Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. О том, почему пары получились скучными – в нашем материале.

Когда именитые клубы типа мадридского «Атлетико», «Монако» и «Наполи» прыгают в Лигу Европы, заняв третьи места в группах, ждите беды. Беды в жеребьевке плей-офф Лиги чемпионов. Потому что их места, не у прямом смысле конечно, заняли «Бешикташ», «Шахтер», «Базель» и остальные.

Мы же люди простые – хотим, чтобы в Лиге чемпионов играли лучшие. В первую очередь, по именам, а уже потом – по результату. А в этом сезоне по-настоящему огнеопасных пар только две.

«ЧЕЛСИ» (АНГЛИЯ) - «БАРСЕЛОНА» (ИСПАНИЯ)

В середине нулевых эти клубы стабильно встречались в Лиге чемпионов чуть ли не каждый год. Но все изменилось в сезоне-2008/09, когда в полуфинале турнира команды сыграли по нулям в Испании и забили в Англии (1:1). По правилу гостевого гола в финал проползла «Барселона», но весьма грязно – главный арбитр встречи на «Стэмфорд Бридж» норвежец Том Эвребе по разным оценкам от четырех до шести пенальти, а также не удалил Абидаля. Как мячи раз за разом попадали в руки Пике и Кейта, не забыть никогда. По сути, именно с того момента в кулуарах заговорили о так называемом «заговоре УЕФА», согласно которому «Барселону» чуть ли не насильно пропихивали в финал ЛЧ.

В сезоне-2011/12 лондонцы вроде бы отквитали у «Барсы» (1:0, 2:2) выход в финал, где была повержена «Бавария» (1:1, по пенальти – 4:3), но неприятный осадок той истории никуда не делся. У болельщиков – уж точно. И теперь, спустя шесть лет нас ждет еще одно топ-противостояние. Особенно приятно, что и «Челси» и «Барселона» являются на данный момент действующими чемпионами. А возглавляют их фанаты тактической мысли Антонио Конте и Эрнесто Вальверде.

«РЕАЛ» (ИСПАНИЯ) – «ПСЖ» (АНГЛИЯ)

Вторая и последняя топовая пара 1/8 финала Лиги чемпионов-2017/18. Разве кому-то нужно объяснять, что обладатель двух последних кубков чемпионов и один из главных претендентов на победу в этом году – просто космос? Парижане только раз в ЛЧ (4:1, 1:0 – сезон-1993/94) побеждали мадридцев, однако в этом сезоне все может повториться вновь: команда Зинедина Зидана испытывает трудности в примере, а выход в плей-офф оформила только со второго места.

Ребята Унаи Эмери же побили рекорд турнира по количеству голов на групповом этапе (25) и готовы весело отжечь на «Сантьяго Бернабеу». Противостояние «Реала» и «ПСЖ» - это, если хотите, схватка стареющего и ослабшего, но все еще опытного лидера с амбициозным, перспективным и импульсивным бойцом. И кто окажется сильнее, одному богу известно.

«СЕВИЛЬЯ» (ИСПАНИЯ) – «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» (АНГЛИЯ)

«БАЗЕЛЬ» (ШВЕЙЦАРИЯ) – «МАНЧЕСТЕР СИТИ» (АНГЛИЯ)

«БАВАРИЯ» (ГЕРМАНИЯ) – «БЕШИКТАШ» (ТУРЦИЯ)

«ШАХТЕР» (УКРАИНА) – «РОМА» (ИТАЛИЯ)

В еще четырех парах легко можно выделить фаворита. Оба «Манчестера» практически без проблем прошли групповой этап, «Бавария» присосалась к «ПСЖ» и вышла вслед за ним, а «Рома» вообще оказалась сильнейшей в квартете с «Челси» и «Атлетико».

Несмотря на успешный выход «Бешикташа» с первого места, сложно поверить в успех турков с играх с мюнхенцами. То же самое касается и донецкого «Шахтера», умудрившегося сбросить «Наполи» в Лигу Европы.

«ЮВЕНТУС» (ИТАЛИЯ) – «ТОТТЕНХЭМ» (АНГЛИЯ)

«ПОРТУ» (ПОРТУГАЛИЯ) – «ЛИВЕРПУЛЬ» (АНГЛИЯ)

В оставшихся парах сложно выделить фаворита. Во-первых, «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» нестабильны, что доказывает чемпионат Англии. Во-вторых, «Юве» тоже испытывает проблемы и пока, как и в прошлом году, не может подойти к Новому году в качестве лидера серии А. В-третьих, «Порту» легко может выстрелить, команда Сержиу Консейсау готова фрагментарно сверкнуть, как это была в играх с «Лейпцигом» (1:1, 3:1) и «Монако» (3:0, 5:2).

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Очевидно, что громкие пары, причем все сразу, нас ждут только в четвертьфинале Лиги чемпионов. А пока, болеем за любимцев, ставим на андердогов и ждем следующей стадии.