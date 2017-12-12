Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев подвел итоги первой части сезона ФНЛ, поддержал родной «Спартак», поблагодарил Андрея Тихонова и попросил Сергея Паршивлюка позвонить, чтобы обсудить один конфликт.

– Подведите итоги первой части ФНЛ.

– Команда на первом месте, многое у нас получилось. Не стану скромничать, ждал от своих замечательных футболистов, что в конце года будем лидерами, несмотря на силу соперников. Имею в виду «Крылья Советов», «Оренбург», «Тамбов», «Балтику», «Шинник» и других. Счастлив, что ребята добились результата. В первую очередь благодарность им, мои заслуги где-то в конце списка. Их трудолюбие и понимание футбола позволяет команде побеждать, а уже потом идут мои подсказки и направления. Не хочется останавливаться на достигнутом. Сейчас у всех заслуженный отпуск, и знаю, что у ребят есть эйфория от результата, но постараюсь в первый же день сборов донести до них – нельзя сбавлять обороты.

– Команда здорово стартовала, но был спад, с чем он связан?

– Прежде всего вспоминаю чувствительное поражение от «Тамбова» со счетом 0:5. После матча, хоть меня некоторые и считают мягким, в раздевалке летали фишки и состоялся серьезный разговор. Пришлось повысить голос, высказать все, что думаю о футболистах. Так играть нельзя ни с кем, будь то «Тамбов», будь то «Ливерпуль». К счастью, мои слова дошли до ребят, они все поняли. В итоге мы выдали феерическую серию побед. Победили «Ахмат» в Кубке России. Это была одна из лучших игр в нашем исполнении. Поражение в Тамбове стало отправной точкой, после которой мы либо сломались бы, либо стали сильнее. Рад, что все сложилось хорошо.

– Можно найти что-то общее между разгромом «Спартака» «Ливерпулем» со счетом 0:7 и вашим проигрышем «Тамбову»?

– Да, сам об этом думал. «Спартак», как и мы тогда, доказал, что эта неудача была случайна. Спартаковцы достойно вышли из положения, обыграв ЦСКА. Во многом это работа тренера – донести до игроков, что они не правы, но футболисты должны сами понимать, что такие провалы – это во многом их позор, а не тренера. Крупные поражение – вина футболистов. Я, как тренер, могу сказать, что вину беру на себя, но подчеркиваю – игроки не должны снимать с себя ответственность.

– Показалось, 0:7 от «Ливерпуля» вы переживали не меньше, чем 0:5 от «Тамбова». Были похожие чувства?

– Если совсем утрировать, можно и так сказать, ведь «Спартак» не чужая мне команда. Но когда проигрывал «Енисей», я был на скамейке рядом с ребятами, а тот матч смотрел по телевизору… Хотя, сейчас подумал и понял, что вы правы, чувства те же. Обе неудачи унизительны. После «Тамбова» ощущал вину: что-то не досказал ребятам, какие-то не сделал выводы, ничего не смог изменить. В такие моменты на эмоциях винишь себя. И знаете, когда смотрел «Спартак», думал, что может и в этом поражение «Ливерпулю», я тоже где-то, в чем-то виноват.

– Почему?

– Я понимаю, там сейчас другой тренер. Но, может, моя вина в том, что не смог дать этим футболистам больше. Я же со многими из них работал.

– Многие тренеры говорят: «Я переживаю только за ту команду, в которой работаю». Кажется, это не про вас, испытываете одинаковые чувства к тому клубу, где вы работаете и к «Спартаку»?

– Да, наверное, это так!

! Полностью интервью с Аленичевым читайте в следующем номере еженедельника «Советский спорт – Футбол».