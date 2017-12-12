«Кто там хотел Карреру увольнять? Может подождем?» Обзор гостевых
Изучаем гостевые книги фанатов клубов РФПЛ после 20-го тура, последнего перед зимним перерывом.
«Советский спорт подводит итоги 17-го тура, заглядывая в гостевые книги болельщиков сыгравших клубов.
Тульский «Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Уралом». Результат неплохой, но болельщики все равно не до конца им довольны.
«Арсенал»
Петр Портянский: Очко - хорошо. Но некоторый элемент обиды есть: «Урал» создал полмомента и забил один гол, мы создали 3-4 - и забили столько же.
Александр Агапов: Судейство в России, конечно, ужасное. Одному – ногой по морде, второму – ломают ногу, и, что удивительно, как будто ничего не произошло. А может судьям приказывают у кого то что то не замечать?
Арсик: Ну и всех с зимним перерывом! От нервяка, который у нас был в этом году, надо отдохнуть.
Московское «Динамо» выиграло – повержен московский «Анжи». После домашней победы команда уходит на перерыв вне зоны вылета и стыковых матчей. «Анжи» - предпоследний.
«Динамо»
Grom: Если честно, то я за то, чтобы Хохлов остался тренером. Прогресс есть. Два последних матча об этом говорят. Я, конечно, понимаю, что играли с говном... Но видно, что мы не своё место занимаем.
AVIDIN: Спасибо пацанам. Всех с хорошим концом сезона. Немного бодрее будем смотреть на ситуацию. Так высоко мы еще не забирались в таблице. Аж голова кружится.
Гарик: «Южный экспресс» хорошо прокатился.
«Анжи»
МурМск: Ждали чуда от команды, а получили пригоревшее несъедобное чуду.
Ахцах: Хоть сейчас это и не имеет значения, но по моему оба гола в наши ворота были забиты с офсайда, на повторах это было заметно.
Yahya: Ну не дагестанский спорт этот футбол, что вы требуете от команды невозможное? Говорят, когда утка хотела пёрнуть как гусь, у нее задница лопнулась. Ну не можем мы пёрнуть как гусь.
Казанский «Рубин» наконец победил. На своем поле подопечные Курбана Бердыева переиграли слабейшую команду чемпионата – «СКА-Хабаровск».
«Рубин»
A L E X A L E X: Ну вот, стоило мне не посмотреть игру, как выигрыш...
Челнинец: Ставка КББ на деревяшек наконец то сыграла. Количество-таки перешло в качество.
Adik: Free чай рулит. Антирекорд посещаемости побит, мы сделали это. Есть к чему стремиться.
«СКА-Хабаровск»
Артур: Всем спасибо, все свободны! Все кто и дальше топят за ПАН-удачи, такую очко-команду я не видел ни разу за 16 лет!
МП: Тем временем в ФНЛ «макароны дают», то есть люди уже на Мальдивах, Марианских впадинах (с батискафом и без), на Эвересте, Таиланде и т.д. И премиальные есть, а тут...
Кащей: У меня даже пёс спать в комнату ушёл. Впервые. Обычно он со мной до конца игры на кухне у ТВ спал. Даже он понимает, что шансов нет.
Пермский «Амкар» на своем поле проиграл «Краснодару». Что-то совсем не ладятся дела у команды Гаджи Гаджиева.
«Амкар»
zalman: Просто соперники уже привыкли в к тактике 5-5-0.
Ardent: Не, мужики, это драйв. Болтаться в зоне переходных матчей, но при этом быть одним из основных кандидатов на еврокубки. Вот где будет адреналин. И матчи остались далеко не халява.
Шнапс Чайковский: Подозреваю, что гомосексуалисты гораздо более приличные люди, чем судья.
«Спартак» на своем поле разгромил ЦСКА – красно-белые почти реабилитировались за поражение от «Ливерпуля» 0:7 в Лиге чемпионов.
«Спартак»
Новенький: Ребят, как теперь пережить это межсезонье? Я уже скучаю по этой команде.
Kerk: 5 побед в 5 турах подряд с общим счетом 14:4 Обыграны три прямых конкурента. Очень сильная концовка осенней части чемпионата. Я в такое не верил.
Zely69: Кто там хотел Карреру увольнять? Может подождём.
ЦСКА
Sunderland: Не надоело? Этот непрушник нам семь титулов дал, а что достиг для нас Ганчаренко? Локальные победы не более того...
Chessmaster: Похрен на состав, дерби так не играют.
Prost: Зимой ща как объявят о сделке.. как придет Абрамыч! Будет счастье.
«Ростов» после отставки Леоида Кучука взял и выиграл у «Уфы» на своем поле, но болельщики все равно недовольны.
«Ростов»
Truth: Спасибо команде и боковому арбитру.
Кир(61rus): До чего Кучук довел? Ни отсутствие усиления, ни потери 90% команды, ничего этого не было... Просто пришел Кучук и насрал нам тут… Не будет усиления, вот такое бей-беги будет у нас постоянно. Как было и до КББ, собственно. К хорошему быстро привыкли, а отвыкать не получается.
Jammer: Играли на багаже Кучука, что уж... Второй тайм точно.
Грозненский «Ахмат» неожиданно вырвал ничью у «Зенита». Не рады такому результату ни в Чеченской Республике, ни в Санкт-Петербурге. Одни уверены, что забили гол, а судья этого не увидел. Другие жалеют, что Кокорин не забил с метра.
«Ахмат»
ramsanbarsov: 0-0 итоговый результат в Грозном. Неплохой матч в исполнении Ахмата против «Зенита» Манчини. А могли и выиграть…
nester91: Достойная игра! Не понимаю нельзя было играть так же как с Краснодаром...
«Зенит»
Ди: Луческовщина какая-то
Vitek: Я правильно понимаю, что Манчини с нашим составом не смог обыграть физкультурника без опыта работы?
Хорхе: По чемпионскому графику идем, победа дома, ничья в гостях. Манчини - чемпион всего!
«Локомотив», как и ожидалось в последнем матче года обыграл «Тосно» на выезде и отправился на зимнюю паузу с отрывом в восемь очков.
«Локомотив»
Azat_from_KG: Срочно продлевать Фарфана на пару лет!
59регион: +8 за 10 туров и Юрий Палач у руля? Не верю. Хотя команда заслужила.
JOHN: С победой и идем с запасом хода, можно даже где нить курнуть на полустанке! Фарфану памятник в Черкизово, однозначно! Мясо с мешками и коняшкам пусть за 2-3 бьются.