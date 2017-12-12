Возможно, справедливый отрыв «Локо» от «Зенита» – девять очков, а не восемь.

О чем вообще речь?

На 12-й минуте матча «Ахмат» – «Зенит» полузащитники петербуржцев Далер Кузяев и Кирилл Капленко, кто-то из них или оба, сфолили около своей штрафной при третьей фазе атаки «Ахмата». Бразильский полузащитник грознецев Исмаэль Лима установил мяч примерно на полметра левее точки, которую обозначил судья, и пробил над стенкой в верхний правый для себя угол.

Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин успел переместиться к летящему мячу, отбил его руками на угол вратарской и сам влетел в сетку ворот. После борьбы и ухода мяча за лицевую арбитры назначили удар от ворот, капитан «Ахмата» Ризван Уциев и другие игроки хозяев спорили относительно этого решения и настаивали на угловом. Однако никто на поле не обратил внимания на предыдущий момент – когда мяч после удара со штрафного подлетал к линии ворот «Зенита».

Акцентировал на нем президент «Ахмата» Магомед Даудов.

– Если остановить съемку на 14-й секунде, то по мне видно, что мяч пересек линию ворот. Ваше мнение??? – написал он именно так с тремя восклицательными в Инстаграме, выложив запись момента.

Что на самом деле произошло?

Понять действительно непросто. Видно, что Юрий Лодыгин в момент контакта с мячом находится правой ногой перед лицевой линией, а левой, ближней к мячу, внутри ворот.

Скриншот телетрансляции матча

Повтора с камеры, которая могла бы быть расположена прямо на лицевой линии без угла по отношению к ней в трансляции не было.

Определить, пересек ли мяч линию ворот, даже по косвенным признакам затруднительно.

Об одном можно говорить с уверенностью: главный арбитр Владимир Сельдяков, который находился за линией мяча в момент удара, и его линейный помощник не виноваты в допущенной ошибке, если она действительно случилась. Боковой ассистент контролировал линию офсайда, главный судья тоже не мог находиться на линии ворот.

Напомните, что у нас с автоматическими системами?

В этом эпизоде судьям понадобилась бы автоматическая система определения гола – та, которая фиксирует положение мяча относительно линии, понимает долю пересечения линии и сама сигнализирует арбитрам и забитом голе. Система VAR, которая работала на российских стадионах во время Кубка конфедераций, в этом эпизоде не помогла бы, поскольку арбитр мог бы увидеть только те же повторы, которые не дали ответа о правильном решении в телетрансляции.

Начальник российских судей Андрей Будогосский еще до Кубка конфедераций, в апреле 2017-го, высказывался как раз за внедрение системы определения гола.

– Говорил и буду говорить, для нашего чемпионата, прежде всего, необходимо подготовить систему определения взятия ворот, – говорил Будогосский. – Прошу одно: поставьте по одной камере строго на линии ворот. Чтобы мы могли чётко определять, был гол или нет. Такая система была бы действительно полезна. Назначил судья пенальти или не назначил – не так важно, как вопрос с точным определением гола.

При наличии такой системы после матча «Ахмат» – «Зенит» не возникало бы ни одного вопроса о том, справедлива ли ничья в этой встрече или на самом деле ее выиграла команда из Грозного.