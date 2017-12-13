То, что цены на аренду жилья в городах, принимающих чемпионат мира по футболу, на время турнира взлетят, было и так понятно. Не просто так же власти законодательно ограничили стоимость размещения в отелях.

Но вот наступил декабрь 2017 года. Стали известны все 32 участника чемпионата мира. В Кремле прошла жеребьевка, после которой мы узнали, какая команда в каком городе и когда будет играть. Настало время покупать билеты и приниматься искать жилье в выбранных городах.

Бразильцы, естественно, сразу ломанулись в Ростов-на-Дону, Москву и Санкт-Петербург, где сыграет их команда. Испанцы принялись снимать номера в Сочи, Казани и Калининграде. А португальцам достались поездки в Сочи, Москву и, к сожалению, Саранск.

Почему путешествие португальцев в Саранск должно вызывать у нас сожаление? Все начинается на стадии покупки авиабилетов. Перед последним туром группового этапа и матчем с Ираном, который как раз и пройдет в Саранске, португальцы встречаются с Марокко в Москве. Логично предположить, что они отправятся в Мордовию именно из российской столицы. Приятно, конечно, думать, что мест в бесплатных поездах между городами хватит всем, но нужно побеспокоиться и о подстраховке. Так, например, перелет из Москву в Саранск и обратно на следующий же день после матча обойдется обычному португальцу в 42 тысячи рублей – 84 тысячи на двоих. И это еще без багажа. Чем ближе к лету, тем выше будут цены, если билеты вообще останутся.

Однако транспортные проблемы – это еще цветочки. Ягодки начинаются в тот момент, когда бедный португалец принимается искать жилье в Саранске, не самом избалованном туристами городе нашей родины. В популярном сервисе по поиску отелей выясняется, что мест в отелях на эти даты нет. То ли уже нет, то ли еще нет. Остались только варианты с частными квартирами. Самая дешевая квартира на ночь после игры Португалии с Ираном обойдется в 25 тысяч рублей в сутки при двухместном размещении. При одноместном – 20 тысяч рублей за ночь. 25 тысяч за крошечную квартиру на 12 квадратных метров!

И это еще дешево. Такое предложение существует в единичном экземпляре. Дальше цены начинаются от 46-ти тысяч рублей за ночь и доходят до 100 тысяч рублей в сутки за обычную квартиру в типовой многоэтажке с «видом на город».

Мы не поленились и проверили, сколько будет стоить аренда этой же квартиры в другое время. В феврале, например, сутки в этих апартаментах обойдутся в 1700 рублей на двоих. Почти в 60 раз дешевле! Вы что там в своем Саранске совсем с ума сошли?! Таких цен не было нигде и никогда.

Перед ЧМ-2018 Саранск частенько сравнивают с бразильской Куябой, в которой пришлось проводить свой матч с Южной Кореей сборной России: маленький городок, находящийся далеко от туристического потока с практически полным отсутствием необходимой для наплыва гостей инфраструктурой. Но в той же самой Куябе мне удалось найти гостиничный номер буквально через дорогу от аэропорта за 70 долларов в сутки. В этом номере в ту ночь спало четыре человека – я и трое моих знакомых журналиста. Вы понимаете, 2800 рублей в сутки в день матча! С человека получается по 700 рублей. За 100 долларов удалось найти номер в отеле в Куритибе, прилетев в город за день до игры России с Алжиром.

Больше всего времени на ЧМ-2014 я провел в Рио-де-Жанейро – 14 дней. На это время я снимал квартиру в пяти минутах от метро. Еще в пяти минутах находился «Русский дом», в котором каждый день проходили какие-то акции. До пляжей Фламенго и Копакабана от квартиры можно было дойти минут за 12, а из окна открывался великолепный вид на главную достопримечательность Рио – гору Сахарная Голова. Все это обошлось мне в 60 тысяч рублей – 5 тысяч рублей в сутки в столице мирового футбола! А тут – Саранск за 25 тысяч в сутки. Минимум…

Сегодня в Рио небольшой туман, поэтому вид из окна нашей квартиры не очень... #rio #riodejaneiro #brazil2014 #brazil #wc2014 Публикация от Stepan 'periodista' Karpovich (@armyanoid) Июн 18 2014 в 11:00 PDT

Ситуация аховая. Это не просто возмутительно. Это хамство на уровне того московского таксиста, который подвез чилийского журналиста на Кубке конфедераций от аэропорта до отеля за 50 тысяч рублей. С этим надо как-то бороться.

Мы в «Советском спорте» решили не отпускать ситуацию. За полгода до старта ЧМ-2018 мы начинаем колесить по городам, принимающим матчи чемпионата мира. Мы будем проверять, в какой степени готовности находится инфраструктура города, как обстоят дела с отелями, дорогами, вокзалами и аэропортами, стадионами. От нашего взгляда не ускользнет ни одна мелочь, поверьте! Саранск, понятное дело, будет первой остановкой на нашем маршруте.