Любопытный факт. В 2008 году он уже принимал участие в награждении премией «Первая пятерка». Тогда лучшим молодым футболистом России был признан Дзагоев, и Федор был среди юных воспитанников ЦСКА, приглашенных на награждение. Выступая в 2017 году со сцены уже в качестве обладателя премии, он пожелал юным футболистам терпения, трудолюбия и веры в себя.

Не обошлось и без вопросов нападающему, которые, взяв на себя роль журналистов, задавали молодые армейцы. Из ответов Чалова зрители узнали о том, как он забил первый мяч за ЦСКА, выйдя на матч с «Уралом» с повышенной температурой, о том, что Марио Фернандес дольше всех в команде «наводит прическу», а также о том, что кричит Вернблум, когда форвард допускает ошибку. «Просит играть точнее», - улыбаясь, ответил Чалов.

Премия «Первая пятерка» вручается Детской футбольной лигой (ДФЛ) с 2002 года. Ее первым победителем стал нападающий питерского «Зенита», а в будущем лучший бомбардир в истории российской сборной Александр Кержаков. Затем в разные годы были отмечены Владимир Быстров («Зенит»), Динияр Билялетдинов («Локомотив»), Роман Шишкин («Спартак»), Александр Кокорин («Динамо»), Алексей Миранчук («Локомотив») и многие другие. Среди клубов уверенное лидерство удерживает ЦСКА (6 футболистов), по два лауреата представляют «Зенит», «Спартак», «Динамо» и «Локомотив».

Церемония вручения, по уже устоявшейся традиции, прошла в джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке. В ней приняли участие представители РФС, под эгидой которого проводится вручение награды, РФПЛ и ЦСКА. Особое внимание организаторы уделили родным Федора, среди которых был и его брат Даниил, с июля выступающий на позиции защитника в ярославском «Шиннике».

Отдельно отметим участие в церемонии в качестве гостя известного в прошлом форварда Виктора Панченко - отца нападающего московского «Динамо» Кирилла. От лица ДФЛ Виктор Вячеславович был награжден почетной грамотой за помощь в развитии детского футбола в России. По признанию Панченко-старшего, его с семьей Чалова его связывают теплые дружеские отношения.

Сам триумфатор держался на церемонии очень скромно. Видно, что для него подобное внимание пока не очень привычно. Отвечая на вопрос о том, как он относится к вниманию СМИ, Федор рассказал о том, что интервью давать не любит, хотя если требуется, готов это делать.

- Мне очень приятно выиграть эту почетную награду. Спасибо всем тем, кто за меня проголосовал и кто в меня верил. Для меня это действительно очень важно. Надеюсь, у меня получится оправдать ваши ожидания. Сделаю все, чтобы стать еще лучше и получить в качестве следующей награды приз лучшему футболисту России, - сказал в завершение Чалов.