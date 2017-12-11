Первый плей-офф за четыре года, неожиданные встречи в составе и крутые болельщики – «Зенит» на пути в Лион сыграет с «Селтиком».

Год основания: 1887

«Селтик Парк», Глазго (60 411)

57,8 миллионов евро

«Кельты»

Сложный путь к плей-офф

«Селтик» уже шесть лет подряд становится чемпионом Шотландии. В еврокубках конкуренция больше, поэтому в плей-офф Лиги чемпионов последний раз команда играла в 2013-м.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Селтик» попал в одну группу с «Баварией» и «ПСЖ»: шансов не было никаких. И если в играх с «Баварией», шотландцы держались достойно – 0:3, 1:2, то в матчах с французами дважды был полный провал. «Селтик» уступил «ПСЖ» с общим счетом 1:12 (0:5 и 1:7). Выход из группы удался, благодаря единственной победе над «Андерлехтом».

Главный тренер – старый знакомый Манчини

C 2016 года главный тренер «Селтика» – Брендан Роджерс, до этого тренировавший «Ливерпуль». Именно с его «Ливерпулем» встречался «Зенит» в 1/16 финала Лиги Европы четыре года назад. Тогда «Зенит» начинал дома: Халк и Семак забили по голу. На «Энфилде» команда Роджерса пропустила первой, что не помешало ей уверенно выиграть – 3:1. Но гол на выезде позволил «Зениту» пройти дальше.

Роджерс проработал с «Ливерпулем» еще два года: в 2014-м упустил чемпионство (кто не помнит, то ужасное падение Джеррарда в игре с «Челси»), так и не смог уйти дальше 1/16 финала Лиги Европы и закончил работу в ливерпульском клубе в октябре 2015-го.

В Англии Брендан Роджерс встречался и с «Манчестер Сити» Роберто Манчини: дважды, когда тренировал «Суонси» и дважды, когда работал в «Ливерпуле». Счет их встреч равный: первую игру в Премьер-лиге Роджерс проиграл, но во втором круге дерзкий «Суонси» обыграл «Сити» 1:0. А «Ливерпуль» и «Сити» дважды сыграли вничью – 2:2.

Датский украинец

Особенных звезд в «Селтике» нет. Заметное имя Мусса Дембеле – не больше, чем совпадение. Это не тот Мусса Дембеле, который выступает за сборную Бельгии, это 19-летний француз, который играл за «Фулхэм» и сборные всех возрастов.

Те, кто внимательно смотрел Кубок конфедераций, могли запомнить Тома Рогича – австралийца, который забил немцам на «Фиште». Краснодарские болельщики, конечно же, знают Эбуэ Куасси: в 2014-м он перешел в академию «Краснодара», играл в основе и даже забивал в Лиге Европы за краснодарский клуб. В «Селтик» он перешел в январе этого года, его заметил сам Брендон Роджерс, сравнив впечатления от его игры с эмоциями от игры Фелипе Коутинью и Рахима Стерлинга.

Но самое необычное имя в составе «Селтика» – Эрик Святченко, украинско-датский центральный защитник. Родители Эрика уехали из Харькова в Данию незадолго до распада СССР c маленьким ребенком, а уже в датском Виборге у них родились близнецы – Эрик и Александра. Отец Эрика Сергей – известный художник. Сейчас Эрику 26, почти всю карьеру он провел в Дании, но в 2016-м уехал в «Селтик». Любопытно, что его жена – Анне – тоже футболистка и тоже играет за «Селтик».

Факты

«Селтик» трижды встречался с двумя российскими командами – «Динамо» и «Спартаком». В сезоне-2007-08 шотландцы остановили «Спартак» в третьем квалификационном раунде. Оба матча закончились со счетом 1:1, поэтому соревновались команды в серии пенальти.

На той же стадии через два года «Селтик» не дал «Динамо» сыграть в Лиге чемпионов (бывало и такое). Обошлось без серии пенальти – шотландцы проиграли в первом матче (0:1) и выиграли во втором (2:0).

В 2012-м году «Селтик» попал в одну группу к московскому «Спартаку», «Бенфике» и «Барселоне». «Селтик» дважды выиграл у «Спартака», один раз – каталонский клуб и вышел в плей-офф. В отличие от красно-белых, которые стали четвертыми.

У «Селтика» крутые фанаты! Причем они могут подтвердить это официально: в октябре 2017-го ФИФА наградила их призом лучшим болельщикам. ФИФА отметил перфоманс, который фанаты подготовили к 50-летию победы «Селтика» в Кубке европейских чемпионов в 1967-м. Вообще же перфомансы «Селтика» известны и без наград.

Достижения

Кубок европейских чемпионов – 1, Чемпионат Шотландии – 48, Кубок Шотландии – 37.