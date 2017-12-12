«Советский спорт подводит итоги 17-го тура, заглядывая в гостевые книги болельщиков сыгравших клубов.

Тульский «Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Уралом». Результат неплохой, но болельщики все равно не до конца им довольны.

«Арсенал»

Петр Портянский: Очко - хорошо. Но некоторый элемент обиды есть: «Урал» создал полмомента и забил один гол, мы создали 3-4 - и забили столько же.

Александр Агапов: Судейство в России, конечно, ужасное. Одному – ногой по морде, второму – ломают ногу, и, что удивительно, как будто ничего не произошло. А может судьям приказывают у кого то что то не замечать?

Арсик: Ну и всех с зимним перерывом! От нервяка, который у нас был в этом году, надо отдохнуть.

Московское «Динамо» выиграло – повержен московский «Анжи». После домашней победы команда уходит на перерыв вне зоны вылета и стыковых матчей. «Анжи» - предпоследний.

«Динамо»

Grom: Если честно, то я за то, чтобы Хохлов остался тренером. Прогресс есть. Два последних матча об этом говорят. Я, конечно, понимаю, что играли с говном... Но видно, что мы не своё место занимаем.

AVIDIN: Спасибо пацанам. Всех с хорошим концом сезона. Немного бодрее будем смотреть на ситуацию. Так высоко мы еще не забирались в таблице. Аж голова кружится.

Гарик: «Южный экспресс» хорошо прокатился.

«Анжи»

МурМск: Ждали чуда от команды, а получили пригоревшее несъедобное чуду.

Ахцах: Хоть сейчас это и не имеет значения, но по моему оба гола в наши ворота были забиты с офсайда, на повторах это было заметно.

Yahya: Ну не дагестанский спорт этот футбол, что вы требуете от команды невозможное? Говорят, когда утка хотела пёрнуть как гусь, у нее задница лопнулась. Ну не можем мы пёрнуть как гусь.

Казанский «Рубин» наконец победил. На своем поле подопечные Курбана Бердыева переиграли слабейшую команду чемпионата – «СКА-Хабаровск».

«Рубин»

A L E X A L E X: Ну вот, стоило мне не посмотреть игру, как выигрыш...

Челнинец: Ставка КББ на деревяшек наконец то сыграла. Количество-таки перешло в качество.

Adik: Free чай рулит. Антирекорд посещаемости побит, мы сделали это. Есть к чему стремиться.

«СКА-Хабаровск»

Артур: Всем спасибо, все свободны! Все кто и дальше топят за ПАН-удачи, такую очко-команду я не видел ни разу за 16 лет!

МП: Тем временем в ФНЛ «макароны дают», то есть люди уже на Мальдивах, Марианских впадинах (с батискафом и без), на Эвересте, Таиланде и т.д. И премиальные есть, а тут...

Кащей: У меня даже пёс спать в комнату ушёл. Впервые. Обычно он со мной до конца игры на кухне у ТВ спал. Даже он понимает, что шансов нет.

Пермский «Амкар» на своем поле проиграл «Краснодару». Что-то совсем не ладятся дела у команды Гаджи Гаджиева.

«Амкар»

zalman: Просто соперники уже привыкли в к тактике 5-5-0.

Ardent: Не, мужики, это драйв. Болтаться в зоне переходных матчей, но при этом быть одним из основных кандидатов на еврокубки. Вот где будет адреналин. И матчи остались далеко не халява.

Шнапс Чайковский: Подозреваю, что гомосексуалисты гораздо более приличные люди, чем судья.

«Спартак» на своем поле разгромил ЦСКА – красно-белые почти реабилитировались за поражение от «Ливерпуля» 0:7 в Лиге чемпионов.

«Спартак»

Новенький: Ребят, как теперь пережить это межсезонье? Я уже скучаю по этой команде.

Kerk: 5 побед в 5 турах подряд с общим счетом 14:4 Обыграны три прямых конкурента. Очень сильная концовка осенней части чемпионата. Я в такое не верил.

Zely69: Кто там хотел Карреру увольнять? Может подождём.

ЦСКА

Sunderland: Не надоело? Этот непрушник нам семь титулов дал, а что достиг для нас Ганчаренко? Локальные победы не более того...

Chessmaster: Похрен на состав, дерби так не играют.

Prost: Зимой ща как объявят о сделке.. как придет Абрамыч! Будет счастье.

«Ростов» после отставки Леоида Кучука взял и выиграл у «Уфы» на своем поле, но болельщики все равно недовольны.

«Ростов»

Truth: Спасибо команде и боковому арбитру.

Кир(61rus): До чего Кучук довел? Ни отсутствие усиления, ни потери 90% команды, ничего этого не было... Просто пришел Кучук и насрал нам тут… Не будет усиления, вот такое бей-беги будет у нас постоянно. Как было и до КББ, собственно. К хорошему быстро привыкли, а отвыкать не получается.

Jammer: Играли на багаже Кучука, что уж... Второй тайм точно.

Грозненский «Ахмат» неожиданно вырвал ничью у «Зенита». Не рады такому результату ни в Чеченской Республике, ни в Санкт-Петербурге. Одни уверены, что забили гол, а судья этого не увидел. Другие жалеют, что Кокорин не забил с метра.

«Ахмат»

ramsanbarsov: 0-0 итоговый результат в Грозном. Неплохой матч в исполнении Ахмата против «Зенита» Манчини. А могли и выиграть…

nester91: Достойная игра! Не понимаю нельзя было играть так же как с Краснодаром...

«Зенит»

Ди: Луческовщина какая-то

Vitek: Я правильно понимаю, что Манчини с нашим составом не смог обыграть физкультурника без опыта работы?

Хорхе: По чемпионскому графику идем, победа дома, ничья в гостях. Манчини - чемпион всего!

«Локомотив», как и ожидалось в последнем матче года обыграл «Тосно» на выезде и отправился на зимнюю паузу с отрывом в восемь очков.

«Локомотив»

Azat_from_KG: Срочно продлевать Фарфана на пару лет!

59регион: +8 за 10 туров и Юрий Палач у руля? Не верю. Хотя команда заслужила.

JOHN: С победой и идем с запасом хода, можно даже где нить курнуть на полустанке! Фарфану памятник в Черкизово, однозначно! Мясо с мешками и коняшкам пусть за 2-3 бьются.