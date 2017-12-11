Микрофон не напугал Манчини

Прошедшая в Ньоне жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы дала ответ на вопрос, с кем «Зенит» проведет первую официальную игру 2018-го – это будет выезд в Глазго к «Селтику». Год текущий сине-бело-голубые заканчивают выездом к другой бело-зеленой команде – «Ахмату». Это первая встреча соперников в Грозном после переименования местного клуба.

На «Ахмат Арене» петербуржцы не побеждали с чемпионского сезона. Тогда там забивали Олег Шатов, ныне редко попадающий в основу, и Саломон Рондон, которого ужесточенный лимит на легионеров выгнал в Англию. Последние две поездки заканчивались поражениями, а после игр и Андре Виллаш-Боаш, и Мирча Луческу говорили о судейских ошибках в пользу «Терека». Португалец вообще называл произошедшее «вечеринкой». Когда на стадионе анонимный оратор начал заводить публику через микрофон, Роберто Манчини не стал обращать внимания, а один из его помощников обернулся в сторону ложи для почетных гостей.

Куда больше зенитовцев могло волновать состояние поля на стадионе в Грозном, хотя Манчини в предматчевом интервью на это не обратил внимание и называл «Ахмат» одной из сильнейших команд в РФПЛ. В конце сентября грозненцам уже приходилось проводить домашнюю игру против «Рубина» на резервной арене, а потом они до конца года вернулись на «Ахмат Арену». Глядя на поле еще в первом тайме, можно было вспомнить майский матч «Зенита» с «Тереком» на стадионе «Санкт-Петербург». К счастью для команды Михаила Галактионова, во время зимнего перерыва газон на домашней арене будет заменен. Как и у петербургского клуба.

Мучения с защитой

Главное решение Манчини по составу – выход Кирилла Капленко в центр полузащиты, где не хватало дисквалифицированного Александра Ерохина. После игры за основу в кубковом матче против «Динамо СПб» полузащитник, сменивший белорусское спортивное гражданство на российское, играл только за вторую команду в ФНЛ. В кубковом дерби Капленко только в самом начале отыграл на своей привычной позиции, а до финального свистка в дополнительное время пришлось закрывать место удаленного Михи Мевли.

В Грозном ни словенца не удалили, ни его партнеров по защите, так что Кирилл мог спокойно делить центр поля с Леандро Паредесом и Матиасом Краневиттером. В одном из моментов Кирилл даже здорово себя проявил: отвоевал мяч у чужой штрафной, а следом Паредес вывел к воротам Александра Кокорин, и от гола спас своевременный выход Виталия Гудиева. Правда, большего об игре бывшего игрока молодежной сборной Белоруссии не сказать: через 10 минут после начала второго тайма его заменил Шатов, и его сразу чуть не сломал подкатом Одисе Роши. Олег в итоге не доиграл матч, но не из-за травмы. Полузащитника обратная замена, видимо, обидела, раз он мгновенно ушел в раздевалку.

Манчини снова удивил решением по правому защитнику. В этом сезоне там был хорош Бранислав Иванович, но итальянец продолжил эксперименты. «Зенит» перед игрой опубликовал схему, где позицию закрывал Далер Кузяев. А после стартового свистка там оказался Юрий Жирков. С его фланга «Ахмат» не раз создавал моменты, сам же зенитовский универсал атаку поддерживал мало. После перерыва Манчини все-таки пришел к привычному сочетанию с Жирковым и Ивановичем на флангах, но из-за травмы Мевли в защиту пришлось вернуться Кузяеву.

Нелепый промах Кокорина

По первому тайму действия «Ахмата» напоминали то, что происходило с «Зенитом» в Сан-Себастьяне. Только перевес по моментам был не таким большим. Из наивернейших шансов – спасение Юрия Лодыгина на линии ворот после штрафного Исмаэля Силвы. Он же напряг зенитовского вратаря в конце матча еще одним пушечным ударом. Это единственное попадание в створ на обе команды за весь второй тайм. Таких могло быть на один больше, попади в пустые ворота Александр Кокорин. Лучший бомбардир «Зенита» шел на добивание после удара Эмилиано Ригони, но не смог толком пробить по мячу, хотя никто ему не мешал.

У гостей с моментами не все было идеально. Опять же, отсылка к встрече в Испании, где команда была более эффективной. У Далера Кузяева был момент, чем-то похожий на тот, где Александр Ерохин забил «Реалу Сосьедад»: его также создал Эмилиано Ригони, только тут аргентинец покатил под удар, а его партнер пробил в голову соперника.

Голов в матче не случилось, но это совсем не скучные нули. Команды еще в первом тайме были на взводе, игроки «Ахмата» часто спорили с Владимиром Сельдяковым по некоторым моментам. Для Ризвана Уциева такое поведение в Петербурге закончилось ранним удалением, но в Грозном его не стали наказывать. Особенно игроки забурлили во втором тайме, когда у ворот Гудиева поставили штрафной: разборки шли полными составами, Сампайо швырялся мячом в Паредеса, Леандро отвечал. Только им и выписали по карточке.

«Зенит» завершает вторую треть чемпионата с отставанием в восемь очков от «Локомотива», который на территории сине-бело-голубых разобрался с «Тосно». Именно оттуда к Манчини с большей вероятностью перейдет первый новичок. Наверняка он будет не последним. В погоне за чемпионством Сергей Фурсенко может не постесняться взорвать трансферный рынок.

«Ахмат» – «Зенит» – 0:0

«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Плиев (Мохаммади, 69), Семенов, Анхель, Сампайо, Иванов, Роши, Исмаэл, Митришев (Садаев, 76), Лео Жаба.

«Зенит»: Лодыгин, Иванович, Кришито, Мевля (Дриусси, 69), Жирков, Кузяев, Паредес, Капленко (Шатов, 55; Полоз, 86), Краневиттер, Ригони, Кокорин.

Предупреждения: Иванов (26), Жирков (27), Паредес (74), Сампайо (74).