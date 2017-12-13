Напомним, ранее сообщалось, что игрок сборной Бельгии собирается покинуть Лондон и перебраться в мадридский "Реал". Ряд авторитетных СМИ утверждает, что агент Азара практически уладил все детали соглашения, и теперь испанский клуб приступил к переговорам с "Челси".

Десайи, который провел за "синих" 203 матча, уверен, что клуб найдет замену Азару, поэтому болельщики могут спать спокойно.

– Ни один игрок не может быть выше интересов команды, – сказал француз. – Даже после ухода Дрогба, который является одним из самых великих футболистов в истории, "Челси" продолжил свой победный путь. Разумеется, нам будет грустно, если Азар решится перейти в "Реал", но я уверен, что Роман Абрамович по-прежнему заинтересован в развитии клуба, и обязательно пригласит новую звезду.

Совсем недавно "Челси" потерпел поражение от "Вест Хэма". – продолжает Десайи – Думаю, команда находится не в самой лучшей форме. "Синие" должны использовать паузу для восстановления, поскольку в феврале возвращается Лига чемпионов. Уверен, команда сможет справиться с давлением и покажет себя с лучшей стороны.

Да, не стоит забывать про "Манчестер Сити". Я внимательно следил за игрой это команды, и могу сказать, что на данный момент сильнее коллектива в Европе нет. Возможно, "Сити" сбавит обороты в феврале. Будем на это надеяться, – сказал чемпион мира.

Также Десайи объяснил, почему "Челси" в прошлом сезоне стал чемпионом АПЛ, имея преимущество в 7 очков перед "Тоттенхэмом", который финишировал на 2-й строчке.

– В прошлом сезоне "Челси" показал великолепную игру и заслуженно стал чемпионом Англии. Но почему ситуация вдруг изменилась? Все потому, что игроки "Сити" на тот момент привыкали к новому стилю игры. "Манчестер Юнайтед" продолжал обновлять команду, а "Тотенхэму" просто не хватило характера. Что касается "Арсенала", то у этой команды всегда возникали проблемы по ходу сезона.

К тому же, не стоит забывать о новичках "Челси". Тот же Тьемуэ Бакайоко пока не вписался в игру. Он на одном уровне с Матичем, и это факт. Неманья был одним из старожилов "Стэмфорд Бридж", чего не скажешь о Бакайоко, – заявил Десайи, чьи слова приводит Goal.