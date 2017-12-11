На матче в Петербурге у «Локомотива» вряд ли когда-то было такое преимущество в атмосфере. Фан-сектор «Тосно» был раз в пять меньше, к тому же он пока не научился звучать без перерывов. Когда по сигналу майора два ряда курсантов в центральном секторе закричали что-то слаженное, их неплохо услышала половина стадиона.

Единственное – когда «Тосно» забил, можно было без этой картинки по звуку решить, что на арене много народу.

В такой обстановке, как и всегда, особенно интересно слушать речь героев на поле и рядом. Различать более высокий и молодой голос Дмитрия Парфенова с глубоким тембром Юрия Семина было нетрудно. Удивительно, что во время позиционных атак главный тренер «Локо» больше смотрел и кричал центральным защитникам, требовал подняться выше. Они и так уже были на половине соперника, но Семин выгнал их даже из чужой части центрального круга.

С другой стороны, это могло значить, что к игре около штрафной «Тосно» у Семина никаких вопросов. «Локомотив» действительно знал, как действовать – это вообще не сюрприз. Гол лидера и неделю как зимнего чемпиона пришел из очень красивой контратаки: от ног Игоря Денисова на центральной линии до гола Фарфана прошло семь секунд и три передачи, в том числе неочевидный и от того гениальный разрез Алексея Миранчука.

Когда он отдает такие, точно продвигается минимум до третьего места за Смоловым и Головиным в рейтинге россиян на предложения из топ-клубов Европы.

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Главный сюжет матча сорвался еще в прошлом туре в Москве: нападающий пока «Тосно» Антон Заболотный при счете 0:5 против ЦСКА зачем-то заработал четвертую желтую карточку в сезоне. Если бы не она, форвард сборной России в последнем туре перед перерывом играл бы против «Локомотива» уже за «Зенит».

Было бы фантастически красиво, если бы Заболотный отобрал очки у «Локо» в составе «Тосно» и помог бы этим «Зениту», с которым скоро подпишет контракт. Но эта домашняя игра – последний презентационный шанс перед зимним окном для другого форварда «Тосно» Евгения Маркова.

На самом деле Марков значительно эффективнее Заболотного как спец по реализации моментов: у него единственный хет-трик этого сезона премьер-лиги, в сумме восемь матчей – перед началом тура это был уровень Квинси Промеса. И это при том, что большинство матчей Евгений начинал в запасе. И перейти в «Зенит» ему было бы логичнее, петербуржцы могли бы подать это как продолжение политики возращения воспитанников. Но такой трансфер уже почти состоялся у выпускника школы ЦСКА Заболотного.

Уже при 0:1 Марков всадил в штангу, когда пытался пробить в ближний мимо Антона Коченкова, несколько раз выиграл вверху и просто зацепился за мяч – в стиле Заболотного, да. После выгодного всем продвижения Антона до «Зенита» за полгода это точно комплиментарное сравнение.

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«Локомотив» только четыре раза за 20 туров много забивал: были 3:0 с «Динамо» и «Зенитом» плюс 4:3 со «Спартаком», зато счет 1:0 встречался шесть раз, в трети матчей. Во втором тайме, которым «Локо» должен был зафиксировать лидерство, с контролем мяча и ситуации у команды Юрия Семина проблем не возникло совсем.

Утвердительный гол Эдера после перерыва был быстрым, ответ на мяч «Тосно» дублем непередаваемо крутого Фарфана – тоже, новости из Грозного пришли приятные, «Зенит» потерял очки – две осенних трети сезона премьер-лиги закончились для «Локомотива» идеально.

Тосно (Ленинградская область) – Локомотив (Москва) – 1:3 (0:1)

Голы: Фарфан, 19 – 0:1, Эдер, 54 – 0:2, Труич, 69 – 1:2, Фарфан, 73 – 1:3

Тосно: Юрченко, Чернов, Дугалич, Буйволов, Галиулин, Карницкий, Труич, Палиенко (Нуну Роша, 58), Мухаметшин (Мелкадзе, 66), Мирзов, Марков.

Локомотив: Коченков, Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, Коломейцев, Денисов, Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Лысов, Эдер (Тарасов, 66).

Предупреждения: Палиенко, 44, Дугалич, 73 – Игнатьев, 33, Коченков, 87.