Корреспондент «Советского спорта» - о невероятном стечении обстоятельств, благодаря которым в следующем еврокубковом сезоне от России в Лиге чемпионов смогут принять участие сразу четыре клуба.

КАК ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ?

Ну что же, вот и состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Нашим клубам несказанно повезло, ведь им достались:

«Локомотиву» - «Ницца» (Франция)

«Спартаку» - «Атлетик» (Испания)

«Зениту» - «Селтик» (Шотландия)

ЦСКА – «Црвена Звезда» (Сербия)

Можно долго рассуждать о шансах пройти дальше, но интересно другое. Во-первых, только у России, Испании и Италии в плей-офф Лиги Европы оказалось по четыре клуба, а значит количественные шансы на победу у нас одни из самых высоких. Во-вторых, соперники российским клубам хотя на в начале плей-офф попались не самые сложные (могли выпасть «Арсенал», «Боруссия» Д или, например, мадридский «Атлетико»). В-третьих, у нас есть возможность приблизиться к лучшим лигам мира – заявить в следующую Лигу чемпионов четыре клуба. Шанс теоретический, но он все-таки есть.

В каком случае это может произойти, и мы будем ничем не хуже той же Испании? В одном единственном: наш клуб в этом сезоне должен победить в Лиге Европы и вывалиться в чемпионате России из тройки лидеров.

У КОГО КАКИЕ ШАНСЫ?

«ЛОКОМОТИВ»

Железнодорожникам на данный момент повезло больше всего. «Ницца» в этом году завязла в середине турнирной таблицы лиги 1 и не похожа на себя прошлогоднюю. К тому же, она не так страшна на своем стадионе, как домашние до мозга костей «Селтик», «Атлетик» и «Црвена Звезда».

Правда, чтобы оправдать теорию о четырех клубах в ЛЧ, команде Юрия Семина, не раз показывающей последние полтора года кубковое нутро, необходимо потерять не только позицию лидера РФПЛ, но и упасть довольно низко – за тройку медалистов.

«ЗЕНИТ»

Питерцам, испытывающим большие проблемы с поиском новых игровых идей и внутрикомандной мотивации, будет тяжелее. Это и давление со стороны руководства – мол, важно вернуть чемпионское звание в Санкт-Петербург – и необходимость Роберто Манчини доказать свою профпригодность, и сложнейший соперник в лице шотландского «Селтика», обыгрывающего у себя дома и «Барселону».

Скорее всего, на определенном этапе «Зениту», его руководству и тренерскому штабу, придется расставить приоритеты: продолжать ли погоню за «Локо» в чемпионате России или готовиться ко второй победе во втором по значимости еврокубке. На решение обеих задач у сине-бело-голубых может хватить кадрового ресурса, но не морального.

«СПАРТАК»

У команды Массимо Карреры – самый сложный соперник среди клубов-соотечественников. Выезд на «Сан Мамес» не хотят вспоминать гранды типа «Реала» и «Барселоны», а что уж говорить о «Спартаке». Правда, можно сказать, что после вояжа в Севилью на «Рамон Санчес Писхуан» нервную систему спартаковцев можно считать хоть как-то подготовленной к испанскому прессу.

Рассуждать всерьез о победе красно-белых в Лиге Европы сложно. Команду по-прежнему лихорадит: то клиническая смерть на «Энфилде» (0:7), то изящное убийство ЦСКА (3:0) через пару дней. В еврокубках эти качели не прокатят.

ЦСКА

Пожалуй, самый атмосферный старт в плей-офф Лиги Европы будет именно у армейцев – «Црвена» в братских отношениях со «Спартаком», а значит поддержка у «Звезды» будет бешеной не только в Белграде, но и в Москве.

Команда Виктора Гончаренко похожа на коллектив, способный совершить чудо, но даже таким парням необходима подпитка. Проблемы с усилением игры по ходу матча, отсутствие окрепшего, взрослого резерва – вот те болевые точки, на которые с удовольствие уже понажимали не только «Спартак» (0:3), «Манчестер Юнайтед» (1:2), но и «Ахмат» (0:1) с «Рубином» (1:2). Красно-синие уже скатились на пятое место в премьер-лиге, а значит осталось побороться за победу в Лиге Европы.

НАСКОЛЬКО ЭТО РЕАЛЬНО?

Конечно победа российского клуба в Лиге Европы, да еще и вылет триумфатора из чемпионской тройки РФПЛ – штука маловероятная. Об этом было упомянуто еще в начале. Вряд ли к этой гипотезе нужно относиться сверхъсерьезно. Скорее – в порядке бреда или размышлений о высоком.

Как правило, все то, что на бумаге выглядит плевым делом, на деле оказывается непосильной задачей. К тому же, всем четырем нашим клубам в еврокубках дороже победа во внутреннем чемпионате. Потому что проще. Потому что роднее. Потому что достижимее.